11 項裝飾牆面不可不知的法則

不論是住家的內部或外部空間，選擇牆面裝飾是一項很重要的考量。市面上可見的樣式和材料多多，但要找到合適的並非易事。我們都想要打造出足以反映自己風格的牆飾，讓住家從裡到外呈現卓然不凡的風格，究竟如何選擇才能節省效率，創造出跟得上時代的牆飾呢？今天為大家整理出 11 項法則，讓你不再傷腦筋。現在就一起來瞧瞧吧！