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12 座花園小洋房：幫你「擴展住家空間」！

Genie Chien Genie Chien
Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
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在花園裡蓋一座小洋房，既可在住家創造出一處單獨的小空間，還可以用來做許多種利用。它可以充當遊戲室、涼亭、戶外廚房，甚至當作客房。這種花園小屋的功能多多，非常實用，如果你家有空間可以蓋這麼一座花園洋房，真的應該好好規劃一下！以下我們為你整理出 12 種非常有趣的作法，讓你可以從中獲得靈感。現在就一起來參觀！

1. 打造成一間書房

Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey homify 書房/辦公室
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Garden Office with hidden storage shed built by Garden Fortress , Surrey

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這座小屋的一部分被用來當作辦公室，另一部分則作為儲藏室，存放舊東西和花園使用的器材設備。

2. 夜間聚會的場所

Garden Studio Man cave, Samuel Kendall Associates Limited Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

Garden Studio Man cave

Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited
Samuel Kendall Associates Limited

晚上可以和親友們在此聚會，大家談談心，好好放鬆一下。

3. 工作的地方

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Garden Affairs Ltd

Garden Office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

子太吵，但你卻是個自由工作者，最需要的就是一處能夠集中精神的地方。在花園裡蓋個小房間，正好是你最需要的啦！

4. 冥想的地方

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in and out design

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in and out design
in and out design
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每個人都需要一處獨處的地方。也許可以在裡頭靜靜地作瑜伽，既安靜又有隱私感。

5. 小客房

L. Shaped garden office Garden Affairs Ltd 庭院
Garden Affairs Ltd

L. Shaped garden office

Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd
Garden Affairs Ltd

有客人要在你家過夜，這樣的地方是最理想的了。裡頭一應俱全，只是空間迷你些。門前還有一處小露台，真是太體貼了。

6. 多功能陽臺

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Crusoe Garden Rooms Limited

'The Crusoe Classic' – 6m x 4m Garden Room / Home Office / Studio / Summer House / Log Cabin / Chalet

Crusoe Garden Rooms Limited
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房門前有個小陽臺，任何時間都可以在此休息，享受新鮮空氣及日光浴，或者來杯咖啡放鬆一下。

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7. 精簡的住家

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The Swift Organisation Ltd

Garden room home office

The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd
The Swift Organisation Ltd

如果設計得精巧些，這種小屋可以成為日常的另外一個起居空間。現在已有設計師專門負責打造這種花園洋房的結構。

8. 涼亭式小屋

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Garden Writing Studio

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Garden Affairs Ltd
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在花園裡打造一座涼亭式的小房子，美觀之外，用途實在太多了。

9. 用來玩樂的房間

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Office In My Garden

Garden Studio with storage

Office In My Garden
Office In My Garden
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在家辦公，很容易變成工作狂！造個遊戲室，好好享受自己的興趣和嗜好吧！

10. 花園裡的樹屋

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Garden Room in High Barnet, London

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Office In My Garden
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儘管它是矗立在地面上，但外型卻讓人有住進樹屋的錯覺。

11. 雨天的活動空間

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Garden Room in Queens Park, London

Office In My Garden
Office In My Garden
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惡劣天氣讓你無法從事戶外活動嗎？如果有這麼一處空間，下雨天照常可以玩燒烤。

12. 度假酒店及水療中心

Wohnhaus M, [lu:p] Architektur GmbH [lu:p] Architektur GmbH 露臺
[lu:p] Architektur GmbH

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試想一下，如果能在花園裡打造一座有桑拿的水療中心，再加個游泳池，在家就隨時可以度假了！

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