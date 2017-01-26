空間無極限：擁有寬闊天井的凹字型日系平房

今天要介紹的日系平房位於日本的宇都宮市，由當地建築設計公司STAD打造。它的設計包含了一個在現代建築中不常見的元素——天井，而且房子整體採用凹字型結構，整個作品就是完全出乎你的預料！

事不宜遲，我們現在就馬上帶大家參觀這個結構獨特、空間寬敞的美房吧～