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“紅”運當頭！20 個利用小飾品以及傢俱的開運佈置術

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
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自宋朝以來，中國人便開始崇尚紅色，到現在已經約有一千多年的歷史。源自於對太陽神與大地神的崇拜，紅色自然地成為大眾最喜愛的顏色，而紅色在中國則象徵著溫暖、吉祥、喜慶、熱烈、興旺、幸運和快樂，甚至還有驅邪招福的意義。

在古代的中國，不管是皇室或是一般老百姓都對紅色有特別的喜好，每逢喜慶的日子，便有搓紅團分送給親友的習俗，而像是過年的年糕上也會點上紅點。雖然說在現今台灣大家偏好較偏洋味的婚禮，但是男娶女嫁的時候，還是經常會在家中貼上大紅囍字。

過年時節，用紅色點綴家中的裝飾更是常見的討吉利方式。不過呢，我們了解現代家庭多少希望家中兼具時尚感，如果把整個生活空間都搞得紅通通的似乎會流於俗氣。

今天我們要教大家如何用紅色的小飾品以及小傢俱，讓家中添喜氣的方式。希望在狗年的開頭能夠有個大吉大利，卻又時尚有個性的開端。

1. 躺椅墊

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Flaviane Pereira

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麂皮的紅色躺椅墊看起來十分貴氣，適合家中走奢華路線的你。

2. 紅色的床邊桌看起來喜氣洋洋外，簡約的造型更是很有時尚風範!

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3. 紅色的坐墊

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也許你平常不是那麼喜歡紅色，但是又想在過年時節討個喜氣，那麼你可以從小地方下手。例如，購買紅色的坐墊，擺放在餐椅上，讓房間抹上一點紅。

4. 或者是紅色的座椅

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5. 中國結

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紅色的中國結是非常有節慶喜氣的飾品，你可以從商店裡購買，或是乾脆自己打你心中的夢幻中國結，然後吊在家中的角落，增添喜氣。

6. 球狀的裝飾品

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紅色的球狀裝飾品能夠立刻為家中帶來節慶的喜氣氣氛，也不會像紅燈籠一樣風格太過直白傳統。

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7. 紅色水果

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這一個裝飾品成本低，效果直接，那就是在家中不同的區塊擺放紅色的水果。不管是客廳，廚房或是餐廳的桌上，都能夠立刻讓房子內有節慶的氛圍。

8. 或是紅色的水國盤也不錯~

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9. 紅蠟燭

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雖然說台灣人比較沒有點蠟燭的習慣，但是紅色的蠟燭不僅能帶來喜氣，同時還能為家中帶來光明，有一舉兩得的效果。

10. 紅色抱枕與燈具

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為家中的抱枕換上紅色的抱枕套也是非常簡單且實惠的方式，而紅色的燈套價格也不高，非常適合在特別的節日拿出來做裝飾。

11. 紅色床單與地毯

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除了訪客會看到的區域之外，較為私密的空間也能增添節慶的味道。為床墊換上紅色床單，然後在地板上鋪上紅色或是桃紅色調的地毯，能夠讓臥室看起來特別喜氣。

12. 別忘記寵物寶貝!

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寵物寶貝們也想感受過年的氣氛，那麼幫它們選個紅色的小窩吧。相信心愛的寵物在新的一年也能健康順遂!

13. 紅色壁紙

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紅色以及圓形形狀都是非常吉利的元素，你可以在文具店購買紅紙，自行剪成圓形狀，然後貼在牆面上，簡單實惠效果好!

14. 紅色刺繡

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如果你不喜歡大紅，或是全紅的家飾品，那麼可以選擇圖中這種有紅色刺繡的床單或是沙發布，喜氣中卻不失品味。

15. 類似春聯的剪紙藝術

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平常你是崇尚一片白的極簡風格主義者嗎? 那麼對你來說，為了新年特別購買家飾品或是傢俱實用度太低，那麼我們建議你將春聯紙擺放成垂直狀，就是十分簡單卻風格強烈的牆面藝術。

16. 紅色擺飾

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將紅色的擺飾品放在家中的不同角落，不會過於俗氣，還能展示你的收藏品味。

17. 紅色窗簾

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窗簾的面積大，因此只需要為客廳換上紅色窗簾，年節氣氛立刻 up up!

18. 紅色圓鏡框

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Atelier Susana Camelo

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紅色的圓鏡框象徵圓圓滿滿，是非常好的年節家飾品。

19. 正考慮更換浴缸的話，大膽地挑選紅色似乎挺不賴?

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20. 紅色的畫作

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你是頗有藝術天分的小畫家嗎? 平常累積了一些以紅色為主色的畫作，卻尚未擺放出來? 趁著賀新年的時候，把你得意的紅色畫作掛在牆面上招喜氣吧!

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延伸閱讀: 2017 雞年行大運！6 個不可不知的臥室擺設以及佈置禁忌

16 款美麗的室內花園，住家裡頭更優雅~
雞年行大運，你會選擇哪種方法用紅色妝點家裡呢?

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