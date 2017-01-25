11 個常犯的廚房裝修錯誤以及避免的方法

在裝潢房子的時候要注意的事情很多，因此百密總有一疏，難免會犯了一些致命的錯誤。以廚房這個空間來說，你可能會沒有考慮到自己的廚房用品有多少，因此規劃的收納空間過少，導致物品凌亂不已。或者是你忽略了地板的設計，因此整體風格總是有哪裡感覺不太對勁。
為了讓你在裝潢後不會因為犯的錯而搥心肝，今天我們為大家整理了 11 個常犯的廚房裝修錯誤，以及該如何避免的方法。希望大家能趕快做筆記，這樣動手裝修的時候就不會有 “明知故犯”的情形發生了！
當我們在裝修廚房的時候，常常會注意流理檯面的材質，或是櫥物櫃的規劃，但是卻不經意地忽略了地板的設計。由於煮菜的時候難免會有菜渣等物掉到地板上，而你選用的顏色以及材質可能會左右了視覺上的整潔感，因此千萬不要忘記選用好清潔的地板素材啊！
如果你打算自行調配顏色，粉刷你的儲物櫃，那麼記得要算好儲物櫃的面積。不然萬一粉刷到一半才發現油漆不夠，必須重新購買油漆然後再調色，這時候調出來的顏色可能跟原本的有差異，這樣你的儲物櫃就會面臨顏色不一致的窘境。
跟地板一樣，大家也很可能會忽略了廚房的天花板。然而由於廚房是很容易積油煙的地方，因此你應該選用不易積油煙的材質。
不知道選擇什麼材質好？專家很樂意協助！
一些比較具體的家電或系統櫃不容易出錯，但是你可能沒有考慮到料理時的便利性以及需求。例如，你可以在水槽上方架設擺放廚房器具的鐵架，這樣你的廚房工作會更上手！
風靡許久的中島廚房是許多人的夢幻逸品，然而如果你沒有考慮到家中的格局，就隨意地添購中島廚房，有可能會讓你的空間更為狹小。因此在衝動之前，務必要先跟親友或是專業人士商量！
你所選用的素材會改變你的廚房風格。例如大理石能夠賦予廚房奢華的風格，而木頭則會帶來質樸的溫暖氣息，因此你千萬要先想好你想要的風格，進而選擇素材。
在裝修之前，你應該先想想你的家庭成員有誰常會使用廚房呢？人數較多的家庭以及只有小倆口的家庭所需要的功能性不同，因此你要先想過後再行動。
如果你想要在廚房的部分牆面鋪上磁磚，請確保這些磁磚排放的方式不會出錯，不然只要稍有歪斜，很容易就會被識破。
千萬別小看極簡主義。與其有太多繁複的設計，不如走極簡的路線，這樣廚房能夠更乾淨俐落！