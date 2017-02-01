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生活來點不一樣：10 個讓人驚艷的居家空間擴大術

Yungshun Lee Yungshun Lee
Compact Ranza Serisi, Alım Mobilya Alım Mobilya 嬰兒/兒童房床具與床鋪
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你是否在現階段的生活裡面過膩了既定的生活，雖然安定卻又覺得一成不變到乏味，那麼何不試試改變一下自己的居家空間，有不一樣的環境氛圍，生活一定就會有不同的感官體驗。如果你還是覺得改變居家空間需要大費周章，那麼別擔心，這次點子簿整理了 10 種會讓人驚豔的居家空間擴大術，而且更提升居家空間的機能性，一起來看看吧!

三張床也不擠

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Alım Mobilya

Alım Mobilya
Alım Mobilya
Alım Mobilya

有想過怎麼在臥室裡擺上三張床嗎?如果家中人口較多，不妨可以試著做圖片中的設計。結合了床頭櫃與上下舖的概念，並且將樓梯設計為儲藏的空間。

內嵌床頭櫃

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Niyazi Özçakar İç Mimarlık

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Niyazi Özçakar İç Mimarlık
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一般傳統床頭櫃通常會占據太多室內的空間，而使得空間無法充分被利用，而像圖片中將儲放空間向內嵌入牆面的設計，不僅增加了更多可利用空間，也兼顧了床頭櫃儲放物品的機能。

鏡子後的秘密空間

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RAGHAN YAPI PROJE MİMARLIK

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當你家中有習慣在牆面上放置鏡子來做儀容的整理，那麼何不將鏡後的牆面簍空，利用鏡後的牆面空間可以做為儲放衣物配件或首飾的秘密空間，甚至還增添了些隱密性呢!

衣櫃抽屜

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LUMI

LUMI
LUMI
LUMI

家中的衣櫃如果常因為吊掛衣物而顯得較為零亂，其實可以多利用功能性不同的抽屜來置入衣櫃中，這樣的收納可以更為整齊，分類也較為清楚明顯。

別緻的收納空間

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CABINET

CABINET
CABINET
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如果家中的雜物會影響到空間的美觀，那麼就給這些雜物一個特定的儲放空間吧!然後再設計一扇方便隔絕及取用的門，雖然是種眼不見為淨的概念，但卻也實用又有效。

充分利用空間

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homify

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在廚房的儲放空間上，我們常常會把與地板或天花板的銜接處的空間閒置，但就圖片上的設計，不僅充分利用了這些空間，更使廚房顯得整齊清潔。

想看更多廚房收納技巧，你也可以參考:45 個實用的廚房櫥櫃 – 絕對會讓你的家機能更完善

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有軌抽屜

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Ada Ahşap

Ada Ahşap
Ada Ahşap
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而且在廚房的收納空間中架設這樣具有軌道的抽屜，不但能方便取用物品，也不用擔心會將存放在較深處的物品會因不容易被看見而遺忘。

多功能電視牆

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Bilgece Tasarım

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
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將放置電視的牆面設計為展示或儲放的空間，做整體規劃後的牆面一定可以帶來更便利及美觀的感受。

看電視時想要有更不同的感受，我們的設計師可以提供你建議喔!

三張茶几

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Mimoza Mimarlık

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沒有人規定在客廳的空間裡只能夠擺放一張茶几，圖片中利用三張茶几高低不同的設計，讓空間可以營造出趣味性及更多可能性。

充滿童趣

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Çelebi Ahşap &amp; İç Dekorasyon ve Tasarım
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當我們還是孩子的時候，肯定夢想過這樣的房間，能夠爬上爬下，然後有著自己小天地般的隱密，所以如果你家中有小朋友的話，事不宜遲，設計個這樣的兒童房幫他圓夢吧!

實用建築指南：興建花園小屋前必須知道的 6 件事
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