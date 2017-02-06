17 個充滿創意又實惠的居家佈置靈感

這次 homify 為大家介紹的專題，搜羅了 17 個低成本、超現代的家居設計，來為大家提供一些既經濟又實惠的裝飾方法。它們都是一些完美的例子，不但結構方便、建造快捷又便宜，其實只需要一點創造力和專業人士的幫忙，你也可以擁有一個完美的家園哦！有時候，創新的元素和新型的建設可以大大提升美感和降低成本，非常值得考慮。
今天就讓我們扔下傳統的房子，改以新的觀念去佈置我們的家吧！快點看一下這些不同的居家設計的點子吧，可能會得到一些靈感喔！
超級經濟的設計！只是把幾個貨櫃合併在一起，塗上黑黑的油漆和西式的現化傢俱，它就成為了一個超時尚的住宅！這類型的貨櫃式家居，非常的便宜、快捷和簡單，在森林中更是非常美妙和諧。
這一類型的建築，以多元化的用途為最大的優點，摺合式的層板和櫃子都可以提供額外的空間和用途，提供簡單的解決方法，創造出獨一無二的空間，你也可以在你的家加上這類型的元素喔！
以上這個例子，是一個單層式設計的公寓，但千萬別看低了這個建築的實用性和優點喔！單層的簡單設計正是它的優勢，讓空間簡化和實用性高，值得注意的地方正是它的地台設計，微微地提升了屋子的高度，稍微離地面一點空間，為房子提供保溫的功能。
這種類型建築最令人驚訝的地方正是它們的內在佈置！ 以上這個照片表現了一個傳統建築的住家感覺，但實際上它是一個實用的空間。
建築讓我們能創建出不同的形狀和美感，使用美學來解決問題和難題。以上這照片中的屋子，形狀特殊，在門口設置了一個有蓋的入口，美妙地提供了一個遮風避雨的空間，讓還未進家的你也可以躲避一下。你的家也可以窩心地建設一個有蓋的門口喔！
我們之前都在談論不同形態和功能的優點，但如果要強調重點的話，我們可不要忘了探討家的流動力。以上這個房子擁有高度彈性和流動性，每個房間都分別的創立出截然不同的環境，甚至流動的能力，帶你穿梭於不同的地方之中。
如果你以為我們所舉的例子都是新建築，那你就錯了！以上這個房子正是一個舊居翻新和重置的好例子，把傳統的老居翻新成為一個現化式的公寓，利用被時間沖淡的老軀殼，重新加上新的色彩和身裝，成為一個美麗的屋子！
這是老房子的另一個角度，展現了完全不同的感覺，非常和諧和舒適！
這個正方的框子中，充滿了無限的可能性，無論是美學方面或是個性方面，都很有品格。這是一個非常好的例子去表現內外的獨特空間。
以下三幅的圖像都屬於同一個項目：一個是完全由模塊邏輯構成的兩層住宅。 房子是一個奇特的形狀，基本上是縱向發展。 這需要充分利用空間，才能提高房子的實用性。
解決空間的方案就是創建一個不同樓層的垂直空間， 從外部，你可以看到房子的內部空間是非常現代化的，擁有舒適的環境、高質生活條件和現化設計。
以上的照片讓我們窺探到這個現代的空間，裡面充足的光線和令人難以置信的細節，都非常令人驚雅！ 廚房和起居的用餐區都共享著同一個空間，後方更是可以通往花園，時尚而且簡單容易地分間了空間。
以上又是另一個絕好的例子，熱帶的環境配上了游泳池的房屋，讓人舒適又快樂的居所。我們還需要其他東西嗎？我想都不需要了！
創作是無止境的，這個例子完美地向我們展示了建築設計的無限可能性。 這裡的景觀是主要角色，但也需要使用獨特的顏色和配搭，才可以成就這個美麗的居所。
一個現代化的家居，內部和外部都需要強列的個性襯托， 這個空間提醒我們選材的重要性，其中內部材料的選擇，是經典和豪華設計的關鍵。
這個專題使用了這個特別的房子作結束，一個簡單的內部設計配上了堅固黑色的外牆，非常與眾不同。讓我們看看它的內在設計吧！
如果你以為它的內在也像外牆一樣充滿現代感的話，你就錯了！裡面是一個完全不同的室內設計和納維亞風格的景觀，除了設計，其景觀也發揮了很大的作用，讓環境更美觀！
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