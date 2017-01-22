物超所值預製屋：擁抱陽光的度假住宅

今天要帶你來到巴西的西部小鎮，看一間佔地54.5坪的豪宅，包含了雙層樓的兩個側翼、還附有一個戶外游泳池，而且比其他類似設計的房子少了近三成的造價呢！這其實是一間功能齊全、美麗又划算的預置屋，是不是跟那種只有水泥跟纖維板的預置屋截然不同呢？有著牧場感的元素、大自然的襯托，在熱情的豔陽天下閃耀的這間住宅真的是獨一無二呢！快來看看吧。