日夜皆美：利用低成本環保素材打造的絕美住家

當考慮打造一座自己的家時，許多人會毫不猶豫地採用現代式風格，因為它最能反映我們所處的時代精神。現代風裝潢的最主要特色，便是採用開放式多功能佈局，讓空間充滿明亮的自然採光。今天要帶你去參觀一座由 Pracowni Projektowej Wioleta Stanisławska 設計工作室負責的專案，看看他們如何運用低成本環保材料便打造出絕美的住家，一起來參觀吧！
這棟建築有著傳統的人字形屋頂，覆蓋著黑色的瓷磚，左側可以見到一座車庫。從外觀看去，房子主體分為兩個部分，一部分完全封閉，以確保住戶的隱私；另一部分則有大面積的玻璃。右側設有開放式陽臺，可以通往廚房和餐廳。
從這樣的角度望去，可以看到兩種不同風格搭配成的外觀。一部分是覆有人字屋頂，以灰色和白色構成鮮明對比；另一部分則是木質外牆，賦予住家溫暖的印象。外面的露臺和大型玻璃窗予人明亮的視覺觀感，混搭得相當完美！
從陽臺上可以直接進入客廳，放眼盡是白色、米色和棕色系混搭，和牆面上的藍色及紅色掛飾構成鮮明對比。室內有一座現代式壁爐，黑色的邊框襯托著白牆，讓爐火看來加倍溫暖。
設計師採用開放式空間佈局，廚房和餐廳結合為一。這裡同樣採用白色、米色和棕色為主調，創造出平靜的用餐氣氛。廚房裡設置 U 形的流理台，讓備餐變得更方便。餐桌上懸掛的藝術燈，為晚餐投注浪漫的氣氛！
現代式的生活就應該有現代式的配備，小小浴室裏一樣要有淋浴間。右側的玻璃門後便是淋浴所在，關起門來便是專屬的隱私空間。洗臉盆上方裝置有 LED 燈和隱藏式照明設備，讓小小浴室也顯得明亮無比！
這間大浴室裡的燈光設計，更是令人驚豔！形狀優雅的浴缸後方，裝置有內嵌式的牆面 LED 燈，在這裡洗浴宛如置身一個完美的畫框！如果是白天在此洗澡，浴缸上方的天窗還會投下自然光，搭配藍色條紋牆壁，保證讓你的心情舒暢無比！
建築物的外觀在夜間看來超美！當夜幕降臨，屋內燈光亮起，溫柔的光影傳達出滿滿的溫馨感！室外種植了修剪得很優雅的樹木和灌木，讓住家的外觀更顯完美，讓人忍不住佇足欣賞！
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