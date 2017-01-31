假天花：10 個迷人至極的設計

如果你嫌房子全白看起來太單調，可是卻不想做些太明顯誇張的改動，比如說換成拼花地板或者以鮮艷顏色粉刷牆壁等等，那就加裝假天花吧！

在假天上加上低調的圖樣或雕刻的話，既能裝飾空間，又不怕天花太浮誇、搶去所有焦點。