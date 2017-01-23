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8 個不向面積屈服、風格獨具的小空間

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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許多人常常不知不覺地放棄了家中的小角落，因為人們總是以為面積的大小決定了想要的風格，而當面積小的時候，常常不知道該如何賦予他們用途以及生命。然而利用房間的高度，其實小空間也能有大大的風格。也許你心中正充滿著懷疑，小空間真的能夠風格獨具，讓人耳目一新嗎？這次我們將要為你介紹 8 個面積小，但是卻充滿實用性以及不同風格的房間。

一起來參觀這 8 個空間，也許你也能幫你的小房間找到不一樣的靈感。

1. 小書房

高津の家, 向山建築設計事務所 向山建築設計事務所 視聽室
向山建築設計事務所

向山建築設計事務所
向山建築設計事務所
向山建築設計事務所

這個長方形開口的小空間裡，設計師利用了天花板到地面的高度，在兩側的牆面上設計了書櫃，而木頭的地板上擺放了毯子以及毛絨抱枕後，自然地成為了最佳的個人閱讀室。由於牆面上方開了氣窗，因此即使空間小，依舊明亮度十足。這樣的空間雖小，卻十分有態度！

2. 開放式的設計

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
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當你的家裡面積不是很大的時候，最好的方法便是採取沒有牆壁作為隔間的開放式設計。看看這張圖中，廚房連結餐廳的設計，讓空間感更大，也讓彼此之間的親密感更濃厚。

3. 夾層

Haus für Julia und Björn, Innauer-Matt Architekten ZT GmbH Innauer-Matt Architekten ZT GmbH 書房/辦公室
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH
Innauer-Matt Architekten ZT GmbH

往高處爬，是與小空間搏鬥時最好的解決方案。在這張圖中，設計師規劃了夾層作為臥室使用，而下方的空間則打造成小型的辦公室。利用高度，不僅為屋主贏得更多的生活空間，也讓這兩個區塊能有所區隔，不會彼此干擾。

4. 大型的架子

Spazio MINI :: la mansarda di Stella, Spazio 14 10 Spazio 14 10 臥室
Spazio 14 10

Spazio 14 10
Spazio 14 10
Spazio 14 10

小房間內需要收納空間？沒問題，你可以打造一個從天花板到地面高的大型收納架，並且以不規則的設計，打破空間原有的格局，讓室內感覺比實際上還要大。

5. 極簡主義

Apartment 60, Mackay + Partners Mackay + Partners 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Mackay + Partners

Apartment 60

Mackay + Partners
Mackay + Partners
Mackay + Partners

想要讓房間感覺比實際上還要大，那麼極簡主義是最安全的做法。選用基本的用色，避免過多的家飾品或是傢俱，讓畫面保持整潔乾淨，這樣空間感會更足。

6. 小空間也可以擁有浴缸

Albert Mill, Scott Donald Architecture Scott Donald Architecture 浴室
Scott Donald Architecture

Albert Mill

Scott Donald Architecture
Scott Donald Architecture
Scott Donald Architecture

浴室太窄，你可能直接打消擁有浴缸的念頭。但看看這間浴室，設計師利用鏡子先讓浴室在視覺上感覺更為寬敞，然後在浴缸旁邊直接設計了淋浴間，一石二鳥。

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7. 保持整潔

Canary Wharf Living Room Primrose Interiors 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Primrose Interiors

Canary Wharf Living Room

Primrose Interiors
Primrose Interiors
Primrose Interiors

我們不想要讓你覺得我們像是愛碎念的媽媽，但是家裡面保持整潔真的是讓空間感覺更寬敞的不二法門。雜亂絕對是禁忌，最好是把報章雜誌，以及任何可能讓畫面看起來太過繁雜的物品全部收在肉眼看不見的櫃子內。

8. 床下的儲藏空間

homify
homify

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小空間的問題之一就是收納空間，如同我們強調的“往高處爬”，如果你住在小套房，可以讓床鋪的位置提高，然後在下方設計儲藏櫃。

一間乍看質樸，暗藏現代設計的節能實用平房
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