帶有來自天然的溫暖氣息以及美好紋路的木頭是備受歡迎的建材，然而當使用的顏色不對，並且用在較為大型的傢俱上時，可能會有過於老派或是沈重感。怎麼樣的木頭衣櫃顯得有朝氣，能夠在充滿現代感的家中也毫不突兀呢？
這一次的點子簿為大家精心挑選了 10 個現代且絕美的木頭衣櫃，這些衣櫃使用了不同色調以及紋理的木頭，然而共同點是，它們都能夠完美地融入在現代的設計中。
一起來看看這 10 個衣櫃吧！
深色系的木頭沒有妥善運用，很有可能會讓室內空間感覺更狹小，或是過時。然而圖中的這個深色系衣櫃，搭配上鐵製的把手，適當的大小在房間內一點也不會讓空間感覺過於擁塞。
不知道該把衣櫃安置在什麼角落嗎。讓專家協助你吧！
這個衣櫃結合了木頭以及霧面的塑膠，一眼望去質感絕佳。而良好的分隔讓擁有大量衣物以及鞋子的屋主能夠將所有心愛的物品分門別類地放好，早上找衣服的過程也會更有效率。
這個牆面裡的木頭大衣櫃的拉門上有著美好的紋路，將四個木板擺放在一起後，木頭的條紋像是圖畫一樣，賞心悅目。而衣櫃中也有數個架子，讓衣物能夠分門別類地放在屬於自己的地方。
這樣子大面積的衣櫃經典耐看，而且還可以完美地適應任何風格的室內裝潢。
淺色的衣櫃上有四個顏色不同的抽屜，絕妙的設計讓房間增加了趣味。
如果你住在小套房裡面的話，這個簡單確實用的衣櫃絕對是最適合你的選擇。雖然說面積不大，但是衣櫃中有設計完善的抽屜以及收納格，你的衣物絕對能清楚地放在該放的地方。
這個結合了書桌的衣櫃是最適合學生的設計，木頭的原色十分清爽，而多個抽屜也十分方便擺放各種貼身的衣物。
這個外表光滑的木頭衣櫃非常美麗，在拿衣服的時候，會忍不住想要多看木頭的紋路幾眼。
成熟感絕對是我們對於這個衣櫃的第一印象，深色的木頭非常有質感，並且是可以到多年後依舊經典的設計。
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