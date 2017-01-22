經典不敗：看不膩的 25 坪溫馨小豪宅

房子的背後是屋主的小天地，平整的水泥平台包圍著房子的側邊和後方，讓屋主在戶外有更開闊的活動空間。左邊的部分是提供了遮蔭的聊天區，再過來就用木頭搭起了另一個平台，兩張躺椅給你一個舒適的午後日光浴。注意到屋頂上設有太陽能板嗎？小屋子需要的電力就用更環保的方式來達成吧！