2017 年浴室流行趨勢：6 個讓浴室時尚又美麗的訣竅

蠟燭是一種永不過時的設計元素，擺在浴室裡也是絕佳配件。你可以在商店中找到各種香味的蠟燭，喜歡甜蜜香味的人，可以選購香草或巧克力味；喜歡新鮮香氣的人，則可以選擇鮮花成分的蠟燭。想像在香氛下洗一個舒暢的澡，會是多麼浪漫的事兒！