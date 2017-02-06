17 個充滿創意又實惠的居家佈置靈感

這次 homify 為大家介紹的專題，搜羅了 17 個低成本、超現代的家居設計，來為大家提供一些既經濟又實惠的裝飾方法。它們都是一些完美的例子，不但結構方便、建造快捷又便宜，其實只需要一點創造力和專業人士的幫忙，你也可以擁有一個完美的家園哦！有時候，創新的元素和新型的建設可以大大提升美感和降低成本，非常值得考慮。

今天就讓我們扔下傳統的房子，改以新的觀念去佈置我們的家吧！快點看一下這些不同的居家設計的點子吧，可能會得到一些靈感喔！