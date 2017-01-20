在夏天來臨之前，我們想要先為大家介紹 9 個絕佳的戶外 BBQ 設計，讓你趁著天氣比較涼的時候，為即將到來的熱力四射的季節做準備。一個夢幻的戶外燒烤區能夠為你的庭院增添樂趣以及風格，你可以在專家的協助之下，規劃出適合你的庭院空間的戶外燒烤區，除了有實用性之外，還能為原本稍嫌平凡的庭院增色不少。
趁夏天還沒到，趕快讓我們看看這 9 個絕佳的戶外 BBQ 設計，為之後的烤肉派對做準備吧！
紅磚搭配上白色的水泥，以及獨特的結構，這個燒烤區為庭院帶來濃厚的鄉村風情。紅磚的桌上上方有弧狀的紅磚遮蓋頂，因此能確保落葉或是其他髒污不會飛到放在桌上的食物上。
如果你跟家人都非常喜歡在庭院聚會，而且也經常在這裡用餐，那不如在庭院中加蓋一個有遮蓋屋頂的戶外廚房吧。這個涼亭式結構的戶外廚房下有充足的座位以及空間，以板岩建成的吧臺區是準備食物的完美區域。
你可以發揮想像力，把你的戶外燒烤區打造成像是城堡一樣的造型。
磚塊這種素材不會讓你銀行戶頭大失血，又能夠立刻傳達出鄉村的風情。而像是這樣巨大的燒烤區，更是方便負責燒烤的人進行燒烤作業！
這個燒烤區的美麗灰色石頭坐椅以及外型與週遭的環境毫無違和感，而石頭坐椅的設計非常貼心，讓燒烤的人在等待的時候可以坐下來休息，與在旁邊玩耍的孩子們或是親友談天。
這個烤肉區最特別之處便是上頭的工業風頭燈，即使是黑漆漆的夜晚，大夥還是可以盡情地烤肉，享受派對的歡樂氣氛。不規則的石頭所搭建而成的烤肉區，更為空間增添了原始的粗獷感。
這個結構簡單，以鐵網作為主要架構，然後在裡面放上灰色石子的燒烤牆面十分獨特且充滿現代感。這種風格的燒烤區，特別適合注重時尚品味的你。
你可能覺得戶外燒烤區看起來都大同小異，但是你錯了，這個像是藝術雕塑品一樣的燒烤區，絕對會讓你的庭院增添藝術氣息。除了有實際的功能，相信來玩的親友都會為之驚嘆！
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