實用建築指南：興建花園小屋前必須知道的 6 件事

你的花園看起來好像空蕩蕩的樣子？你不知道除了種植一些花花草草外，還可以在花園裡加設些什麼？你想盡用花園的空間，可是卻不想千篇一律地加建水池就算？那今天這個點子簿對你一定有幫忙了！

針對以上各個問題，最佳方案就是在花園裡興建一個花園小屋！這種小木屋除了可以讓你擺放各種園藝工具或者雜物外，必要時甚至還能充當獨特的客房呢！不過在興建之前，你必須要瞭解以下的 6 個事項。