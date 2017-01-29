11 個在小浴室創造大空間的巧思

浴室是整個家裡最重要的空間之一，這麼說不為過吧？一個好的浴室空間可以給你天堂的體驗，相反的就會讓你坐立不安。現在的房子越來越小，但是卻有越來越多有創意的做法可以改善浴室的收納問題，讓你的小天地盡善盡美。

今天我們搜集了一些範例，讓你瞧瞧小浴室怎麼出頭天！有些經歷了全面改裝，有些只是簡單的動了一點手腳。不論你現在面臨什麼難題，這裡一定有可以激發你靈感的好點子！