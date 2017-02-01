生活來點不一樣：10 個讓人驚艷的居家空間擴大術

你是否在現階段的生活裡面過膩了既定的生活，雖然安定卻又覺得一成不變到乏味，那麼何不試試改變一下自己的居家空間，有不一樣的環境氛圍，生活一定就會有不同的感官體驗。如果你還是覺得改變居家空間需要大費周章，那麼別擔心，這次點子簿整理了 10 種會讓人驚豔的居家空間擴大術，而且更提升居家空間的機能性，一起來看看吧!
有想過怎麼在臥室裡擺上三張床嗎?如果家中人口較多，不妨可以試著做圖片中的設計。結合了床頭櫃與上下舖的概念，並且將樓梯設計為儲藏的空間。
一般傳統床頭櫃通常會占據太多室內的空間，而使得空間無法充分被利用，而像圖片中將儲放空間向內嵌入牆面的設計，不僅增加了更多可利用空間，也兼顧了床頭櫃儲放物品的機能。
當你家中有習慣在牆面上放置鏡子來做儀容的整理，那麼何不將鏡後的牆面簍空，利用鏡後的牆面空間可以做為儲放衣物配件或首飾的秘密空間，甚至還增添了些隱密性呢!
在廚房的儲放空間上，我們常常會把與地板或天花板的銜接處的空間閒置，但就圖片上的設計，不僅充分利用了這些空間，更使廚房顯得整齊清潔。
想看更多廚房收納技巧，你也可以參考:45 個實用的廚房櫥櫃 – 絕對會讓你的家機能更完善。
將放置電視的牆面設計為展示或儲放的空間，做整體規劃後的牆面一定可以帶來更便利及美觀的感受。
看電視時想要有更不同的感受，我們的設計師可以提供你建議喔!
沒有人規定在客廳的空間裡只能夠擺放一張茶几，圖片中利用三張茶几高低不同的設計，讓空間可以營造出趣味性及更多可能性。
當我們還是孩子的時候，肯定夢想過這樣的房間，能夠爬上爬下，然後有著自己小天地般的隱密，所以如果你家中有小朋友的話，事不宜遲，設計個這樣的兒童房幫他圓夢吧!