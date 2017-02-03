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防災小提示！你的房子具備耐震能力嗎？

Tarsier Tarsier
homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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近年來，世界各地經常發生破壞性的天災，地震的頻率也不斷地升高。位在地震帶的台灣也開始提升建築的規範，思考建築的設計可否承受地震的破壞。但這個問題並沒有特定的答案，也沒有統一的標準，因為不同的建築類型，所用的材料和建設的位置都不相同，還要計算地震的幅度和地殼位置等複雜的因素。雖然未能充分地計算出一個完美的避震方案，但這裡絕對有一點基本的小知識，讓你更了解自己家的抗震能力和安全守則。

所在的位置

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台灣是個非常小的島嶼，因此不管你身在哪個城市，似乎都可能會感受到在其他區域的震央發生的地震。例如台灣之前發生過的許多地震，通常災情最嚴重的都是在震央外的周遭城市。

建設的材料

Modern design with panel siding. Linwood Green Homes 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥 Grey
Linwood Green Homes

Modern design with panel siding.

Linwood Green Homes
Linwood Green Homes
Linwood Green Homes

在發生地震的時候，房子的建築材料和結構是一個非常重要的因素，選用哪一類型的物料才可以確保安全了？其實世界各地的科學家和建築師都極大關注這個問題，他們不斷研究建築在地震發生時的情況和行為，以便他們發展建築設計的標準和規範，去提高房屋的耐震能力。

安全的最佳選擇－木材

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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當然在活動的地震區，一間殘舊的屋子是非常不安全，不管是什麼材料。但是有抗震研究表示，木質的結構不僅是一個生態友好的建築選擇 ，更是具備好的抗震性。 只要適當地使用螺栓連接到地基和考慮其他穩定因素，木框架就足夠了。你不需要鋼框架來承受地震 ，這些簡單又傳統的方式完美地發揮出抗震標準。 例如，建有底層的建築物，例如車庫，就會降低了建築物承受地震的能力咯。

組合屋會更安全嗎？

Construction day 2 The Chase Architecture 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
The Chase Architecture

Construction day 2

The Chase Architecture
The Chase Architecture
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雖然組合屋通常都是比較便宜和快捷，但是當涉及地震安全性時，它不一定會提供很差的保護或穩定性。 理論上，不管你的客廳是組合式，還是一般的混凝建築物，它們都應該遵守相同的地震標準。

良好基礎的重要性

Wavell, Linebox Studio Linebox Studio 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
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當地殼震動時，地球的表面也一起搖動， 如果你的家沒有牢固地連接著地基，那會造成嚴重的坍塌風險。 然而，牢牢地固定在地面基礎上是可以減但崩潰的風險。 1980年以前的房屋大多都沒有鎖定在地基上，造成大風險的樓宇，所以請一個專家去評估你的家居基礎和安裝螺栓，會是一個明智的投資，這些服務一般都在3,000至6,000美元之間。

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