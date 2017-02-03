藍色是最溫暖的顏色: 擁有大屋頂的木質住家

藍白色調常會讓人聯想到地中海風情的畫面，但卻從來沒想過原來這樣的組合也能搭配出現代感十足的日式住宅。在建築師的設計下巧妙的利用色調把鄉村的藍天白雲與建築融合，讓藍白色調的日式建築令人感到亮眼，卻與環境一點兒也不違和。而且這日式建築在屋頂上更有一個大陽台的設計，拉近建築與天空的距離。
在鄉村的空地上，這棟藍白色的頗能夠吸引人的目光，仔細一看還能從二樓的玻璃到件天空的倒影，著實有融合藍天白雲之感。
偏靛青的藍色調系，提升了建築的現代感，在陽台方面的設計也使用不會阻擋視線的欄杆，融合了落地玻璃的天空倒影，有種渾然天成的時尚。
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側面的入口處採取推拉門的設計，讓空間的利用更有彈性；木製的推拉門在藍白色調的襯托之下也顯得更有木材獨特的溫度。
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建築的家庭公共區域均設計在二樓，透過落地窗的設計，能夠用極佳的視角來飽覽周遭的農村景致，遠方的壯闊山景也同樣能夠盡收眼底。
廚房採開放性的設計，小吧檯外的吊燈下有著小餐桌的設置。而且在整個場域的設計上用了大量的木造建材，同時保留了日式禪風與現代美感。
日系建築最令人喜愛的莫過於這樣木地板的起居室，這裡不但可以當作臥室使用，也能夠當作家庭的休憩場所，更可以變成兒童的遊戲區，明亮簡約的設計，既溫馨又大方。
走上頂樓，一整個壯麗景致以及像片畫布覆蓋的藍天白雲，這種悠然舒心的美好是不是讓你也想擁有這樣的屋頂呢?
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