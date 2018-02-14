“紅”運當頭！20 個利用小飾品以及傢俱的開運佈置術

自宋朝以來，中國人便開始崇尚紅色，到現在已經約有一千多年的歷史。源自於對太陽神與大地神的崇拜，紅色自然地成為大眾最喜愛的顏色，而紅色在中國則象徵著溫暖、吉祥、喜慶、熱烈、興旺、幸運和快樂，甚至還有驅邪招福的意義。

在古代的中國，不管是皇室或是一般老百姓都對紅色有特別的喜好，每逢喜慶的日子，便有搓紅團分送給親友的習俗，而像是過年的年糕上也會點上紅點。雖然說在現今台灣大家偏好較偏洋味的婚禮，但是男娶女嫁的時候，還是經常會在家中貼上大紅囍字。

過年時節，用紅色點綴家中的裝飾更是常見的討吉利方式。不過呢，我們了解現代家庭多少希望家中兼具時尚感，如果把整個生活空間都搞得紅通通的似乎會流於俗氣。

今天我們要教大家如何用紅色的小飾品以及小傢俱，讓家中添喜氣的方式。希望在狗年的開頭能夠有個大吉大利，卻又時尚有個性的開端。