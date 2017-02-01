實用建築指南：興建花園小屋前必須知道的 6 件事

你的花園看起來好像空蕩蕩的樣子？你不知道除了種植一些花花草草外，還可以在花園裡加設些什麼？你想盡用花園的空間，可是卻不想千篇一律地加建水池就算？那今天這個點子簿對你一定有幫忙了！
針對以上各個問題，最佳方案就是在花園裡興建一個花園小屋！這種小木屋除了可以讓你擺放各種園藝工具或者雜物外，必要時甚至還能充當獨特的客房呢！不過在興建之前，你必須要瞭解以下的 6 個事項。
一般來說花園小屋分為現代和傳統兩個設計風格：
傳統的小木屋擁有三角形或者是四坡屋頂，材質通常是陶土瓦或者是天然松木；窗戶或者門通常都是最經典的平開款式，有些時間還會配搭欄杆或者陽台；而外牆牆身主要使用木板來摺疊而成，房子內部通常都會進行粉刷工序。
現代的小木屋設計變化多，最明顯的特點就是它平的屋頂，通常由EPDM 橡膠這種耐熱、耐候性佳的人造膠組成。除此之外，長滿植物的綠屋頂甚或是近年大熱選擇之一；落地大玻璃窗或門是現代木屋的必要元素，目的在於提升室內的採光以及保持溫度；而木屋的覆面則常用紅雪松。
很多時間不是說你把房子買了，就可以隨意興建大大小小的建築。在動工之前，請務必找專業人仕查問清楚花園到底可不可以加建、需不需要得到建築許可，免得惹上官非。
違章建房是一件很嚴重的事，所以建房之前必須要了解建築許可的事宜。目前根據台灣內政部的《城市建設規劃管理條例》，庭園住宅和公寓的庭院內的建築物、構築物的加建需要由由規劃管理部門處理。
以國外的標準來說，興建花園小屋不算大型工程，有些地區甚至不需要特別申請建築許可，比如說：
你的房子或住的大廈不屬於文物保護建築；
你想興建的木屋不多一層或屋簷高不高於2.5米；
木屋的斜屋頂不多於3米；
木屋的總體積不多於10立方米‥‥‥等等。
無論如何，我們都建議你找相關的法律人仕查問你當地的法例要求喔！
決定小木屋的位置可從各方向考慮，比如說：
你希望花園小木屋跟房子主體相連嗎？
你希望小木屋擁有什麼樣的景觀？
你會在小木屋前建一條路徑嗎？它能如何將房子入口跟木屋入口相連？
木屋的位置會擋到車子出入嗎？
木屋的坐向會冬暖夏嗎？採光度充不充足？
‥‥‥等等
如果你不想花時間或精力來自己DIY一間小木屋，那你可以選擇購買現成的。以下是幾個你該留意的重點:
-現成的花園小屋應該有至少5年的保養保證，需要包括比如屋頂和門窗等重點部分。
-小屋內部的電線組裝及電力設備需要符合安全規例，詳情請向台灣電力公司查詢。
-如果選擇分期付款，要請楚留意繳款日期及各項細則。
-清楚了解小木屋的運送程序。
在建設你的夢幻小木屋之前，記得要留意以上的事項喔！
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