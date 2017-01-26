改造小套房: 從搖搖欲墜變身成有美麗夾層的時尚空間

重生後的屋況，玻璃門被移除，釋放出更多的空間。光線灑入室內，牆壁和地板已被扶正，所有事物都被塗上了一層新的油漆。

設計師採用灰、白、藍三種中性配色，加上一座簡單的現代化廚房工作臺和水槽，現在終於可以住人了。