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中島式廚房：10 個絕佳的好點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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近年來很多人會選擇在廚房裡加設一個中島，為什麼呢？因為它除了可以改善廚房空間觀感外，它也可以隨著屋主的個人喜好而變身成為多功能的流理台、爐灶、烤箱、早餐桌或者吧台等等。

今天我們帶來了10個棒極的中島式廚房設計，讓你們盡覽各種打造完美的煮食空間的絕佳點子！

​1. 時尚設計

E2 KITCHEN arQing 廚房
arQing

E2 KITCHEN

arQing
arQing
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以深咖啡色為主的開放式廚房看起來非常時尚，而整個設計的其中一個重點就是「燈光照明」。設計公司AQRING相信，要打造一個富現代感的廚房就必須要裝設充足的照明系統，故此在中島上的天花板裝有三盞吊燈 ，在其他的部分也裝有兩排排燈。

2. 花崗岩

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

為了營造出一種自然又典雅的感覺，設計公司Enrique Cabrera決定在這個開放式中島廚房使用大量花崗岩。這種天然石材的色澤歷久不衰，而且它抗磨損、耐腐蝕性、吸水性低，非常適合作為流理台的建材。

​3. 無懼瑕疵

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Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

圖片中間那一大個圓柱狀排氣喉管本來是這個住宅的最大瑕疵，可是設計師巧妙地將它與中島廚房互相融合，打造出一個溫馨、整潔且富現代感的時尚廚房。

​4. 顏色變調

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

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純白的廚房的確可以帶來整齊、乾淨的感覺，可是有些人會覺得過於單調、冷色感太重，而這個白中帶紅的寬闊中島廚房正好示範了完美的顏色變調！

​5. 奢華酒吧

Veramonte I, Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos 廚房
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
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這個純黑色的廚房感覺幹練又時尚，中島的底部裝有射燈，當燈光打在木地板上的時候就好像變身成為高級酒店裡的奢華吧台！中島的部分還兼具爐灶及洗碗盤於一身，簡直就是「入得廚房，出得廳堂」！

6. 分隔空間

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Adagio Arquitectos

Adagio Arquitectos
Adagio Arquitectos
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整個開放式中島廚房用上花崗岩、大理石及木材等上好的建材，所以呈現出來的質感非常細緻又豐富。

中島廚房的其中一個重要功能就是把不同的空間分隔開來，像這裡的中島一樣，能夠把廚房和餐廳分隔之餘也能保持整體設計感。

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​7. 簡約廚房

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簡約中島廚房是許多人喜歡的款式，其俐落的線條真的非常有魅力。這一整個靠牆的廚櫃色系暗沉，除了耐髒外，也突出了位於廚房中心的黑白色中島。值得一提的是，這個廚房採用了特別的排水系統，讓廚房的用水能夠被百分之百循環、再利用！

​8. 儲物空間

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BR ARQUITECTOS

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如果你的廚房夠大，安裝這一個偌大的中島也不失為一個好選擇喔！將中島和儲物櫃二合為一，能讓你保持家裡整潔，也能夠避免令煮食空間顯得過於空盪。

​9. 未來工業風

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Gama Elite

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這個廚房著重突顯未來感，故此整個空間都是採用了灰色色調的廚櫃及不鏽鋼廚具等等；流理台的台面特地地留下瑕疵感，整潔卻不平滑的表面增添了廚房的工業味道。

​10. 迷你廚房

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
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無論你的廚房空間有多大、多小，你總是可以把中島設計融入其中！例如說這個佔地不大、卻滿有溫馨感的暖色系廚房。

你也希望在家裡打造一個中島廚房嗎？那就找我們的廚房裝修師幫忙規劃吧～

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