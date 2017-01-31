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讓宵小困惑吧! 7 個你不應該藏錢的家中角落

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM 庭院
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你是習慣把大把鈔票放在家中的人嗎? 也許因為某些原因，你不想把這些錢存在銀行裡，或是你喜歡手上有些現金，以防不時之需。不論是什麼原因，家裡面的現金金額太高的時候，總是會讓人有些不安心。

雖然說現代的家庭大多數都有良好的保全系統，但是只怕一萬，不怕萬一。為了不讓宵小們有機會在闖空門後還得逞，拿走你的血汗錢，我們今天要與你分享 7 個你不應該藏錢的家中角落。

希望看完這篇點子簿後，你可以重新考慮現金的藏身之處。

1. 皮夾，皮包以及抽屜裡面

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皮夾以及皮包絕對是宵小們第一個翻的地方，而衣櫃或是其他櫃子的抽屜，也是顯眼的目標。

2. 床墊下面

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雖然你心想，這個年代誰會把錢藏在臥室的床墊下面? 不過有重量的床墊給人一種，應該把錢藏在下面會很安全的錯覺。然而對於宵小來說，床墊下的區域也是他們不會錯過的地方。

3. 浴室的抽屜

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bypierrepetit

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如果你以為宵小們會認為浴室的抽屜裡面只會放化妝品以及除臭劑等用品，因此絕對不會翻找這個區塊的話，那你就大錯特錯了。我們建議你趕快把放在浴室抽屜裡的錢拿出來，另找安全的棲身之處吧!

4. 把錢埋在家裡的庭院土裡

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FERNANDA GASTELUM

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好吧，也許把錢埋在家裡的庭院的土裡聽起來實在太瘋狂且太古老了，但是有些人的確是會這麼做。就算宵小們沒有看穿你的心思，但是你家中的貓狗也有可能會不小心挖掘出你的祕密，然後損壞你藏起來的鈔票，那真的是會讓人欲哭無淚啊!

5. 洗衣籃

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你可能會想，宵小們該不會連洗衣籃都不放過吧?

沒錯，有儲物功能的任何地方都會是他們的目標，所以如果你不希望你的積蓄或是家傳的珠寶被偷走，那就千萬別把它們放在洗衣籃中!

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6 . 床頭櫃上的首飾盒裡

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我們常常把珠寶放在臥室的床頭櫃上的珠寶盒裡。但是如果你在白天不在家，或者去度假幾天，不要把它留在那裡。 珠寶盒是他們尋找的第一個目標，所以千萬不要大意。

7. 相框

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相框也是小偷們會鎖定的目標之一，為了不要讓你心愛的照片以及相框被毀損，可別把錢藏在裡面啊!

延伸閱讀: 15 個小臥室的佈置絕招

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