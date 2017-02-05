中島式廚房：10 個絕佳的好點子

近年來很多人會選擇在廚房裡加設一個中島，為什麼呢？因為它除了可以改善廚房空間觀感外，它也可以隨著屋主的個人喜好而變身成為多功能的流理台、爐灶、烤箱、早餐桌或者吧台等等。

今天我們帶來了10個棒極的中島式廚房設計，讓你們盡覽各種打造完美的煮食空間的絕佳點子！