10 個讓你蓋屋時能省下一大筆錢的實用小撇步

很多人都視買房子為人生其中一個最大的目標——能夠住在自己在房子裡，不用擔心樓價對自己的影響，同時心也就會比較安定‥‥‥而事實是殘酷的！買房或建房所需要的錢絕對不少，如果夠能在某些細節節省一點的話當然就比較好啊！
你知道嗎？無論是建房前還是選購傢俱之前，其實你可以做很多事件來省下一大筆錢！現在就讓我們為你介紹 10 個實用的省錢小撇步吧！
在建房或者翻修舊房之前，你可以試著重用一些二手的材料。或許房子入口處的實木木板的狀況還是保持得蠻不錯的？那你就可以省掉一錢買新材料的錢了！
做人要有遠見，建房亦如是。如果你將來打造組織家庭或者為孩子添弟弟或妹妹，又甚至公公婆婆將來退休想跟你們住在一起，那你的房子當然就要能夠依照情況來增建啦！建房前多做些長遠計劃，並盡量保持空間作日後增建之用。
放棄那些中看不中用的材料吧，每三五年就要重新更換或翻新的話，那可是不少的數字２呀！磚頭這些聽起來好像很古舊的物料其實非常耐用，你應該懂得選擇吧？
我們沒有要叫你們像德國人一樣自己從木材開始建房，可是如果可以的話，為什麼不自製一些傢俱呢？例如使用木托盤來做椅子等等？想要知道更多的設計點子可以看這裡喔：廢物再利用：25個由運貨托盤變成的實用傢俱
選擇一些好的隔熱材質吧！不然的話隔個幾年又要重新裝潢的話就一定會花不少冤枉錢！比如說，屋頂必須要使用防水塗料；牆壁的話可以在隔熱工序之中採用玻璃纖維或重量輕一點的泡沫塑料。
萬丈高樓從地起，一個堅固的地基及房子結構非常重要，這筆錢一定要花！一開始的時候可能你會覺得貴，可是長遠來說，這筆錢一定會花得值得。如果地基或結構不穩，遇上小小的地震房子就可以會塌了，那時候就真的欲哭無淚！
工業風等新興設計風格著重的就是顯露各種材質的原始面貌，而且還有很多日本美學觀念主要「未完成」的設計感。所以不必每次都費煞思量地想要怎樣把磚牆呀、水泥地板或者天花板遮蔽起來！
有些大牌子的裝飾材料華而不實，錢當然就花得很不值得。花點時間去搜查一些高CP值的小品牌產品吧！格價親民，品質又有保證！