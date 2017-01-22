12 座花園小洋房：幫你「擴展住家空間」！

在花園裡蓋一座小洋房，既可在住家創造出一處單獨的小空間，還可以用來做許多種利用。它可以充當遊戲室、涼亭、戶外廚房，甚至當作客房。這種花園小屋的功能多多，非常實用，如果你家有空間可以蓋這麼一座花園洋房，真的應該好好規劃一下！以下我們為你整理出 12 種非常有趣的作法，讓你可以從中獲得靈感。現在就一起來參觀！