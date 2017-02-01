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13 個實用的廚房好點子

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MODERN MUTFAK TASARIMLARI , Ysk Dekorasyon Ysk Dekorasyon 廚房收納櫃與書櫃
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開放式廚房是現代設計中最常見的其中一個元素，因為它總是能夠提供充足的收納空間，同時亦保持房子的空間感。而事實上我們大多數人家裡的都是舊式的廚房，可是由於缺少收納空間設計，所以常常會顯得凌亂又不好使用。

不過，無論你家裡擁有的是傳統的舊式廚房或者是時尚的開放式廚房，我們今天為大家介紹的13個實用的廚房傢俱與用具絕對都能讓你的煮食空間變得更整齊、更方便使用！

​1. 隱藏式抽屜

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Erim Mobilya

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在廚櫃裡加裝抽屜可以大大增加收納空間，而且可以使你的瓶瓶罐罐整齊排列，一目了然。

2. 美觀的胡桃鉗

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堅果對腦部的好處早已得到醫學界認同，而美觀的胡桃夾子除了可以幫你輕鬆剝開堅果外，也具有裝飾空間的效果。

​3. 椅子

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Bilgece Tasarım

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雖然我們在廚房忙的時候總是站著，在廚房擺放幾張椅子就可以讓你忙裡偷閒，也可以把廚房變身成休憩空間。

4. 木製牆架

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Pons Home Design

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木製傢品總是能配合不同的室內設計，非常耐看。在廚房裝上木製架子，讓它美化空間的同時也能讓各種廚具變得觸手可及。 

​5. 時尚吧台

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Niyazi Özçakar İç Mimarlık

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Niyazi Özçakar İç Mimarlık
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吧台是專屬大人們的偷閒空間！如果能夠採用圖中的白磚牆、酒紅廚櫃的組合來點綴空間，感覺更時尚！ 

​6. 嵌入式儲物空間

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Bodrum Femaş Mobilya

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在流理台上其實你也可以設計這一種節省地方的嵌入式儲物空間，避免把洗好廚具隨處亂放。

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​7. 可摺疊式櫃門

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AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

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可摺疊式櫃容易操作，想要找杯子的時候把門輕輕一推就能一目了然，省去麻煩。

8. 牆架

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Bilgece Tasarım

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在牆上裝設簡單的木板子其實也是一個可行的收納點子，而且薄薄的木架質感輕盈，不會為廚房來帶累贅感。

9. 好玩的香料架

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可觀賞而且又實用的香料架能夠增添廚房的生氣，讓這個煮食空間變得更好玩！

​10. 加長型中島

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DerganÇARPAR Mimarlık

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中島式廚房的好處很多，而這個結合可摺疊式早餐餐桌的加長型中島就更加實用了！

​11. 方便使用的抽屜

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這個一開二的抽屜跟一般的很不一樣，因為上層比底層的窄，是專為擺放刀叉而設計的，所以使用起來就更方便。 

​12. 磁石

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廚具或刀叉專用的貼牆磁石可以為你解決「不知道東西放哪兒」的問題，而且圖中的款式顏色鮮艷，本身就是件裝飾品了！ 

​13. 彩色傢俱

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Ysk Dekorasyon

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原來你也可以把鮮艷色彩帶進廚房裡！這個備有豐富色彩組合的廚房看起來和諧又有活力，是愛創新的你們的必然選擇喔～ 

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