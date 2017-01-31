藍天白雲下的家：緊鄰菜園的混凝土木質住宅

當你很幸運能夠擁有緊鄰菜園的房子時，規劃出連結室內以及戶外空間的區域就更為重要。今天所要介紹的這間在廣闊的藍天白雲下的家，是以混凝土結合木材，並且有露臺以及陽台的舒適住宅。
這個位在美好鄉間的兩層樓房子有大面積的玻璃拉門以及窗戶，因此在夜晚時，室內的黃光亮起與建築本身的白色成為強烈卻和諧的對比。而房子的室內以木頭為主要的素材，寧靜的榻榻米房則是能讓心靈放鬆的好地方。
一起來看看這間由日本的達人所設計的住宅吧！
一面白的外觀讓這間房子在鄉間的綠意以及藍天白雲的襯托之下更加顯眼，牆面上開了長方形以及正方形的窗戶，為建築帶來幾何的魅力。這個房子的結構很像是不同的方盒子組合在一塊，而比菜園還要高上一階的露臺既可以連結室內與戶外的空間，也能稍微分隔出兩個區域。
從這個角度看這個家，你應該可以更清楚地看到大小不一的長方形窗戶組合在一起的樣子。
以混凝土搭配木頭的室內採用開放式的設計，利用民族風的地毯以及小巧的傢俱，專家將起居空間打造地十分舒適溫暖。而緊鄰露臺的設計讓屋內的人即使不踏出門也可以感受到戶外的氣息以及微風。
一般的榻榻米房總給人比較密閉以及隱密的感覺，然而這個家中的榻榻米房有連接到戶外庭院的大玻璃推拉門，因此在這個房間看書或是沈思的時候，還能同時感受戶外的綠意。
在二樓的房間內有多扇方形小窗，以木頭作為框架更有質感，看起來也更為精巧。陽光從窗外進駐室內，不管是在家中哪一層樓，都能享受到陽光的滋潤。
專家規劃了大容量的現代版日式拉門的收納櫃，是有小孩的家庭的救星。天花板上的隱藏式照明讓室內不會過於刺眼，是值得效法的照明設計。