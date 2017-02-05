中島式廚房：10 個絕佳的好點子

近年來很多人會選擇在廚房裡加設一個中島，為什麼呢？因為它除了可以改善廚房空間觀感外，它也可以隨著屋主的個人喜好而變身成為多功能的流理台、爐灶、烤箱、早餐桌或者吧台等等。
今天我們帶來了10個棒極的中島式廚房設計，讓你們盡覽各種打造完美的煮食空間的絕佳點子！
以深咖啡色為主的開放式廚房看起來非常時尚，而整個設計的其中一個重點就是「燈光照明」。設計公司AQRING相信，要打造一個富現代感的廚房就必須要裝設充足的照明系統，故此在中島上的天花板裝有三盞吊燈 ，在其他的部分也裝有兩排排燈。
為了營造出一種自然又典雅的感覺，設計公司Enrique Cabrera決定在這個開放式中島廚房使用大量花崗岩。這種天然石材的色澤歷久不衰，而且它抗磨損、耐腐蝕性、吸水性低，非常適合作為流理台的建材。
圖片中間那一大個圓柱狀排氣喉管本來是這個住宅的最大瑕疵，可是設計師巧妙地將它與中島廚房互相融合，打造出一個溫馨、整潔且富現代感的時尚廚房。
這個純黑色的廚房感覺幹練又時尚，中島的底部裝有射燈，當燈光打在木地板上的時候就好像變身成為高級酒店裡的奢華吧台！中島的部分還兼具爐灶及洗碗盤於一身，簡直就是「入得廚房，出得廳堂」！
整個開放式中島廚房用上花崗岩、大理石及木材等上好的建材，所以呈現出來的質感非常細緻又豐富。
中島廚房的其中一個重要功能就是把不同的空間分隔開來，像這裡的中島一樣，能夠把廚房和餐廳分隔之餘也能保持整體設計感。
簡約中島廚房是許多人喜歡的款式，其俐落的線條真的非常有魅力。這一整個靠牆的廚櫃色系暗沉，除了耐髒外，也突出了位於廚房中心的黑白色中島。值得一提的是，這個廚房採用了特別的排水系統，讓廚房的用水能夠被百分之百循環、再利用！
如果你的廚房夠大，安裝這一個偌大的中島也不失為一個好選擇喔！將中島和儲物櫃二合為一，能讓你保持家裡整潔，也能夠避免令煮食空間顯得過於空盪。
這個廚房著重突顯未來感，故此整個空間都是採用了灰色色調的廚櫃及不鏽鋼廚具等等；流理台的台面特地地留下瑕疵感，整潔卻不平滑的表面增添了廚房的工業味道。
無論你的廚房空間有多大、多小，你總是可以把中島設計融入其中！例如說這個佔地不大、卻滿有溫馨感的暖色系廚房。
你也希望在家裡打造一個中島廚房嗎？那就找我們的廚房裝修師幫忙規劃吧～
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