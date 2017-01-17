2017 雞年行大運！6 個不可不知的臥室擺設以及佈置禁忌

我們每天都會在臥室花上將近三分之一的時間，在此進入最為放鬆的休息狀態，因此臥室絕對是為了明天繼續奮鬥重新充電的重要角落。而農曆新年已經近在眼前，想要雞年一切順遂行大運，就要從臥室的擺設以及佈置做起。

不管你原本的佈置為何，新的一年，就讓那些錯誤的方式成為過去式吧！我們為大家整理了不可不知的臥室擺設以及佈置禁忌，只要避免犯這些錯誤，雞年的你運勢相信會更為順遂。