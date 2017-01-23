你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

一間乍看質樸，暗藏現代設計的節能實用平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
두상자 집 , 로움 건축과 디자인 로움 건축과 디자인 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

今天要介紹的這間平房位在韓國的鄉下，為了呼應鄉下的氛圍與景色，房子的外觀十分質樸，灰與白的用色十分簡單，讓人在視覺上沒有壓迫感。雖然說房子的初印象給人一種質樸的安定感，但是建築結構的小細節卻帶有現代建築之美，房子的內部設計更是提供了現代生活所需的完整機能與舒適性。至於戶外的空間，房子的兩翼旁是讓家人享受戶外生活的好地點，好整理的庭院也是為房子加分的地方。

簡單來說，這個家對於喜歡被動式供暖系統，且維修頻率低的屋主來說，是最為理想的住宅。現在就讓我們一同參觀更多細節吧！

正面

두상자 집 , 로움 건축과 디자인 로움 건축과 디자인 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
로움 건축과 디자인

로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인

這個家坐落的地點頗為空曠，因此可以享受到充足的自然光。雖然說房子的屋頂以及建築體的用色傳遞著質樸感，但是設計師將平房分成兩個區塊，並且用中間的走道做連結，十分有現代感。房子左手邊的白色框架，也呈現出了現代的幾何之美。因此這間房子可以說是結合兩種不同的風格。

石頭步道

두상자 집 , 로움 건축과 디자인 로움 건축과 디자인 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
로움 건축과 디자인

로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인

由於房子本身的結構以及用色都很簡單，而週遭的景色也較為單調，設計師規劃了石頭的步道，讓房子本身更有層次。從這個角度還可以看到落地窗外的木頭甲板露臺，是讓屋主可以盡情享受戶外時光，卻又不怕曝曬於太陽中，或是被雨水淋溼的好地方。

天窗走道

두상자 집 , 로움 건축과 디자인 로움 건축과 디자인 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
로움 건축과 디자인

로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인

在走道的上方有不常見的天窗設計，也是家中能夠洋溢著充足自然光的關鍵，對於空氣的流通也要很大的影響。這個設計能夠確保熱空氣不會停滯，實用且有設計感。這個區塊的設計十分有趣，白色以及俐落的線條十分有現代設計感，與房子給人的第一印象有所落差。

減少電費

두상자 집 , 로움 건축과 디자인 로움 건축과 디자인 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
로움 건축과 디자인

로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인

被動式屋的好處就是像圖中這樣的深屋簷，這個設計能夠防止陽光直接打在窗上，因此對於節省電費有相當大的幫助。

極簡設計

두상자 집 , 로움 건축과 디자인 로움 건축과 디자인 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
로움 건축과 디자인

로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인
로움 건축과 디자인

從這個角度看過去，房子的線條十分簡單，用色也是。木頭的露臺以及簡單的禪風庭院帶給人滿滿地平和感，不管是人或是寵物，應該都能在這間鄉下的平房中，找到作為原始的生活方式。

延伸閱讀：退休下鄉怎麼住? 這間質樸的平房是最完美的選擇

21 個不用花錢的室內佈置好點子
喜歡這間平房嗎？？留言讓我們知道吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了