你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

假天花：10 個迷人至極的設計

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
CASA MNC, Tramas Tramas 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

「假天花」指的是在房子原有的天花加裝另一組天花，常用物料有石膏板、木板、PVC塑膠板及重量較輕的鋁片等等。假天花的功能很多樣，除了可以增強隔音效果及防水外，也具有美化家居的功能，是一種非常受歡迎的設計元素。

今天我們將要介紹10個迷人至極的假天花設計，如果你有看到喜歡的款式，歡迎你跟專家們聯繫喔！

​1. 遮蔽過高的樓梯

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI 客廳
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

這一整條走現代風的時尚樓梯因為樓底高的關係，所以顯得特別的長和高。為了使室內空間的各個元素符合比例，設計師Sanson於是選擇加裝一組假天花，把長樓梯的尾部巧妙地遮蔽起來。

​2. 典雅裝飾

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

如果你嫌房子全白看起來太單調，可是卻不想做些太明顯誇張的改動，比如說換成拼花地板或者以鮮艷顏色粉刷牆壁等等，那就加裝假天花吧！

在假天上加上低調的圖樣或雕刻的話，既能裝飾空間，又不怕天花太浮誇、搶去所有焦點。

​3. 裝設LED燈槽

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch 現代風玄關、走廊與階梯
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

與假天花搭擋得最頻繁的應該就是燈槽了！燈槽通常裝設在假天花的四邊，可以照亮房間外也能確保光線柔和。

這一個由LED燈槽照射的小小圖書館就是一個典型的例子。

​4. 裝設調節室內空氣裝置

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti 臥室照明
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

假天花與房子原來天花之間的空間非常實用，最適合加裝一些可以調節室內空氣的裝置，比如說出風口、冷氣出口等等。圖中這個同時備有照明及通風系統的假天花就是最佳範例。

​5. 走廊假天花

homify 現代風玄關、走廊與階梯
homify

homify
homify
homify

在玄關走廊處加裝長型假天花能夠有效使空間延伸，看起來就更寬闊。除此之外，你有感覺整個走廊變得更有氣派嗎？

​6. 分隔起居空間

CASA MNC, Tramas Tramas 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

圖中的這個設計巧妙地在不同區域的裝設假天花，使假天花板之間留有空隙。這個做法可以不費吹灰之力、而且不必加裝多餘的牆壁就能分隔左右兩邊的起居空間，非常聰明！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7. 遮蓋功能

Appartamento_V, LMarchitects LMarchitects 客廳邊桌與托盤
LMarchitects

LMarchitects
LMarchitects
LMarchitects

假天花最常用在多橫樑的房子上，因為它能有效把礙眼的樑子完美地遮蓋起來。此外，假天花灰色的色調可以跟純白傢俱造成對比，加強室內裝潢的視覺效果。

​8. 簡約時尚風格

homify 餐廳
homify

homify
homify
homify

餐廳的假天花上裝有兩盞設計簡約的吊燈，體現了簡約時尚風格。天花板從餐廳延伸到幹練的黑色門框，彷彿帶領著我們的眼球參觀，最後把注意力落在一幅出自Viviana Faiola手筆、色彩豐富的油畫。

​9. 創意空間分隔術

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

這個假天花跟設計6有異曲同工之妙，同樣都是以兩個不同的假天花來分隔空間。這邊的兩個假天花板還各有特色——客廳的一邊天花裝有木條；而餐廳的一邊裝有燈管。

​10. 展示空間

Showroom Bergmann Wien, Foschi & Nolletti Architetti Foschi & Nolletti Architetti 商业空间 辦公室&店面
Foschi &amp; Nolletti Architetti

Foschi & Nolletti Architetti
Foschi &amp; Nolletti Architetti
Foschi & Nolletti Architetti

假天花絕對為這個走廊加了不少的分數！長形的假天花板擴大了空間感，板上的小圓燈時尚又實用。更重要的是，簡約的天花板設計突顯出走廊兩旁的美麗作品，將這個空間變成絕美的展示廳。

延伸閱讀：8個善用房子狹窄空間的好方法

2017 一月風雲榜: 最受歡迎的十本點子簿
你最喜歡哪一種設計呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了