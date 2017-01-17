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2017 雞年行大運！6 個不可不知的臥室擺設以及佈置禁忌

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我們每天都會在臥室花上將近三分之一的時間，在此進入最為放鬆的休息狀態，因此臥室絕對是為了明天繼續奮鬥重新充電的重要角落。而農曆新年已經近在眼前，想要雞年一切順遂行大運，就要從臥室的擺設以及佈置做起。

不管你原本的佈置為何，新的一年，就讓那些錯誤的方式成為過去式吧！我們為大家整理了不可不知的臥室擺設以及佈置禁忌，只要避免犯這些錯誤，雞年的你運勢相信會更為順遂。

1. 房間電器過多

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在風水的角度來說，臥室要是有太多電器，便會成為 “火宅”，會影響人的健康。而在現代科學的角度上來說，房間有過多來自電器的輻射線的確對健康有害無益。由於腳是人的第二個心臟，因此電視不能直接對著腳底。

你可以參考這張圖片的電視擺設方式，讓電視與床腳保持適當的距離，並且在中間放上床腳椅，讓電視不會正對腳底。

2. 過大的房間

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古代風水深信過大的房間會吸人氣，因此臥室面積最好避免過大，理想狀態是 5.5 坪以下。房間的面積適中，才能聚集能量，人的精神也能更好，神彩奕奕。

3. 浴室的門正對床

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以風水的角度來看，浴室的門正對床會引發腰痛。由於浴室是聚集穢氣之處，容易影響床的濕度，還會改變臥室的空氣，時間一久就會讓人的腰聚集毒氣。

4. 帶陽台或是落地窗

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如果說臥室有帶陽台或是落地窗的話，會容易導致身體疲憊，產生失眠的問題。這是因為玻璃的結構無法保持熱能，然而現代的科技更為進步，也有絕緣效果好的玻璃材質，因此如果臥室中無可避免地有陽台或是落地窗的話，記得跟專家確認玻璃的素材。

5. 窗口大

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窗口太大代表越多的光線會注入臥室中，而過多的光線容易刺激人的神經，影響睡眠品質，人也會容易易怒。不過窗口大的解決方案很簡單，只要像圖中一樣，安裝阻隔光線的窗簾就可以了！

6. 床的上方有吊燈

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風水的角度上來說，床的上方有吊燈代表有 “煞氣”，而以心理學的角度來說，吊燈的確會帶給人較大的心理壓力，影響內分泌，進而引發其他健康問題。我們建議你避免在臥室使用吊燈，改成隱藏式的柔和照明。

雖然說風水禁忌多，但是破解的方法也多。重新檢視並且改變你的臥室佈置以及擺設之後，相信雞年你的好運能滾滾來！

延伸閱讀：快刀斬亂麻! 以風水角度斬斷爛桃花的居家佈置術

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