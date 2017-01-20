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一間讓你再也不想在城市生活的山區小木屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 餐廳 木頭 Wood effect
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傳統的三角形屋頂的小木屋通常比較少見到有大片落地窗的設計，而今天我們所要介紹的小木屋，棕色的外觀讓人聯想到樹木的顏色，最大的特色便是設計師規劃了多扇落地窗，以及外頭的露臺區，讓身在這間小木屋的人能夠盡情地觀賞屋外的美好綠意。

除此之外，屋頂上的天窗設計也讓二樓的空間跟一樓一樣明亮。小木屋的室內裝潢很簡單，依舊強調木頭的質地以及紋路，然而充足的機能提供了充足的現代生活所需的舒適性。

當你看到這間小木屋的裡外樣貌後，相信你一定不會想再在城市中生活。現在就讓我們一起瞧瞧這坐落在山區的美麗小木屋吧!

外觀

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 房子 木頭 Brown
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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被大群的樹木包圍的這間小木屋有著美麗且傳統的三角形屋頂，然而棕色系的外觀較為獨特，與露臺的淺色系木頭也成為和諧的對比。從這個角度你也可以看到設計師所規劃的大片落地窗，以及屋頂上的天窗。

另一個角度

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 房子 木頭 Wood effect
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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透過樹叢欣賞這個家，是不是跟剛才的角度有不一樣的感受呢?  這一側的外型更有穩重感，也散發著高雅的氣息，在綠意之中更顯得出眾。

現代建築技術加上傳統質感

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 車庫/遮陽棚 木頭 Brown
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atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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設計師利用現代的建築技術，打造出有懷舊感的造型，形成了更為獨特的外觀。這樣簡約的設計，更加可以讓人感受到專家的設計功力以及素材之美。

充滿開放感的家

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 餐廳 木頭 Wood effect
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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走進家中後，你可以感受到開放式設計的流暢動線，大片的落地窗更是消除了戶外與室內的藩籬，在家中似乎有置身於大自然中的錯覺。廚房以及餐廳之間沒有隔間，讓人感到更為開闊。

露臺

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 客廳 木頭 Wood effect
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atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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緊鄰餐廳的是寬闊的木頭甲板露臺，從這個角度所能欣賞到的景色美到讓人忘記餐桌上的佳餚，光是看著這一片綠意，肚子似乎就飽了。

壁爐

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 客廳 鐵/鋼 Black
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

黑色的壁爐是為寒冷冬季帶來溫暖的重要設施，也讓中看起來更有傳統鄉村的風味。而從這照片，我們也可以看出設計師利用不同顏色以及材質的地板，稍稍地劃分出不同的角落。

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美好的工藝

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

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從這個懸浮的木頭樓梯，以及鋼製的白色扶手，你可以看出工匠的美好技藝，而手作的魅力也顯示在最後的成品中。

二樓

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 視聽室
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atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
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二樓的空間中設有不同大小的窗戶，因此雖然偏向於閣樓的設計，室內依舊有一定的明亮度。從二樓的窗戶也可以直接欣賞到室外的綠色景物。

浴室

043八ヶ岳原村Tさんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE 水療
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豪華的圓弧浴缸朝向著小露臺，在泡澡的時候可以看到毫無遮蔽感的戶外景緻，是非常幸福且放鬆的一件事情。

這些美好的設計，都讓我們不想再回到城市中生活了。

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