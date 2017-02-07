放慢生活的步調：質樸有味的優雅居所

由於科技的進步，現代生活逐漸趨向便利，人們獲取資訊的管道及效率變得更多更快，在處理這些資訊的同時，漸漸就忘了留心周遭的美好事物。其實無論是都市的風華樣貌，或是農村的純樸風情，只要放慢生活的步調，偶爾停下腳步，就能細細咀嚼生活的味道。這次想分享的是棟立於林壑中的古味建築，在這裡有種莫名的魔力，很自然就會讓人放慢步調，品味生活的滋味。