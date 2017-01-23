8 個不向面積屈服、風格獨具的小空間

許多人常常不知不覺地放棄了家中的小角落，因為人們總是以為面積的大小決定了想要的風格，而當面積小的時候，常常不知道該如何賦予他們用途以及生命。然而利用房間的高度，其實小空間也能有大大的風格。也許你心中正充滿著懷疑，小空間真的能夠風格獨具，讓人耳目一新嗎？這次我們將要為你介紹 8 個面積小，但是卻充滿實用性以及不同風格的房間。

一起來參觀這 8 個空間，也許你也能幫你的小房間找到不一樣的靈感。