帶有來自天然的溫暖氣息以及美好紋路的木頭是備受歡迎的建材，然而當使用的顏色不對，並且用在較為大型的傢俱上時，可能會有過於老派或是沈重感。怎麼樣的木頭衣櫃顯得有朝氣，能夠在充滿現代感的家中也毫不突兀呢？

這一次的點子簿為大家精心挑選了 10 個現代且絕美的木頭衣櫃，這些衣櫃使用了不同色調以及紋理的木頭，然而共同點是，它們都能夠完美地融入在現代的設計中。

一起來看看這 10 個衣櫃吧！