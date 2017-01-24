建築師親手打造自己的家：一個擁抱農村風格的樸實住宅

建築師本人渴望擁抱家族曾有的歷史背景，拒絕採用當代都市元素，設計風格因此以傳統農村為主線。儘管這座米色穀倉形的房子看來並不華美，但卻富含設計上的意義。它所座落的據點、運用的建材和親手 DIY 的決策，這些都和這個地區在 20 世紀中期的過往有著密切關連。在那個時代，家庭和社區成員經常相約一起建造房子和榖倉，大家胼手胝足，一點一滴打造出自己的家園來。