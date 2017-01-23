一間乍看質樸，暗藏現代設計的節能實用平房

今天要介紹的這間平房位在韓國的鄉下，為了呼應鄉下的氛圍與景色，房子的外觀十分質樸，灰與白的用色十分簡單，讓人在視覺上沒有壓迫感。雖然說房子的初印象給人一種質樸的安定感，但是建築結構的小細節卻帶有現代建築之美，房子的內部設計更是提供了現代生活所需的完整機能與舒適性。至於戶外的空間，房子的兩翼旁是讓家人享受戶外生活的好地點，好整理的庭院也是為房子加分的地方。

簡單來說，這個家對於喜歡被動式供暖系統，且維修頻率低的屋主來說，是最為理想的住宅。現在就讓我們一同參觀更多細節吧！