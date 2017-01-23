不思議！慘不忍睹的萎靡老公寓變身明亮時尚的別緻空間

法國的首都是美麗和浪漫的代名詞，座落在巴黎的破舊住家怎能不來個大翻修呢？當這戶住宅的主人聘請 Blackstones 的室內建築團隊來改造他們不堪入目的老公寓時，專家們決定採用色彩和諧的調和元素，搭配出精緻時尚的家居風格！事實證明即使是最可怕的房子，只要經過專家之手就可以化身成美宅。現在就一起來參觀吧！