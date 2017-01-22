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臨時有訪客！5 分鐘打掃好家裡的方法

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LOFT DISEÑADO POR JUDITH FARRAN by HOME DECO ( centro de Barcelona), Home Deco Decoración Home Deco Decoración 客廳
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雖然我們都希望家裡乾淨整潔，但是當工作特別繁忙的時候，總有事與願違的情形會發生。而在家中狀態不盡理想的時候，若有不速之客不請自來，那可是非常叫人頭痛。

假設今天客人在五分鐘內就會到達，而你只有這短短的 300 秒可以快速地整理房間，你該怎麼做呢?

這次我們要教大家的就是當突然登門造訪的客人來之前，你可以如何在短暫的時間內把房間稍做整理。只要把握幾個小重點，那麼不速之客們也能對你的家留下好印象！

1. 將傢俱表面擦拭光亮，製造整潔的假象

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Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

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尤其是像餐桌或是廚房流理檯這種表面面積大的區塊，你可以用沾粘的紙把一些屑屑全部先黏乾淨。

2. 利用小抱枕把散落的雜誌遮起來，讓人誤以為是一種最新的隨性風佈置潮流

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由於沒有開機的電視很容易讓人注意到上面的灰塵，因此你應該將電視機上的灰塵快速地彈下來，這樣訪客會以為你家中的其他區域也一樣乾淨。

3. 利用噴霧把浴室噴香香，然後雜物先全部丟進置物櫃裡

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至於馬桶的話，趕快丟一塊清潔的肥皂進去，然後再沖水，讓留在馬桶的印記可以消失不見。

4. 散落的衣服先全部丟進洗衣機，堆積如山的碗盤也先丟進洗碗機內再說

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如果說洗碗機已經沒有空位，那就找一個櫥物櫃，把碗盤先丟進去再說。

5. 家中若有黃光或是白光的燈，那麼就開黃光的燈，或是以蠟燭取代，這樣視覺上比較不容易注意到細節

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燈光是很重要的細節，白光會讓一切都太清晰，記得避免在客人來的時候打開白光的燈，以免自暴其短！

6. 讓房間香香的

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味道是影響人們觀感的直覺印象，因此趁客人來之前，趕快打開空氣清淨機。如果家中沒有空氣清淨機，那麼就點起香氛蠟燭，或是噴點芳香劑。不過可別下手太重，免得欲蓋彌彰被客人發現喲！

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