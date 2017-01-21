一間有美麗木頭大露臺的溫馨住宅

能夠承襲傳統，卻又展現現代設計之美的房子是最為理想的狀態，尤其是對於像日本這樣有美好的文化與歷史的國家來說，房子既要能提供現代居家生活的便利以及舒適性，但展現過去的美好也同樣重要。

今天要介紹的這間日式住宅展現了日本建築之美，但同時提供屋主更多的生活便利性，而其以木頭所營造出來的溫馨氣息，更是我們最鍾情的地方。

一起來看看專家所打造的這間擁有美麗木頭大露臺的溫馨住宅吧!