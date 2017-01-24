建築師親手打造自己的家：一個擁抱農村風格的樸實住宅

義大利建築師 Paolo Carlesso Architetto 決定親手打造自己的住家，除了地基和承重外牆之外，絕大多數的施工都是採 DIY 方式來進行。事實上，這項計畫的財務甚至不假外援，既不對外做任何形式的集資，也不向銀行貸款。建築師單純把注意力集中在建築技術和採用的材料上，只動用最少的勞力便完成了自建的家。到底他所蓋成的房子是什麼樣子呢？現在就一起來參觀！
建築師本人渴望擁抱家族曾有的歷史背景，拒絕採用當代都市元素，設計風格因此以傳統農村為主線。儘管這座米色穀倉形的房子看來並不華美，但卻富含設計上的意義。它所座落的據點、運用的建材和親手 DIY 的決策，這些都和這個地區在 20 世紀中期的過往有著密切關連。在那個時代，家庭和社區成員經常相約一起建造房子和榖倉，大家胼手胝足，一點一滴打造出自己的家園來。
房子的牆壁是採用聯鎖木材板來組裝，完全不需要上黏膠。從打開的窗戶可以看到內部木壁的切口。房子的結構是以鋼架支撐，外面覆蓋一層通風良好的生態纖維水泥，這是一種由沙子、水泥和纖維所製成的環保無毒材料。
建築師堅持走傳統路線，在這處簡單的矩形基地上打造出對稱的房屋形狀。他致力尋求簡單的設計，減少不必要的施工，如此一來不僅可以有效降低成本，而且也打破了許多傳統建築的限制。
建築師力求以最簡單的方法來達成目的，這處入口設計便是一個很好的例子。有些住家會採用華麗的鑄鐵欄杆和型柱門廊，這棟講求實際的房子則是採用簡單的箱體結構，在前門裝置起可以遮擋風雨的設計。
這個住家是採分階段施工，從這裡你可以看到未完工的牆面和欄杆，儘管距離完成還有些時間，室內卻已散發出一股輕鬆、愉快的居家氛圍。
你可能只注意到一個小朋友在床上跳來跳去的有趣影像，但事實上在這間臥室裡有著許多有趣的設計巧思。陽光下的米色木板、床罩和漂亮的燈籠都為這處空間注入了新能量，讓人一步入這處臥房便能感受到歡快的氣氛。
這座鄉村住家的內部並不花俏，混搭的風格介於現代簡約風和老式農村路線之間，帶點時下設計師和客戶喜愛的樸實調性，簡單中卻又盡顯建築師的個人特色。
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