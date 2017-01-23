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不思議！慘不忍睹的萎靡老公寓變身明亮時尚的別緻空間

Genie Chien Genie Chien
Charenton, blackStones blackStones
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法國的首都是美麗和浪漫的代名詞，座落在巴黎的破舊住家怎能不來個大翻修呢？當這戶住宅的主人聘請 Blackstones 的室內建築團隊來改造他們不堪入目的老公寓時，專家們決定採用色彩和諧的調和元素，搭配出精緻時尚的家居風格！事實證明即使是最可怕的房子，只要經過專家之手就可以化身成美宅。現在就一起來參觀吧！

改造前沉悶的浴室

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骯髒、令人沮喪，絕對是大家的共同印象！裡頭的用品、配件，在在都顯得破舊不堪。倘若不是需要上洗手間，試問誰會想進來參觀呢？

裝潢前乏善可陳的客廳

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這個房間顯然有很大的改善空間。傢俱極為過時，地磚也老舊到令人焦慮。儘管開了一面視野良好的窗戶，但在這種空間裡，誰會有心情憑窗欣賞美景呢？

改造前的陰暗入口

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這處陰暗的通道實在可怕到家！牆壁上的壁紙老舊到讓人不想多看一眼，地面上的磁磚也好不到哪裡去。設計師們，請快來施展魔法吧！

改造後鮮明又大方的空間

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這是多麼戲劇性的改變！採用紅、白、藍三色混搭的起居室，空間已然煥然一新，綠色的牆面尤其令人驚豔！設計師採用當代風格的傢俱搭配上的鏡子，帶來時尚的氛圍。木造地板散發出溫暖的質感，兩株細長植物則為家居抹上綠意。現在，你終於相信這是一座迷人的巴黎住家了！

改造後舒適的入口

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通道也經歷了一場美學革命！木頭地板搭配灰色的牆和簡單的燈具，營造出一種低調卻溫馨的氣氛。別急著驚嘆，繞過牆面，還有更多驚奇等著你！

改造後的現代浴室

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這別緻的浴室採用微妙的中性色彩，散發出優雅的質感。長方型的磁磚和時尚配件互相搭配，讓整個空間變得明亮清潔，洗澡成為一種享受了！

整修後的時尚廚房

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法國菜舉世聞名，在這處迷人的空間裡烹飪，美味肯定再升級！很有風格的現代式燈具，與牆壁上的圖案相互呼應。光滑的木製傢俱與壁上的置物架，讓空間呈現出簡潔的美麗。

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