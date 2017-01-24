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11 項裝飾牆面不可不知的法則

Genie Chien Genie Chien
homify 牆面 刨花板 White
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不論是住家的內部或外部空間，選擇牆面裝飾是一項很重要的考量。市面上可見的樣式和材料多多，但要找到合適的並非易事。我們都想要打造出足以反映自己風格的牆飾，讓住家從裡到外呈現卓然不凡的風格，究竟如何選擇才能節省效率，創造出跟得上時代的牆飾呢？今天為大家整理出 11 項法則，讓你不再傷腦筋。現在就一起來瞧瞧吧！

1. 木材的狀況必須良好

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Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
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如果你選擇木材來裝潢你家花園牆壁，記得一定要選擇品質良好的材料。狀況好的木材沒有瑕疵，可以經得起天候的考驗，容易清洗也經久耐用。

2. 採用植物來覆蓋牆面

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Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
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使用植物來讓居家風格多元化，不僅可以增添綠意讓視覺清爽，同時也可以創造出接近自然的氛圍。

3. 嚐試大膽的設計

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Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
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要讓牆壁顯得凸出，最有效的方法之一就是採用天然質材和人造材料混搭。如照片中所示，這面設計得相當前衛的牆壁，看來就像一幅前衛的藝術品。

4. 注意周遭環境

La Colina 17, Estudio Manuel Peredo Estudio Manuel Peredo 牆面 石器
Estudio Manuel Peredo

Estudio Manuel Peredo
Estudio Manuel Peredo
Estudio Manuel Peredo

不論選擇何種材料，最重要的是看來要與周圍環境相融合，事前必須仔細觀察一下牆壁周邊的景觀。

5. 同種調性的裝潢

homify 牆面 刨花板 Purple/Violet
homify

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如果你打算在室內創造一面具有特色的，你必須注意每個設計元素及採用的材料，最好盡可能與整座房子的裝潢同步，別讓單面牆飾顯得太突兀，反面破壞了整體感。

6. 選擇牆飾的材質

homify 牆面 刨花板 Beige
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在選擇牆飾的材料時，記得選擇適合房間紋理並能突顯特定風格的元素。有時候採用不同材質會有不錯的效果，但有時卻可能適得其反。不確定時，不妨諮詢室內設計師的意見。

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7. 幾何圖形的運用

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Diseño Interior &amp; Papel Tapiz

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在這樣的空間裡，採用幾何圖形會顯得很吸睛，同時也創造出現代感。重要的是，它的形狀和顏色與房間其他裝潢很搭調。

8. 線條遊戲

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Taller David Dana

Taller David Dana
Taller David Dana
Taller David Dana

你可以玩玩線條遊戲，並且進一步強調線條的美感。線條具有現代、簡單、優雅的特質，是建築結構和裝潢很重要的部分。

9. 不要過度裝飾牆面

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homify

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如果你的牆壁本身已是一面傑作，就不要再過度裝飾它了。倘若你擁有許多畫作，不要應有盡有全部掛上牆壁，只要選擇其中相襯的，用來突顯牆面的質感即可。

10. 尋求平衡

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ATV Arquitectos

ATV Arquitectos
ATV Arquitectos
ATV Arquitectos

所有裝潢元素都不應該破壞平衡，你必須確認牆面和其他空間能夠呈現和諧的觀感。

11. 活力的元素

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 牆面
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

打造室外景觀時，記得不要採用過多的裝飾元素。只要運用同一風格的材料，呈現出具有活力、醒目的設計，但切記不要裝飾過頭了。

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