假天花：10 個迷人至極的設計

「假天花」指的是在房子原有的天花加裝另一組天花，常用物料有石膏板、木板、PVC塑膠板及重量較輕的鋁片等等。假天花的功能很多樣，除了可以增強隔音效果及防水外，也具有美化家居的功能，是一種非常受歡迎的設計元素。
今天我們將要介紹10個迷人至極的假天花設計，如果你有看到喜歡的款式，歡迎你跟專家們聯繫喔！
這一整條走現代風的時尚樓梯因為樓底高的關係，所以顯得特別的長和高。為了使室內空間的各個元素符合比例，設計師Sanson於是選擇加裝一組假天花，把長樓梯的尾部巧妙地遮蔽起來。
如果你嫌房子全白看起來太單調，可是卻不想做些太明顯誇張的改動，比如說換成拼花地板或者以鮮艷顏色粉刷牆壁等等，那就加裝假天花吧！
在假天上加上低調的圖樣或雕刻的話，既能裝飾空間，又不怕天花太浮誇、搶去所有焦點。
與假天花搭擋得最頻繁的應該就是燈槽了！燈槽通常裝設在假天花的四邊，可以照亮房間外也能確保光線柔和。
這一個由LED燈槽照射的小小圖書館就是一個典型的例子。
假天花與房子原來天花之間的空間非常實用，最適合加裝一些可以調節室內空氣的裝置，比如說出風口、冷氣出口等等。圖中這個同時備有照明及通風系統的假天花就是最佳範例。
圖中的這個設計巧妙地在不同區域的裝設假天花，使假天花板之間留有空隙。這個做法可以不費吹灰之力、而且不必加裝多餘的牆壁就能分隔左右兩邊的起居空間，非常聰明！
假天花最常用在多橫樑的房子上，因為它能有效把礙眼的樑子完美地遮蓋起來。此外，假天花灰色的色調可以跟純白傢俱造成對比，加強室內裝潢的視覺效果。
餐廳的假天花上裝有兩盞設計簡約的吊燈，體現了簡約時尚風格。天花板從餐廳延伸到幹練的黑色門框，彷彿帶領著我們的眼球參觀，最後把注意力落在一幅出自Viviana Faiola手筆、色彩豐富的油畫。
這個假天花跟設計6有異曲同工之妙，同樣都是以兩個不同的假天花來分隔空間。這邊的兩個假天花板還各有特色——客廳的一邊天花裝有木條；而餐廳的一邊裝有燈管。
假天花絕對為這個走廊加了不少的分數！長形的假天花板擴大了空間感，板上的小圓燈時尚又實用。更重要的是，簡約的天花板設計突顯出走廊兩旁的美麗作品，將這個空間變成絕美的展示廳。
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