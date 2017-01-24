你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

日夜皆美：利用低成本環保素材打造的絕美住家

Genie Chien Genie Chien
Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

當考慮打造一座自己的家時，許多人會毫不猶豫地採用現代式風格，因為它最能反映我們所處的時代精神。現代風裝潢的最主要特色，便是採用開放式多功能佈局，讓空間充滿明亮的自然採光。今天要帶你去參觀一座由 Pracowni Projektowej Wioleta Stanisławska 設計工作室負責的專案，看看他們如何運用低成本環保材料便打造出絕美的住家，一起來參觀吧！

古典與現代的巧妙組合

Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

這棟建築有著傳統的人字形屋頂，覆蓋著黑色的瓷磚，左側可以見到一座車庫。從外觀看去，房子主體分為兩個部分，一部分完全封閉，以確保住戶的隱私；另一部分則有大面積的玻璃。右側設有開放式陽臺，可以通往廚房和餐廳。

從另一個角度欣賞

Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

從這樣的角度望去，可以看到兩種不同風格搭配成的外觀。一部分是覆有人字屋頂，以灰色和白色構成鮮明對比；另一部分則是木質外牆，賦予住家溫暖的印象。外面的露臺和大型玻璃窗予人明亮的視覺觀感，混搭得相當完美！

中性色系的客廳

Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

從陽臺上可以直接進入客廳，放眼盡是白色、米色和棕色系混搭，和牆面上的藍色及紅色掛飾構成鮮明對比。室內有一座現代式壁爐，黑色的邊框襯托著白牆，讓爐火看來加倍溫暖。

廚房

Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

設計師採用開放式空間佈局，廚房和餐廳結合為一。這裡同樣採用白色、米色和棕色為主調，創造出平靜的用餐氣氛。廚房裡設置 U 形的流理台，讓備餐變得更方便。餐桌上懸掛的藝術燈，為晚餐投注浪漫的氣氛！

小浴室

Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

現代式的生活就應該有現代式的配備，小小浴室裏一樣要有淋浴間。右側的玻璃門後便是淋浴所在，關起門來便是專屬的隱私空間。洗臉盆上方裝置有 LED 燈和隱藏式照明設備，讓小小浴室也顯得明亮無比！

大浴室

Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

這間大浴室裡的燈光設計，更是令人驚豔！形狀優雅的浴缸後方，裝置有內嵌式的牆面 LED 燈，在這裡洗浴宛如置身一個完美的畫框！如果是白天在此洗澡，浴缸上方的天窗還會投下自然光，搭配藍色條紋牆壁，保證讓你的心情舒暢無比！

誘人的外觀

Dom Chwaszczowo- Gdynia, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

建築物的外觀在夜間看來超美！當夜幕降臨，屋內燈光亮起，溫柔的光影傳達出滿滿的溫馨感！室外種植了修剪得很優雅的樹木和灌木，讓住家的外觀更顯完美，讓人忍不住佇足欣賞！

如果你正在尋找獨特的住宅設計，一定不能錯過以下文章：

鄉下的時尚住宅: 混搭素材以及色系的豪華空間

建築師親手打造自己的家：一個擁抱農村風格的樸實住宅
喜歡這座日夜皆美的現代風住宅嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了