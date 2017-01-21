老公寓改造記: 別緻且充滿美感的溫暖空間

位於劍橋的 Katie Malik 室內設計師團隊，向來以擁有豐富的室內設計經驗著稱。這次他們接受委託，將一間單調、黑暗並且過時的公寓，轉變成符合現代生活並且擁有獨特美學的空間。他們和客戶密切合作，致力設計出能夠反映住戶需求和個性的住宅，每一處設計都展現出他們獨到的眼光，和對細節的注重。到底改變前後是什麼樣呢？現在就讓我們來參觀吧！