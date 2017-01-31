藍天白雲下的家：緊鄰菜園的混凝土木質住宅

當你很幸運能夠擁有緊鄰菜園的房子時，規劃出連結室內以及戶外空間的區域就更為重要。今天所要介紹的這間在廣闊的藍天白雲下的家，是以混凝土結合木材，並且有露臺以及陽台的舒適住宅。

這個位在美好鄉間的兩層樓房子有大面積的玻璃拉門以及窗戶，因此在夜晚時，室內的黃光亮起與建築本身的白色成為強烈卻和諧的對比。而房子的室內以木頭為主要的素材，寧靜的榻榻米房則是能讓心靈放鬆的好地方。

一起來看看這間由日本的達人所設計的住宅吧！