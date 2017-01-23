一間乍看質樸，暗藏現代設計的節能實用平房

今天要介紹的這間平房位在韓國的鄉下，為了呼應鄉下的氛圍與景色，房子的外觀十分質樸，灰與白的用色十分簡單，讓人在視覺上沒有壓迫感。雖然說房子的初印象給人一種質樸的安定感，但是建築結構的小細節卻帶有現代建築之美，房子的內部設計更是提供了現代生活所需的完整機能與舒適性。至於戶外的空間，房子的兩翼旁是讓家人享受戶外生活的好地點，好整理的庭院也是為房子加分的地方。
簡單來說，這個家對於喜歡被動式供暖系統，且維修頻率低的屋主來說，是最為理想的住宅。現在就讓我們一同參觀更多細節吧！
這個家坐落的地點頗為空曠，因此可以享受到充足的自然光。雖然說房子的屋頂以及建築體的用色傳遞著質樸感，但是設計師將平房分成兩個區塊，並且用中間的走道做連結，十分有現代感。房子左手邊的白色框架，也呈現出了現代的幾何之美。因此這間房子可以說是結合兩種不同的風格。
由於房子本身的結構以及用色都很簡單，而週遭的景色也較為單調，設計師規劃了石頭的步道，讓房子本身更有層次。從這個角度還可以看到落地窗外的木頭甲板露臺，是讓屋主可以盡情享受戶外時光，卻又不怕曝曬於太陽中，或是被雨水淋溼的好地方。
在走道的上方有不常見的天窗設計，也是家中能夠洋溢著充足自然光的關鍵，對於空氣的流通也要很大的影響。這個設計能夠確保熱空氣不會停滯，實用且有設計感。這個區塊的設計十分有趣，白色以及俐落的線條十分有現代設計感，與房子給人的第一印象有所落差。
被動式房屋的好處就是像圖中這樣的深屋簷，這個設計能夠防止陽光直接打在窗上，因此對於節省電費有相當大的幫助。
從這個角度看過去，房子的線條十分簡單，用色也是。木頭的露臺以及簡單的禪風庭院帶給人滿滿地平和感，不管是人或是寵物，應該都能在這間鄉下的平房中，找到作為原始的生活方式。