神奇改造術: 運用創意燈具及裝潢，乏味公寓變身時尚空間

如果你喜歡麻雀變鳳凰的故事，那麼這個老屋翻修案肯定會給你留下深刻的印象！一開始它只是一間沉悶的舊公寓，但改裝後就連屋主都差點認不出來，它竟然變得如此豐富多彩又充滿個性！這絕對不是簡單的清理和重新油漆一下就能創造出來的奇蹟，最令人驚豔的還包括極具創意的照明燈具。這麼精采的神改造，現在就一起來參觀！