讓荷包不失血的庭院打造術

不管是什麼季節，院子都是能讓你暫時撇開室內的工作，好好地呼吸外頭空氣，讓綠意消除你的疲憊的好空間。對於覺得要花大錢打造或是美化院子的你來說，我們想要提供你精打細算，以小成本規劃設計一個屬於自己的院子，或是讓空蕩的院子更美的方法。
只要掌握我們所介紹的這 13 個訣竅，你也能夠不假他人之手，擁有屬於你的戶外小天地。
利用成本較低的人工草坪，以及木頭的甲板這兩種不同的素材，劃分出院子的區塊，以避免雜亂感。
像是遮陽傘這樣必備的配備，絕對是值得投資的物品。而遮陽傘成本也不會太高，選用不同的顏色以及樣式，就能立刻提升院子的氛圍。
如果你喜愛手做木工，那麼不妨添購木條，自己打造出一個木頭柵欄。木頭柵欄不僅能讓爬藤植物攀爬，還能讓陽台或是露臺更有隱私感。
你的家裡面有想要淘汰的傢俱嗎？稍微把桌椅的表面重新磨光一下，就可以擺在院子裡當成戶外用餐的傢俱。在椅子上擺放幾個不同的抱枕後，立刻讓院子有個焦點，也就不用太多餘的裝飾了。
利用木頭搭建出四柱的遮陽棚，然後安裝飄逸的薄質窗簾，然後在地面上鋪上木頭甲板，就是一個浪漫的用餐兼戶外烤肉區。
如果對於自己的木工能力沒有自信，我們的專家很樂意幫忙！
塑膠的盆栽成本低，而添購不同的花草植物也不會讓你口袋大失血。將這些盆栽們擺放在一起，就是院子中最美麗的裝飾。
照明也是院子不可輕忽的一環，你只需要購買不到一千元以下的戶外燈具，就能讓夜晚的院子更有氣氛。
將木板釘在一塊，作成盆栽牆，掛上各種植物後，美觀又有生命力。
你可以混搭不一樣的素材，然後打造出一個焦點作品，讓院子更有設計重點。
利用不同色彩的石頭，將它們鋪成圓形或是其他你想要的圖樣，搭配植物後，便是院子中的美麗主角。
想要讓院子中更有趣味，不妨把你平常收集，但不知道該放哪兒好的裝飾品隨意地掛在牆面上。
收集廢棄的碎石，然後用鐵網將它們固定住，作成牆面或是分隔牆，省錢又能為院子帶來原始的風情。