老公寓改造記: 別緻且充滿美感的溫暖空間

位於劍橋的 Katie Malik 室內設計師團隊，向來以擁有豐富的室內設計經驗著稱。這次他們接受委託，將一間單調、黑暗並且過時的公寓，轉變成符合現代生活並且擁有獨特美學的空間。他們和客戶密切合作，致力設計出能夠反映住戶需求和個性的住宅，每一處設計都展現出他們獨到的眼光，和對細節的注重。到底改變前後是什麼樣呢？現在就讓我們來參觀吧！
過時、枯燥、雜亂，是這間廚房給人的第一印象。採用混搭設計，卻了無新意，平添了視覺上的複雜感。瓷磚、臺面和櫥櫃，一切都像是停留在舊時代。
很難相信這是同一間廚房！換上新的木質桌椅，搭配別至的白色瓷磚和牆面，頓時變得新鮮又有朝氣，總算來到 21 世紀了！設計師採用現代化的材料，三兩下就讓它變得煥然一新！
把鏡頭拉開些，可以看到這座廚房其實是起居室裡的一個小天地。空間的劃分和連接十分巧妙，看似自成一個烹飪專區，卻又與其他生活領域銜接得流暢無比！大大的開口維持著良好的動線，地板的材質變化則呈現出與相鄰區塊不同的功能性。
客廳同樣呈現單調沉悶的面貌。凌亂、陰鬱、過時，是它僅剩的形容詞。如果你獲邀來這裡聚會，你真的會想參加嗎？幸好，設計師已準備來解救這麼可憐的空間。
刷上新的油漆、換上新的地板，再添上當代風的傢俱，讓這處客廳變得溫馨舒適極了！移走過時的地毯，舖上很有質感的木頭地板。新傢俱讓空間格外亮麗！牆上的層架為空間增加了亮點，小小變化便讓生活變得很不一樣！
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