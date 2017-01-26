改造小套房: 從搖搖欲墜變身成有美麗夾層的時尚空間

居家的裝潢設計，變化極為快速。裝修好一棟房子，如果不好好照顧，屋況很快就會變得老化過時。此時必須再運用設計師的巧思，讓它回復到新穎時尚的狀態。但是，有時一想到裝潢的成本、使用何種材料、換上什麼顏色，真是令人膽寒！此時，你需要專業建築師和室內設計師的協助，今天 Claire De Bodinat 的專家就要帶你看看他們的作品，現在就一起來參觀！
有些裝修前的屋況，多少展示了一點可供改進的潛力。但是這座房子卻似乎不給人希望，隨時可能倒塌的牆壁、高低不平的地板、可怕的玻璃門，天花板根本已經不存在！
重生後的屋況，玻璃門被移除，釋放出更多的空間。光線灑入室內，牆壁和地板已被扶正，所有事物都被塗上了一層新的油漆。
設計師採用灰、白、藍三種中性配色，加上一座簡單的現代化廚房工作臺和水槽，現在終於可以住人了。
重新打造後的空間，變得極具實用性，這座簡約的廚房和用餐空間散發出愉快的迷人氛圍。設計師刻意採用裸露的木頭結構，為空間帶來一股特殊的設計感。
看來宛如一座通往地獄的通道！剝落的灰泥牆壁和地板，讓這座金屬樓梯顯得更加詭異，任何人一看都會倒退三步！
牆壁被換上優雅的灰色新裝，新的樓梯有著木頭的堅固和美麗，搭配上空間裡的白色調，充滿了視覺上的美感。角落裡擺上一座舒適的扶手椅，加上一些盆栽植物，以及帶有藝術感的牆壁，造就出一處可愛的小空間！
從夾層往下看，除了打開的窗戶流洩進一些自然光，這個空間簡直糟到令人難以置信，該怎麼下手改造呢？
窗戶被換上較為時尚的款式，和室內裝潢相匹配。角落新添加一座優雅的燈具，舖上新的木造地板，擺上中性色系沙發，讓這個房間變得簡潔又可愛，開放式的格局直接擁抱窗外自然光！
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