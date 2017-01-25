一間有著溫暖色調、散發美式情調的寬敞家庭住家

溫暖的色調、寬敞的空間、充足的現代生活機能，這些是不是你對於家的想像呢？跟著我們的腳步，一起欣賞由來自土耳其的專家們所打造的這間無可挑剔，適合家庭居住的美房。這間房屋的建築結構十分簡單，俐落的線條讓人看得有魅力。而這個家位在安靜的區域，因此專家特別設計了大庭院以及陽台，讓屋主可以自在愜意地享受戶外時光。

走進這個家之後，明亮的光線以及提供現代生活完善機能的設計更是讓我們激賞。話不多說，跟著我們一同欣賞這個家的更多細節吧！