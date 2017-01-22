12 座花園小洋房：幫你「擴展住家空間」！

在花園裡蓋一座小洋房，既可在住家創造出一處單獨的小空間，還可以用來做許多種利用。它可以充當遊戲室、涼亭、戶外廚房，甚至當作客房。這種花園小屋的功能多多，非常實用，如果你家有空間可以蓋這麼一座花園洋房，真的應該好好規劃一下！以下我們為你整理出 12 種非常有趣的作法，讓你可以從中獲得靈感。現在就一起來參觀！
這座小屋的一部分被用來當作辦公室，另一部分則作為儲藏室，存放舊東西和花園使用的器材設備。
晚上可以和親友們在此聚會，大家談談心，好好放鬆一下。
房子太吵，但你卻是個自由工作者，最需要的就是一處能夠集中精神的地方。在花園裡蓋個小房間，正好是你最需要的啦！
每個人都需要一處獨處的地方。也許可以在裡頭靜靜地作瑜伽，既安靜又有隱私感。
有客人要在你家過夜，這樣的地方是最理想的了。裡頭一應俱全，只是空間迷你些。門前還有一處小露台，真是太體貼了。
房門前有個小陽臺，任何時間都可以在此休息，享受新鮮空氣及日光浴，或者來杯咖啡放鬆一下。
如果設計得精巧些，這種小屋可以成為日常的另外一個起居空間。現在已有設計師專門負責打造這種花園洋房的結構。
在花園裡打造一座涼亭式的小房子，美觀之外，用途實在太多了。
在家辦公，很容易變成工作狂！造個遊戲室，好好享受自己的興趣和嗜好吧！
儘管它是矗立在地面上，但外型卻讓人有住進樹屋的錯覺。
惡劣天氣讓你無法從事戶外活動嗎？如果有這麼一處空間，下雨天照常可以玩燒烤。
試想一下，如果能在花園裡打造一座有桑拿的水療中心，再加個游泳池，在家就隨時可以度假了！
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