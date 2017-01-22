臨時有訪客！5 分鐘打掃好家裡的方法

雖然我們都希望家裡乾淨整潔，但是當工作特別繁忙的時候，總有事與願違的情形會發生。而在家中狀態不盡理想的時候，若有不速之客不請自來，那可是非常叫人頭痛。
假設今天客人在五分鐘內就會到達，而你只有這短短的 300 秒可以快速地整理房間，你該怎麼做呢?
這次我們要教大家的就是當突然登門造訪的客人來之前，你可以如何在短暫的時間內把房間稍做整理。只要把握幾個小重點，那麼不速之客們也能對你的家留下好印象！
尤其是像餐桌或是廚房流理檯這種表面面積大的區塊，你可以用沾粘的紙把一些屑屑全部先黏乾淨。
由於沒有開機的電視很容易讓人注意到上面的灰塵，因此你應該將電視機上的灰塵快速地彈下來，這樣訪客會以為你家中的其他區域也一樣乾淨。
至於馬桶的話，趕快丟一塊清潔的肥皂進去，然後再沖水，讓留在馬桶的印記可以消失不見。
燈光是很重要的細節，白光會讓一切都太清晰，記得避免在客人來的時候打開白光的燈，以免自暴其短！
味道是影響人們觀感的直覺印象，因此趁客人來之前，趕快打開空氣清淨機。如果家中沒有空氣清淨機，那麼就點起香氛蠟燭，或是噴點芳香劑。不過可別下手太重，免得欲蓋彌彰被客人發現喲！
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