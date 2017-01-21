一間有美麗木頭大露臺的溫馨住宅

能夠承襲傳統，卻又展現現代設計之美的房子是最為理想的狀態，尤其是對於像日本這樣有美好的文化與歷史的國家來說，房子既要能提供現代居家生活的便利以及舒適性，但展現過去的美好也同樣重要。
今天要介紹的這間日式住宅展現了日本建築之美，但同時提供屋主更多的生活便利性，而其以木頭所營造出來的溫馨氣息，更是我們最鍾情的地方。
一起來看看專家所打造的這間擁有美麗木頭大露臺的溫馨住宅吧!
位在日本新瀉縣的這間房子周圍有鬱鬱蔥蔥的樹木，並且十分寧靜。專家除了保留已經傳承好幾代的建築物，同時擴建家中的面積。照片左側的黑色建築物是原有的建築，而右手邊則是新的區域。黑以及淺色木頭產生了強烈的對比，但卻毫不衝突。
在翻新了的舊建築物的內部，溫暖的黃光照射在偏向冷調的步道上，平衡了家中的氣氛。專家更是翻玩日式拉門的設計，為其注入趣味以及設計感。下半部透明，上半部不透明的設計，則讓榻榻米房在擁有隱私感的同時，不會過於封閉。
在擴建的新建築物內是走開放式的路線的起居空間。客廳依舊是沿襲日系的美好，而廚房以及餐廳則是走西式路線。天花板的木頭樑柱提醒著人們舊式建築之美，而像是燈具這種小細節，則是現代設計的元素。
在新的建築物的後院走日系造景路線，木頭打造的寬敞露臺是日本人最喜歡的綠廊道，也是全家人能夠放鬆的完美區域。想像在這裡席地而坐，欣賞充滿禪意的植物，內心應該十分平和吧?
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