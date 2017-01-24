日夜皆美：利用低成本環保素材打造的絕美住家

當考慮打造一座自己的家時，許多人會毫不猶豫地採用現代式風格，因為它最能反映我們所處的時代精神。現代風裝潢的最主要特色，便是採用開放式多功能佈局，讓空間充滿明亮的自然採光。今天要帶你去參觀一座由 Pracowni Projektowej Wioleta Stanisławska 設計工作室負責的專案，看看他們如何運用低成本環保材料便打造出絕美的住家，一起來參觀吧！