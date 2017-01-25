獨佔太陽吧！使用穿透性結構的明亮木質住宅

打開美麗的日式拉門，是以綠色磁磚鋪成的地板，專家並以不同的地板素材做空間的分隔。而在這個區塊中，最吸引人的無非是壁面也漆成黑色的木材壁爐，這是為家中在寒冷冬日帶來溫暖的經典配備。屋主以及訪客可以在壁爐旁的沙發座椅上聊天，同時感受來自燃燒著木材的壁爐的溫暖。