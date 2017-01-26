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空間無極限：擁有寬闊天井的凹字型日系平房

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
森と暮らす家, STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所） 嬰兒房/兒童房
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今天要介紹的日系平房位於日本的宇都宮市，由當地建築設計公司STAD打造。它的設計包含了一個在現代建築中不常見的元素——天井，而且房子整體採用凹字型結構，整個作品就是完全出乎你的預料！

事不宜遲，我們現在就馬上帶大家參觀這個結構獨特、空間寬敞的美房吧～

​外觀

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STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
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加高的平房牆面由深灰色的外牆板與木板組成，突出的屋簷設計提供了額外的戶外空間；木製的雙門前門與四周的木板融合在一起，放眼望去簡直就是一道隱藏的門。

從外表看起這個平房可能難以令人聊想到內部可以多有驚喜，而且前院的草坪還在建設當中‥‥‥那現在就來參觀令人讚嘆的室內空間吧～

​天井　白天

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STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
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很出乎意料吧！原來房子的內部是長這個樣子！寬闊的鋪木天井是整個房子的中心，而其他實用的起居空間依照著凹字型的結構而建，光是這個設計點子就讓人感到驚喜萬分！

天井的盡頭連接著屋外的樹景，彷彿自己就是居於樹林當中，整個地方都是專屬自己的。

​天井　晚上

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STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）
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從另外一個角度總覽房子的外觀，凹型的設計看起來更明顯。這個天井除了有助提起房子整體採光度外，亦提供了一個極具隱私度的戶外活動空間，三不五時跟家人朋友在這個喝東西、賞個月，絕對是人生一大樂事！

​兒童房

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這個寬闊的房間被預先設地為兒童房，室內裝潢亦以木材和玻璃窗為主。由於是兒童房的關係，所以這邊並沒有裝設任何大型傢俱，方便日後隨孩子們的成長而改變室內的佈置。

​廚房和餐廳

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STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

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廚房餐廳走簡約風，開放式廚房的規模不大，令整個空間更顯得寬闊。廚房的木製流理台巧妙地把餐廳分隔開來，同時也無損整體的空間感。

​玻璃拉門

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STaD（株式会社鈴木貴博建築設計事務所）

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整個房子內部一致採用了大量落地玻璃窗或者拉門，此舉不但能夠加強室內外空氣流通，同時亦能瞬間將室內外空間打通，營造出一個「無極限」的生活空間。

你喜歡這個日系房子嗎？


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