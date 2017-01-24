11 項裝飾牆面不可不知的法則

不論是住家的內部或外部空間，選擇牆面裝飾是一項很重要的考量。市面上可見的樣式和材料多多，但要找到合適的並非易事。我們都想要打造出足以反映自己風格的牆飾，讓住家從裡到外呈現卓然不凡的風格，究竟如何選擇才能節省效率，創造出跟得上時代的牆飾呢？今天為大家整理出 11 項法則，讓你不再傷腦筋。現在就一起來瞧瞧吧！
如果你選擇木材來裝潢你家花園牆壁，記得一定要選擇品質良好的材料。狀況好的木材沒有瑕疵，可以經得起天候的考驗，容易清洗也經久耐用。
使用植物來讓居家風格多元化，不僅可以增添綠意讓視覺清爽，同時也可以創造出接近自然的氛圍。
要讓牆壁顯得凸出，最有效的方法之一就是採用天然質材和人造材料混搭。如照片中所示，這面設計得相當前衛的牆壁，看來就像一幅前衛的藝術品。
不論選擇何種材料，最重要的是看來要與周圍環境相融合，事前必須仔細觀察一下牆壁周邊的景觀。
在選擇牆飾的材料時，記得選擇適合房間紋理並能突顯特定風格的元素。有時候採用不同材質會有不錯的效果，但有時卻可能適得其反。不確定時，不妨諮詢室內設計師的意見。
在這樣的空間裡，採用幾何圖形會顯得很吸睛，同時也創造出現代感。重要的是，它的形狀和顏色與房間其他裝潢很搭調。
你可以玩玩線條遊戲，並且進一步強調線條的美感。線條具有現代、簡單、優雅的特質，是建築結構和裝潢很重要的部分。
所有裝潢元素都不應該破壞平衡，你必須確認牆面和其他空間能夠呈現和諧的觀感。
打造室外景觀時，記得不要採用過多的裝飾元素。只要運用同一風格的材料，呈現出具有活力、醒目的設計，但切記不要裝飾過頭了。
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