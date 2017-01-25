一間有著溫暖色調、散發美式情調的寬敞家庭住家

溫暖的色調、寬敞的空間、充足的現代生活機能，這些是不是你對於家的想像呢？跟著我們的腳步，一起欣賞由來自土耳其的專家們所打造的這間無可挑剔，適合家庭居住的美房。這間房屋的建築結構十分簡單，俐落的線條讓人看得有魅力。而這個家位在安靜的區域，因此專家特別設計了大庭院以及陽台，讓屋主可以自在愜意地享受戶外時光。
走進這個家之後，明亮的光線以及提供現代生活完善機能的設計更是讓我們激賞。話不多說，跟著我們一同欣賞這個家的更多細節吧！
雖然這間房子位於土耳其，但光看它的外形，要說它是在美國富人區裡也不為過。簡單卻霸氣的建築線條讓這間房子就像是在好萊塢電影中出現的豪宅一樣。
從圖中我們可以看到這間房子有自己的車庫以及閣樓，而閣樓則有天窗的設計，想必明亮度十足。車庫配有全自動門，而通往車庫的入口走道則鋪上了天然的石材。
為了不要浪費了這個家所坐擁的一片綠意，專家特別規劃了數個大露臺，不管在家中的哪個角落，都能踏出落地窗，享受戶外的景色以及空氣。木頭的柵欄為屋主提供了安全性，卻又不失美感。
走進房內，挑高的天花板以及落地窗讓室內十分明亮。設計師選用了不同的中性色調，讓房子簡單卻又帶有層次感。除此之外，專家還選用了大膽的紫色椅子，讓整個空間奔馳著不同的色系，一點也不單調乏味。
在這個空間中，專家採用了不同的素材，例如木頭、石材，以及光亮的磁磚，為房子內打造出現代時尚感。
ㄇ 字形的廚房是愛料理的屋主的心頭好。米白色與大膽的咖啡色搭配得宜，光亮的流理檯面更是方便屋主清理。水槽前方的兩扇窗能確保廚房不陰暗，並且通風良好。數個隱藏式的照明也讓廚房在任何時候都能夠展現明亮的一面！
位在閣樓的臥室因為有天窗的設計享有充足的自然光，延續使用中性色讓這個空間更能讓人放鬆。
樓梯的扶手設計十分有設計感，是意想不到的驚喜之作。而樓梯上方的牆面上的燈飾也十分精緻，照亮了走道，也讓人想要多看這個設計幾眼。
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