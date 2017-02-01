13 個實用的廚房好點子

開放式廚房是現代設計中最常見的其中一個元素，因為它總是能夠提供充足的收納空間，同時亦保持房子的空間感。而事實上我們大多數人家裡的都是舊式的廚房，可是由於缺少收納空間設計，所以常常會顯得凌亂又不好使用。
不過，無論你家裡擁有的是傳統的舊式廚房或者是時尚的開放式廚房，我們今天為大家介紹的13個實用的廚房傢俱與用具絕對都能讓你的煮食空間變得更整齊、更方便使用！
在廚櫃裡加裝抽屜可以大大增加收納空間，而且可以使你的瓶瓶罐罐整齊排列，一目了然。
堅果對腦部的好處早已得到醫學界認同，而美觀的胡桃夾子除了可以幫你輕鬆剝開堅果外，也具有裝飾空間的效果。
雖然我們在廚房忙的時候總是站著，在廚房擺放幾張椅子就可以讓你忙裡偷閒，也可以把廚房變身成休憩空間。
木製傢品總是能配合不同的室內設計，非常耐看。在廚房裝上木製架子，讓它美化空間的同時也能讓各種廚具變得觸手可及。
吧台是專屬大人們的偷閒空間！如果能夠採用圖中的白磚牆、酒紅廚櫃的組合來點綴空間，感覺更時尚！
在流理台上其實你也可以設計這一種節省地方的嵌入式儲物空間，避免把洗好廚具隨處亂放。
可摺疊式櫃門容易操作，想要找杯子的時候把門輕輕一推就能一目了然，省去麻煩。
在牆上裝設簡單的木板子其實也是一個可行的收納點子，而且薄薄的木架質感輕盈，不會為廚房來帶累贅感。
可觀賞而且又實用的香料架能夠增添廚房的生氣，讓這個煮食空間變得更好玩！
中島式廚房的好處很多，而這個結合可摺疊式早餐餐桌的加長型中島就更加實用了！
這個一開二的抽屜跟一般的很不一樣，因為上層比底層的窄，是專為擺放刀叉而設計的，所以使用起來就更方便。
廚具或刀叉專用的貼牆磁石可以為你解決「不知道東西放哪兒」的問題，而且圖中的款式顏色鮮艷，本身就是件裝飾品了！
原來你也可以把鮮艷色彩帶進廚房裡！這個備有豐富色彩組合的廚房看起來和諧又有活力，是愛創新的你們的必然選擇喔～
有需要的話就不妨找專家幫忙設計你的廚房喔！
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