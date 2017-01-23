讓荷包不失血的庭院打造術

不管是什麼季節，院子都是能讓你暫時撇開室內的工作，好好地呼吸外頭空氣，讓綠意消除你的疲憊的好空間。對於覺得要花大錢打造或是美化院子的你來說，我們想要提供你精打細算，以小成本規劃設計一個屬於自己的院子，或是讓空蕩的院子更美的方法。

只要掌握我們所介紹的這 13 個訣竅，你也能夠不假他人之手，擁有屬於你的戶外小天地。