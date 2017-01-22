物超所值預製屋：擁抱陽光的度假住宅

今天要帶你來到巴西的西部小鎮，看一間佔地54.5坪的豪宅，包含了雙層樓的兩個側翼、還附有一個戶外游泳池，而且比其他類似設計的房子少了近三成的造價呢！這其實是一間功能齊全、美麗又划算的預置屋，是不是跟那種只有水泥跟纖維板的預置屋截然不同呢？有著牧場感的元素、大自然的襯托，在熱情的豔陽天下閃耀的這間住宅真的是獨一無二呢！快來看看吧。
西邊的側翼用現成的木板覆蓋了外牆，深淺不一的顏色搭配顯得不那麼單調，成本也大大降低。有了最棒的專家幫你設計，能夠得到一間漂亮又划算的住宅一點都不難。
我們面前的這個斜坡式車道，平緩得連結到有屋頂遮蔽的車庫和前門。從這個角度看可以更清楚看見木頭外牆的顏色，還有兩層樓的結構，不對稱的窗戶設計很有趣味性，瓦片屋頂還有點日式建築的感覺，這間住宅又像大人的樹屋一樣有想像力。
這裡可以看到整個住宅的結構，看到了建築師是如何把前方的斜坡部分架高，變成了前方的平台和游泳池的空間，在這樣的高度上也提供了隱私。左右兩邊的側翼將陽光永在懷中，整日的溫暖就這樣留下了。
房子的內部跟外面的溫暖對比，用的是現代感、俐落的裝潢，但是這個廚房使用的瓷磚花樣又是這麼搶眼，設計師真是不放棄小驚喜呢。窗戶和門的部分跟外面呼應，用了美麗的木頭，跟室內大部分的白色很搭。
屋子前方架高的平台絕對是大家不想離開的地方。用木材鋪滿的平台跟房子呼應，陽光在這裡變成溫暖的橘色，旁邊就是游泳池，想像夏日的午後享受日光浴和孩子們戲水的時光，在這裡你能夠充分感受巴西獨有的悠閒與熱情同時綻放！
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