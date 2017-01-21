一間明亮、寬敞、舒適的挑高住宅

對你來說，居家生活中最重要的是什麼需求呢？每個人對這個問題都有不同的答案。有可能你很重視房子地點，或更重視和家人相處的空間，說不定你最想保護自己的隱私。但是說到底，大家最想要的莫過於一個可以生活得很愉快的空間！今天要介紹一座由株式會社建築工房零所打造的住家，建築師們設計出非常寬敞、明亮又舒適的生活環境，現在就一起來參觀吧！
這座房子是建在宮城縣的仙台市，位於都市的住宅區。房子造型很簡單，卻附有一座引人注目的陽台。在靠街的這一面只開了一扇小窗戶，幾乎看不到室內的狀態，住戶享有相當高的隱私性。
走進室內立刻可以感受到舒適的氣氛。白色的牆面搭配木質傢俱和地板，創造出明亮又溫馨的氛圍。傾斜式的屋頂搭配木頭橫樑，天花板上懸下吊燈，營造出極有質感的格調。
明亮的日光灑進室內，帶來和暖溫馨的氣氛。儘管在臨街的那一側只設有一扇小窗，這一側的牆上卻開了許多扇窗戶，讓自然光源遍灑進室內，同時還可以眺望戶外的景觀。
從這個角度，可以感受到建築師創造出來的寬敞空間感。頂上的天花板延長拉高，讓視覺顯得更無阻礙。由於房子裡沒有設太多分隔牆，也讓住戶居住起來更感覺舒適。
這座明亮的房子帶有一種空間無限蔓延的錯覺。從這個角度欣賞，你能感受到家的溫暖和質感。能夠住在這麼一處舒適安逸的住宅裡，是每個人的願望吧！
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