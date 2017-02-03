防災小提示！你的房子具備耐震能力嗎？

近年來，世界各地經常發生破壞性的天災，地震的頻率也不斷地升高。位在地震帶的台灣也開始提升建築的規範，思考建築的設計可否承受地震的破壞。但這個問題並沒有特定的答案，也沒有統一的標準，因為不同的建築類型，所用的材料和建設的位置都不相同，還要計算地震的幅度和地殼位置等複雜的因素。雖然未能充分地計算出一個完美的避震方案，但這裡絕對有一點基本的小知識，讓你更了解自己家的抗震能力和安全守則。