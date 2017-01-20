在夏天來臨之前，我們想要先為大家介紹 9 個絕佳的戶外 BBQ 設計，讓你趁著天氣比較涼的時候，為即將到來的熱力四射的季節做準備。一個夢幻的戶外燒烤區能夠為你的庭院增添樂趣以及風格，你可以在專家的協助之下，規劃出適合你的庭院空間的戶外燒烤區，除了有實用性之外，還能為原本稍嫌平凡的庭院增色不少。

趁夏天還沒到，趕快讓我們看看這 9 個絕佳的戶外 BBQ 設計，為之後的烤肉派對做準備吧！