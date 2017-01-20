一間讓你再也不想在城市生活的山區小木屋

傳統的三角形屋頂的小木屋通常比較少見到有大片落地窗的設計，而今天我們所要介紹的小木屋，棕色的外觀讓人聯想到樹木的顏色，最大的特色便是設計師規劃了多扇落地窗，以及外頭的露臺區，讓身在這間小木屋的人能夠盡情地觀賞屋外的美好綠意。

除此之外，屋頂上的天窗設計也讓二樓的空間跟一樓一樣明亮。小木屋的室內裝潢很簡單，依舊強調木頭的質地以及紋路，然而充足的機能提供了充足的現代生活所需的舒適性。

當你看到這間小木屋的裡外樣貌後，相信你一定不會想再在城市中生活。現在就讓我們一起瞧瞧這坐落在山區的美麗小木屋吧!