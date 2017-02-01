13 個實用的廚房好點子

開放式廚房是現代設計中最常見的其中一個元素，因為它總是能夠提供充足的收納空間，同時亦保持房子的空間感。而事實上我們大多數人家裡的都是舊式的廚房，可是由於缺少收納空間設計，所以常常會顯得凌亂又不好使用。

不過，無論你家裡擁有的是傳統的舊式廚房或者是時尚的開放式廚房，我們今天為大家介紹的13個實用的廚房傢俱與用具絕對都能讓你的煮食空間變得更整齊、更方便使用！