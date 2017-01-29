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11 個在小浴室創造大空間的巧思

I-Hui Hsiao I-Hui Hsiao
Quercus Alba, Sensearchitects Limited Sensearchitects Limited 現代浴室設計點子、靈感&圖片 石器 Beige
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浴室是整個家裡最重要的空間之一，這麼說不為過吧？一個好的浴室空間可以給你天堂的體驗，相反的就會讓你坐立不安。現在的房子越來越小，但是卻有越來越多有創意的做法可以改善浴室的收納問題，讓你的小天地盡善盡美。

今天我們搜集了一些範例，讓你瞧瞧小浴室怎麼出頭天！有些經歷了全面改裝，有些只是簡單的動了一點手腳。不論你現在面臨什麼難題，這裡一定有可以激發你靈感的好點子！

1. 小鏡櫃變寬

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

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浴室鏡櫃本來就是常見的擺設，但是想過把邊邊落空的地方也用鏡子補滿嗎？這樣你的小鏡子變成了鏡牆，也讓空間有更廣闊、更明亮的效果。

2. 馬桶後方的空間

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept 現代浴室設計點子、靈感&圖片 MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

馬桶後方的空間常常被忽略，但在這個地方做內嵌的置物層架，放上些裝飾品就能轉化浴室的氛圍，或是用附門的櫥櫃做收納都是很好的方法。

3. 角落層架

BTO @ Punggolin Hotel Style, Designer House Designer House 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Designer House

Designer House
Designer House
Designer House

角落的空間常常被忽略，尤其是浴室。這間超級小的浴室善用了淋浴間的角落，做了圓弧狀的層架，跟浴室的曲線不謀而合，也非常實用。

4. 置物梯

It's All Wet Sensearchitects Limited 現代浴室設計點子、靈感&圖片 石器 Beige
Sensearchitects Limited

It's All Wet

Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited
Sensearchitects Limited

最近這樣的浴室置物梯很受歡迎。善用了垂直的空間，而且非常容易搬動、放置，又美觀簡約，對於租房一族來說也是不鑽洞不打牆的最好選擇。

5. 壁架

homify 浴室 木頭 White
homify

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homify
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用浴室邊緣一點點的空間打造半圈的壁架，好像是佔掉了空間，但其實反而是把置物空間創造出來、還提升整體美感，就算再淺的邊緣都可以放置一些小東西是吧？

6. 洗手台上的層架

仙川の家, Studio R1 Architects Office Studio R1 Architects Office 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Studio R1 Architects Office

Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office
Studio R1 Architects Office

在結合了櫥櫃的洗手台上方做層架，沒想到吧？當然會擋掉鏡子的一半，但其實老實說鏡子能照到臉就好了吧。在小成這樣的浴室裡，也是最完美的解決辦法了。

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7. 統一顏色風格

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homify

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當你的浴室已經夠小，就要盡量的讓他簡約乾淨，現在市面上販賣許多五顏六色奇形怪狀的浴室小物，盡量選用顏色統一、線條俐落的東西，就可以讓整個浴室看起來不會越顯狹小。

8. 一物兩用

Loft apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des 浴室
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

沒想過廁所衛生紙也能變成一種裝飾吧？牆上的收納設計也變成了裝飾品，廁所衛生紙幸運得發展了它的第二人生啊！

9. 創造空間

Loft apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des 浴室
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
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這間浴室的設計師不僅在澡間裡嵌進了層架，也客製化了洗手台下方的收納空間，開放式的收納方式保留不顯得那麼侷促，切掉邊緣不需要的角度可以空出更多空間，高起來的洗手台邊緣也可以置物，真是一點都不放過呀。

10. 漂浮架子

DR. BHAVESHBHAI CHUAHAN RESIDENCE, INCEPT DESIGN SERVICES INCEPT DESIGN SERVICES 現代浴室設計點子、靈感&圖片
INCEPT DESIGN SERVICES

INCEPT DESIGN SERVICES
INCEPT DESIGN SERVICES
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別忘了找找浴室裡浪費掉的垂直空間，絕對是小空間裡的寶地。這裡垂直設置的漂浮型架子超有設計感，提供了置物空間跟美感。

11. 要多淺有多淺

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

有時候最簡單的方法就是最好的方法。客製化你自己的櫥櫃，可以很淺或很窄，端看你有的空間而做，像這裡的浴室只要符合他的需求就是最好的收納了！

還需要更多美麗浴室的靈感嗎？延伸閱讀：2017 年浴室流行趨勢：6 個讓浴室時尚又美麗的訣竅

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