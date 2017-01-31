讓宵小困惑吧! 7 個你不應該藏錢的家中角落

你是習慣把大把鈔票放在家中的人嗎? 也許因為某些原因，你不想把這些錢存在銀行裡，或是你喜歡手上有些現金，以防不時之需。不論是什麼原因，家裡面的現金金額太高的時候，總是會讓人有些不安心。

雖然說現代的家庭大多數都有良好的保全系統，但是只怕一萬，不怕萬一。為了不讓宵小們有機會在闖空門後還得逞，拿走你的血汗錢，我們今天要與你分享 7 個你不應該藏錢的家中角落。

希望看完這篇點子簿後，你可以重新考慮現金的藏身之處。