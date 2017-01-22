臨時有訪客！5 分鐘打掃好家裡的方法

雖然我們都希望家裡乾淨整潔，但是當工作特別繁忙的時候，總有事與願違的情形會發生。而在家中狀態不盡理想的時候，若有不速之客不請自來，那可是非常叫人頭痛。

假設今天客人在五分鐘內就會到達，而你只有這短短的 300 秒可以快速地整理房間，你該怎麼做呢?

這次我們要教大家的就是當突然登門造訪的客人來之前，你可以如何在短暫的時間內把房間稍做整理。只要把握幾個小重點，那麼不速之客們也能對你的家留下好印象！