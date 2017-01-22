經典不敗：看不膩的 25 坪溫馨小豪宅

住宅的正面用了簡單的幾何線條表現經典的美式風格，現代的結構也能夠輕易得融入社區裡的其他房屋。門口的上方連結到後方露台的部分架了棚架，富有裝飾性的木條也讓門面顯得有層次又有通透感。
房子的背後是屋主的小天地，平整的水泥平台包圍著房子的側邊和後方，讓屋主在戶外有更開闊的活動空間。左邊的部分是提供了遮蔭的聊天區，再過來就用木頭搭起了另一個平台，兩張躺椅給你一個舒適的午後日光浴。注意到屋頂上設有太陽能板嗎？小屋子需要的電力就用更環保的方式來達成吧！
精心維護的庭院對門面的呈現來說是必要的，從這裡看房子，會發現在黑、白、棕的經典配色中巧妙點綴了對稱又搶眼的紅色，與花園的綠意相映更有活力呢。
因為這個家只有25坪，格局的配置非常重要。這裡把客廳、餐廳、廚房融合成一個開放式的空間，還要記得窗戶的位置供給明亮的光線，溫馨的公共空間就這樣完成了。需要注意的是，在這樣的小空間裡盡量只放必要的傢俱和裝飾，才能確保寬敞的動線和開放的氛圍。
廚房的部分當然不能馬虎了，功能性和流暢的動線是絕對不能犧牲的。選用附門的櫥櫃避免雜亂感，簡單俐落的流理台、充足的採光、乾淨明亮的色調，就是讓小廚房看起來寬敞的方法了！
看完了這個，還想知道怎麼在小空間裡區隔餐廳跟廚房嗎？6 種區隔餐廳與廚房的創意方法