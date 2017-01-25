獨佔太陽吧！使用穿透性結構的明亮木質住宅

當你早上起床的時候沐浴在陽光中，是不是身心都自然地暖活起來，並且可以以明亮的心情迎接一天的到來呢？今天所要介紹的木質住宅是非常注重房子明亮度以及舒適性的空間，負責的專家利用屋頂以及陽台，引進大量的光線，讓居住的人每天都能以明快的心情出門。
除此之外，專家特別重視戶外的空間，因此大面積的木頭甲板露臺以及二樓的陽台，成為屋主可以與戶外的空氣以及微風做連結的好地方。
這間房子位在一個安靜的住宅區中，當你第一眼看到它的時候，想必會被其木頭的柵欄以及百頁窗給吸引吧？由於臥室設在二樓的空間，因此專家特別利用木質百葉窗加強二樓陽台走道的隱私感，但同時又能讓陽光從間縫中穿透到室內。一樓的木頭甲板露臺非常寬敞，可以讓屋主盡情地欣賞下方的美麗植物。
打開美麗的日式拉門，是以綠色磁磚鋪成的地板，專家並以不同的地板素材做空間的分隔。而在這個區塊中，最吸引人的無非是壁面也漆成黑色的木材壁爐，這是為家中在寒冷冬日帶來溫暖的經典配備。屋主以及訪客可以在壁爐旁的沙發座椅上聊天，同時感受來自燃燒著木材的壁爐的溫暖。
餐廳與廚房緊鄰，位在落地窗旁，並也享有挑高天花板的餐廳十分明亮，身旁的廚房的吧臺下方還規劃了書架，是妥善利用空間的好設計。
二樓的陽台十分明亮，通風良好，而木質百葉窗同時還能提供屋主充足的隱私感。在這個空間能夠曬日光浴，天氣好的時候把衣服曬在這也能很快就乾。與室外陽台無落差的落地窗設計也方便屋主進出。身在這個空間似乎就像是被木頭包裹住一般，一股暖意由然而生。
以深色瓷磚搭配淺色木材的浴室對比效果十分美好，搭上白色的浴缸後，畫面十分協調。溫暖的照明讓浴室更加溫馨舒適，而專家還在浴室外頭規劃了陽台，讓泡澡的人可以一邊欣賞外頭的天空與綠意，好不幸福啊！
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