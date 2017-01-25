11 個常犯的廚房裝修錯誤以及避免的方法

在裝潢房子的時候要注意的事情很多，因此百密總有一疏，難免會犯了一些致命的錯誤。以廚房這個空間來說，你可能會沒有考慮到自己的廚房用品有多少，因此規劃的收納空間過少，導致物品凌亂不已。或者是你忽略了地板的設計，因此整體風格總是有哪裡感覺不太對勁。

為了讓你在裝潢後不會因為犯的錯而搥心肝，今天我們為大家整理了 11 個常犯的廚房裝修錯誤，以及該如何避免的方法。希望大家能趕快做筆記，這樣動手裝修的時候就不會有 “明知故犯”的情形發生了！