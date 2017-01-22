你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

經典不敗：看不膩的 25 坪溫馨小豪宅

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

你是不一直夢想著一間明亮、溫馨、又有開放感的房子呢？今天要帶你參觀的住宅一定能滿足你，不僅涵蓋了你想要的元素，還告訴你設計師是如何在小空間裡選用顏色、展現品味，讓溫馨與優雅並存！

經典的外觀

PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

住宅的正面用了簡單的幾何線條表現經典的美式風格，現代的結構也能夠輕易得融入社區裡的其他房屋。門口的上方連結到後方露台的部分架了棚架，富有裝飾性的木條也讓門面顯得有層次又有通透感。

舒適的後院

PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

房子的背後是屋主的小天地，平整的水泥平台包圍著房子的側邊和後方，讓屋主在戶外有更開闊的活動空間。左邊的部分是提供了遮蔭的聊天區，再過來就用木頭搭起了另一個平台，兩張躺椅給你一個舒適的午後日光浴。注意到屋頂上設有太陽能板嗎？小屋子需要的電力就用更環保的方式來達成吧！

顏色搭配

PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

精心維護的庭院對門面的呈現來說是必要的，從這裡看房子，會發現在黑、白、棕的經典配色中巧妙點綴了對稱又搶眼的紅色，與花園的綠意相映更有活力呢。

小空間格局

PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

因為這個家只有25坪，格局的配置非常重要。這裡把客廳、餐廳、廚房融合成一個開放式的空間，還要記得窗戶的位置供給明亮的光線，溫馨的公共空間就這樣完成了。需要注意的是，在這樣的小空間裡盡量只放必要的傢俱和裝飾，才能確保寬敞的動線和開放的氛圍。

完備的廚房

PROJEKT DOMU LEA II (z wiatą) , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

廚房的部分當然不能馬虎了，功能性和流暢的動線是絕對不能犧牲的。選用附門的櫥櫃避免雜亂感，簡單俐落的流理台、充足的採光、乾淨明亮的色調，就是讓小廚房看起來寬敞的方法了！

看完了這個，還想知道怎麼在小空間裡區隔餐廳跟廚房嗎？6 種區隔餐廳與廚房的創意方法

物超所值預製屋：擁抱陽光的度假住宅
喜歡這間住宅的設計嗎？留言告訴我們吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了