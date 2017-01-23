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讓荷包不失血的庭院打造術

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 庭院
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不管是什麼季節，院子都是能讓你暫時撇開室內的工作，好好地呼吸外頭空氣，讓綠意消除你的疲憊的好空間。對於覺得要花大錢打造或是美化院子的你來說，我們想要提供你精打細算，以小成本規劃設計一個屬於自己的院子，或是讓空蕩的院子更美的方法。

只要掌握我們所介紹的這 13 個訣竅，你也能夠不假他人之手，擁有屬於你的戶外小天地。

1. 用不同素材劃分區塊

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利用成本較低的人工草坪，以及木頭的甲板這兩種不同的素材，劃分出院子的區塊，以避免雜亂感。

2. 擺設安裝不退流行的經典配備

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像是遮陽傘這樣必備的配備，絕對是值得投資的物品。而遮陽傘成本也不會太高，選用不同的顏色以及樣式，就能立刻提升院子的氛圍。

3. 木頭的柵欄

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如果你喜愛手做木工，那麼不妨添購木條，自己打造出一個木頭柵欄。木頭柵欄不僅能讓爬藤植物攀爬，還能讓陽台或是露臺更有隱私感。

4. 不要的傢俱

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Arquitectos M253

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Arquitectos M253
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你的家裡面有想要淘汰的傢俱嗎？稍微把桌椅的表面重新磨光一下，就可以擺在院子裡當成戶外用餐的傢俱。在椅子上擺放幾個不同的抱枕後，立刻讓院子有個焦點，也就不用太多餘的裝飾了。

5. 四柱遮陽棚

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利用木頭搭建出四柱的遮陽棚，然後安裝飄逸的薄質窗簾，然後在地面上鋪上木頭甲板，就是一個浪漫的用餐兼戶外烤肉區。

如果對於自己的木工能力沒有自信，我們的專家很樂意幫忙！

6. 各類的植物以及盆栽

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Pflanzenfreude.de

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塑膠的盆栽成本低，而添購不同的花草植物也不會讓你口袋大失血。將這些盆栽們擺放在一起，就是院子中最美麗的裝飾。

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7. 戶外燈飾

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照明也是院子不可輕忽的一環，你只需要購買不到一千元以下的戶外燈具，就能讓夜晚的院子更有氣氛。

8. 石頭步道

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杉田造園 株式会社

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如果你喜歡禪風的院子，那麼可以到工廠購買石頭，然後與碎石一起鋪設成石頭步道。

9. 木頭盆栽牆

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將木板釘在一塊，作成盆栽牆，掛上各種植物後，美觀又有生命力。

10. 混搭素材

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你可以混搭不一樣的素材，然後打造出一個焦點作品，讓院子更有設計重點。

11. 石頭圖樣

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利用不同色彩的石頭，將它們鋪成圓形或是其他你想要的圖樣，搭配植物後，便是院子中的美麗主角。

12. 創意的裝飾品

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想要讓院子中更有趣味，不妨把你平常收集，但不知道該放哪兒好的裝飾品隨意地掛在牆面上。

13. 碎石再利用

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Yorkshire Gardens

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收集廢棄的碎石，然後用鐵網將它們固定住，作成牆面或是分隔牆，省錢又能為院子帶來原始的風情。

延伸閱讀：10 個 2000 元有找，美化庭院的方法

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