2017 年浴室流行趨勢：6 個讓浴室時尚又美麗的訣竅

新的一年開始，正是一個完美的時刻，讓我們來企劃未來 12 個月想要達成的夢想！你想在家裡作哪些改造呢？或是想要整修家裡的牆壁？不論你想做什麼，提前計畫好，就有時間去著手。事實上，你並不需要構思大規模的改造，只要做點不同的改變，就可以讓空間充滿新鮮感！今天我們為你準備了 6 個 2017 年浴室流行大趨勢，一起來參觀吧！
不必動到浴室裡的任何裝潢，只要給空間加些綠意，氣氛馬上不一樣！做這樣的改變完全不必考慮到牆壁或傢俱的顏色。生氣盎然的植物能為空間注入正能量，只要小心照顧，就可常保美麗。
如果你擁有一座空間不小的浴室，可以考慮掛上一幅很有風格的圖畫。你可以購買年輕藝術家的原創作品，也可以選擇大師的複製畫。在這張照片中，專家為它掛上一幅黑白色作品，與室內其他裝潢完美相搭。
想要採用畫龍點睛的策略，最佳上策莫過於添加一些金色飾品。你可以選擇花瓶、牙刷杯、肥皂碟，或是鏡子的裝飾框架。眾所周知，金色可以為任何空間帶來優雅豪華的風格，浴室裡加些金色印象，馬上就讓它彰顯出貴氣來。
蠟燭是一種永不過時的設計元素，擺在浴室裡也是絕佳配件。你可以在商店中找到各種香味的蠟燭，喜歡甜蜜香味的人，可以選購香草或巧克力味；喜歡新鮮香氣的人，則可以選擇鮮花成分的蠟燭。想像在香氛下洗一個舒暢的澡，會是多麼浪漫的事兒！
如果你想讓你的浴室呈現時尚風格，可以裝置上一些經典配件。這種細節的改變，可以為整個房間帶來不同的美感。這類配件有時價格驚人，但卻可以讓浴室流露優雅的氣質。
選擇時髦的照明設備，也能為浴室創造不同凡響的氛圍。設計師為這間浴室選擇很有趣的燈光設計，它不僅完美地照亮了整個空間，最重要的是它充滿想像力的造型，讓這間浴室變成了一處藝術空間！
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