11 個在小浴室創造大空間的巧思

浴室是整個家裡最重要的空間之一，這麼說不為過吧？一個好的浴室空間可以給你天堂的體驗，相反的就會讓你坐立不安。現在的房子越來越小，但是卻有越來越多有創意的做法可以改善浴室的收納問題，讓你的小天地盡善盡美。
今天我們搜集了一些範例，讓你瞧瞧小浴室怎麼出頭天！有些經歷了全面改裝，有些只是簡單的動了一點手腳。不論你現在面臨什麼難題，這裡一定有可以激發你靈感的好點子！
馬桶後方的空間常常被忽略，但在這個地方做內嵌的置物層架，放上些裝飾品就能轉化浴室的氛圍，或是用附門的櫥櫃做收納都是很好的方法。
角落的空間常常被忽略，尤其是浴室。這間超級小的浴室善用了淋浴間的角落，做了圓弧狀的層架，跟浴室的曲線不謀而合，也非常實用。
最近這樣的浴室置物梯很受歡迎。善用了垂直的空間，而且非常容易搬動、放置，又美觀簡約，對於租房一族來說也是不鑽洞不打牆的最好選擇。
在結合了櫥櫃的洗手台上方做層架，沒想到吧？當然會擋掉鏡子的一半，但其實老實說鏡子能照到臉就好了吧。在小成這樣的浴室裡，也是最完美的解決辦法了。
當你的浴室已經夠小，就要盡量的讓他簡約乾淨，現在市面上販賣許多五顏六色奇形怪狀的浴室小物，盡量選用顏色統一、線條俐落的東西，就可以讓整個浴室看起來不會越顯狹小。
沒想過廁所衛生紙也能變成一種裝飾吧？牆上的收納設計也變成了裝飾品，廁所衛生紙幸運得發展了它的第二人生啊！
這間浴室的設計師不僅在澡間裡嵌進了層架，也客製化了洗手台下方的收納空間，開放式的收納方式保留不顯得那麼侷促，切掉邊緣不需要的角度可以空出更多空間，高起來的洗手台邊緣也可以置物，真是一點都不放過呀。
別忘了找找浴室裡浪費掉的垂直空間，絕對是小空間裡的寶地。這裡垂直設置的漂浮型架子超有設計感，提供了置物空間跟美感。
有時候最簡單的方法就是最好的方法。客製化你自己的櫥櫃，可以很淺或很窄，端看你有的空間而做，像這裡的浴室只要符合他的需求就是最好的收納了！
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