造價 280 萬台幣，環保、實惠又時尚的貨櫃屋民宿

以往人們對於貨櫃屋常存有 公共垃圾 的印象，但近年來許多專業人士們開始利用貨櫃屋這樣的素材，結合創意的設計手法，將貨櫃屋打造成民宿、咖啡館、久吧或是展演中心，甚至是每天生活的居所。現在城市中的房價每坪動輒就要數十萬元，造價便宜、成本低廉，並且移動性高的貨櫃便成為不少屋主心儀的新選擇。

雖然說貨櫃屋有上述的優勢，但是對於這樣新型態的房屋，大多數人仍然存有一些疑慮。例如，貨櫃屋的結構是否適合台灣炎熱以及潮濕的天氣? 是否可以抵擋得住大小地震?

其實貨櫃屋的主體結構十分穩固，並部會因地震等因素而龜裂，而平常也能定時塗抹防蝕塗料做維護保養。至於溼氣的問題，在施工的時候，將貨櫃底層架高便能避免濕氣問題。由於現在貨櫃屋也能客製化，因此你也可以在貨櫃屋上開大面積的窗戶，讓室內更加明亮通風。如果這樣還不夠，以複合式隔熱板包覆貨櫃頂部，便能夠避免陽光直射，減少室內的熱能累積。除此之外，現在許多貨櫃屋內都有加裝冷氣的設備，因此不用過於擔心炎熱的問題。

homify 之前常常介紹來自國外的貨櫃屋，而這次我們則要介紹由來自貳工箱造，台灣本土的專家們以貨櫃所打造的民宿。完工後的外觀不仔細看還真察覺不出裡面的架構是貨櫃屋，然而利用貨櫃的長方格所組合而成的形狀非常獨特，充滿工業風的氛圍更讓這間民宿魅力獨具。

一起來看看這間環保又節省成本，同時兼具時尚品味的貨櫃屋民宿吧!