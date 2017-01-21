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老公寓改造記: 別緻且充滿美感的溫暖空間

Genie Chien Genie Chien
Eden Court Project, Katie Malik Interiors Katie Malik Interiors 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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位於劍橋的 Katie Malik 室內設計師團隊，向來以擁有豐富的室內設計經驗著稱。這次他們接受委託，將一間單調、黑暗並且過時的公寓，轉變成符合現代生活並且擁有獨特美學的空間。他們和客戶密切合作，致力設計出能夠反映住戶需求和個性的住宅，每一處設計都展現出他們獨到的眼光，和對細節的注重。到底改變前後是什麼樣呢？現在就讓我們來參觀吧！

改造前的廚房

Kitchen before Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Kitchen before

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

過時、枯燥、雜亂，是這間廚房給人的第一印象。採用混搭設計，卻了無新意，平添了視覺上的複雜感。瓷磚、臺面和櫥櫃，一切都像是停留在舊時代。

改造後的廚房

Breakfast Bar Katie Malik Interiors 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Katie Malik Interiors

Breakfast Bar

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

很難相信這是同一間廚房！換上新的木質桌椅，搭配別至的白色瓷磚和牆面，頓時變得新鮮又有朝氣，總算來到 21 世紀了！設計師採用現代化的材料，三兩下就讓它變得煥然一新！

起居室裡的小天地

Breakfast Bar Katie Malik Interiors 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 Wood effect
Katie Malik Interiors

Breakfast Bar

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

把鏡頭拉開些，可以看到這座廚房其實是起居室裡的一個小天地。空間的劃分和連接十分巧妙，看似自成一個烹飪專區，卻又與其他生活領域銜接得流暢無比！大大的開口維持著良好的動線，地板的材質變化則呈現出與相鄰區塊不同的功能性。

改造前的客廳

Living and kitchen before Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Living and kitchen before

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

客廳同樣呈現單調沉悶的面貌。凌亂、陰鬱、過時，是它僅剩的形容詞。如果你獲邀來這裡聚會，你真的會想參加嗎？幸好，設計師已準備來解救這麼可憐的空間。

改造後的客廳

Living area Katie Malik Interiors 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Katie Malik Interiors

Living area

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

刷上新的油漆、換上新的地板，再添上當代風的傢俱，讓這處客廳變得溫馨舒適極了！移走過時的地毯，舖上很有質感的木頭地板。新傢俱讓空間格外亮麗！牆上的層架為空間增加了亮點，小小變化便讓生活變得很不一樣！

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