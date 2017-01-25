造價 280 萬台幣，環保、實惠又時尚的貨櫃屋民宿

以往人們對於貨櫃屋常存有
公共垃圾 的印象，但近年來許多專業人士們開始利用貨櫃屋這樣的素材，結合創意的設計手法，將貨櫃屋打造成民宿、咖啡館、久吧或是展演中心，甚至是每天生活的居所。現在城市中的房價每坪動輒就要數十萬元，造價便宜、成本低廉，並且移動性高的貨櫃便成為不少屋主心儀的新選擇。
雖然說貨櫃屋有上述的優勢，但是對於這樣新型態的房屋，大多數人仍然存有一些疑慮。例如，貨櫃屋的結構是否適合台灣炎熱以及潮濕的天氣? 是否可以抵擋得住大小地震?
其實貨櫃屋的主體結構十分穩固，並部會因地震等因素而龜裂，而平常也能定時塗抹防蝕塗料做維護保養。至於溼氣的問題，在施工的時候，將貨櫃底層架高便能避免濕氣問題。由於現在貨櫃屋也能客製化，因此你也可以在貨櫃屋上開大面積的窗戶，讓室內更加明亮通風。如果這樣還不夠，以複合式隔熱板包覆貨櫃頂部，便能夠避免陽光直射，減少室內的熱能累積。除此之外，現在許多貨櫃屋內都有加裝冷氣的設備，因此不用過於擔心炎熱的問題。
homify 之前常常介紹來自國外的貨櫃屋，而這次我們則要介紹由來自貳工箱造，台灣本土的專家們以貨櫃所打造的民宿。完工後的外觀不仔細看還真察覺不出裡面的架構是貨櫃屋，然而利用貨櫃的長方格所組合而成的形狀非常獨特，充滿工業風的氛圍更讓這間民宿魅力獨具。
一起來看看這間環保又節省成本，同時兼具時尚品味的貨櫃屋民宿吧!
來自貳工箱造的專家們致力於推廣利用貨櫃蓋房子，並請專攻於貨櫃屋設計、建造、規劃。
這個由他們所設計的貨櫃屋的面積大約是 19. 36 坪，從最後完工的成品看來，是不是讓你猜不著它裡面的主架構是使用報廢的貨櫃呢? 民宿的外觀給予人的第一印象是備受大眾喜愛的工業風格，而專家還混搭了不同的素材，例如木頭以及紅磚，讓民宿的外觀更有層次，也不會過於生冷。這間民宿的總造價大約是 280 萬台幣，比起傳統類型的房屋來得實惠許多。
在新的建材之下，是以廢棄貨櫃所搭建而成的主結構。貨櫃屋安裝的速度很快，同時也是可以重新組裝的環保素材，對於預算低的屋主來說，是非常好的選擇。原本作為運輸用的貨櫃也能乘載幾噸的物體重量，因此本身的結構就很穩固。
為了讓民宿的外觀添加柔和感，專家選用了木頭做為露臺以及樓梯踏板的主素材，木頭的原色與建築主體的灰色形成和諧的對比，是非常巧妙的搭配。而木頭踏板的下方則使用鋼作為主要的結構，因此使用壽命長且堅固耐用。
從這個角度欣賞這個建築物，你會看到天花板以及通往陽台的門也選用了木頭的素材，可以看出來專家非常注重小細節，以及民宿的整體質感。
民宿最重要的就是提供給旅客充足的舒適性，既要有飯店的便利性，卻又要有家的感覺。這間民宿的房間內擺放了亮黑色的真皮沙發座椅，以及含木托盤架的檯面，既有復古的情調，又兼具設計感，整體的氛圍十分柔和溫暖。
浴室選用了白色的瓷磚，讓人一進到這個沐浴的空間內就感到神清氣爽，盥洗的時間也變得更愉悅了。長方形的玻璃窗能確保容易潮濕的浴室通風良好，保持乾燥。洗手台上的鏡面則能反射從窗外注入的自然光，是非常聰明的設計。
這是一樓的平面圖，你可以看到這層樓有一個公用的客廳，一間含衛浴的房間，雙床的房間，以及緊鄰在旁的一間衛浴。
二樓規劃了兩個含衛浴的臥室，而兩個房間都可以通往各自的露臺，享受戶外的空間。
看完這間貨櫃屋民宿後? 你是不是也興起了蓋一間屬於自己的貨櫃屋的念頭呢?
延伸閱讀: