神奇改造術: 運用創意燈具及裝潢，乏味公寓變身時尚空間

如果你喜歡麻雀變鳳凰的故事，那麼這個老屋翻修案肯定會給你留下深刻的印象！一開始它只是一間沉悶的舊公寓，但改裝後就連屋主都差點認不出來，它竟然變得如此豐富多彩又充滿個性！這絕對不是簡單的清理和重新油漆一下就能創造出來的奇蹟，最令人驚豔的還包括極具創意的照明燈具。這麼精采的神改造，現在就一起來參觀！
這處客廳是如此單調沉悶，完全缺乏特色。牆上的磚飾早已過時，黯淡無光的配色也全然不具設計感。房間裏充滿了不必要的傢俱，雜亂第投射燈光徒增零亂感。
改造後的空間，只有大型皮沙發被留了下來。客廳採用全新的黑白色系為主調，同時也把所有不必要的傢俱全部移走。電視機掛到牆上後，讓空間顯得寬闊了。
重新裝潢後的客廳，採用嵌入式照明設備，為房間創造出非常迷人的效果！新的天花板掛燈也成了客廳的一大亮點，營造出時尚新穎的風格來。原先乏味的地板被換成很有質感的木頭地板，美麗的圖案讓人一看就愛上！
這間廚房其實擁有一些還不錯的設計特點，但卻被無趣的裝潢給浪費了。儘管廚櫃還算時髦，但與平淡的牆壁完全不搭配。廚房裡最重要的是光線和整潔，但這裡卻找不到這些優點。
室內建築師全面翻修了廚房區域，創造出更多的空間和明亮的照明設備。入口處採用鮮明的圖案裝飾，亮綠色讓這處廚房充滿活力和朝氣！
設計師保留了深色木紋的櫥櫃，並且使用色彩和細節來妝點它。櫥櫃下方和牆上的櫃子提供了大量的儲物空間，明亮的綠色和沈穩的棕色構成對比，顯得和諧又完美。
之前的樣子真是乏善可陳，除了重新來過，似乎也沒什麼好考慮的。
客廳的設計元素延續到了臥室，像是床頭的藝術品和華麗的木地板，都讓人留下深刻的印象。房間裡採用很有藝術感的燈具，加上隱藏式的燈光設備，為這私人空間營造出很有個性的調性！
辦公室雜亂無章，光線太暗，很難想像能在這裡完成任何工作。怎麼辦呢？就交給設計師囉！
超現代感的牆上裝飾不僅散發出濃濃的藝術氛圍，背後還隱藏著照明光源。大型櫥櫃提供了儲物空間，讓室內保持整潔。華麗的沙發搭配很美的紫色調，為空間創造出擋不住的吸引力！
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