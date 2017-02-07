放慢生活的步調：質樸有味的優雅居所

由於科技的進步，現代生活逐漸趨向便利，人們獲取資訊的管道及效率變得更多更快，在處理這些資訊的同時，漸漸就忘了留心周遭的美好事物。其實無論是都市的風華樣貌，或是農村的純樸風情，只要放慢生活的步調，偶爾停下腳步，就能細細咀嚼生活的味道。這次想分享的是棟立於林壑中的古味建築，在這裡有種莫名的魔力，很自然就會讓人放慢步調，品味生活的滋味。
從外觀可以發現建築的設計相當仿古，大部分的建材以天然素材為主，房子的煙囪和露臺下方的木頭就可得知內部應有人工生火的爐灶設計，當炊煙升起，就會有種時空錯亂的感覺。
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房子傍著天然的地形建造，不願意破壞原始的地貌，用著最禮貌的方式與自然共處，露臺下方的空間也正是因此而生，取材於自然卻也更敬畏著自然。
建築的陽台幾乎使用全木造來打造，這樣的天然建材充分在這裡表現出親人及溫暖的特性，而且還替空間帶出了一份閒適的氛圍，流連於此飲春茶，焉知沒有勝酒香。
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在這裡很容易就讓人放慢自己行走的步調，沿著屋旁的小木徑道，就能直通原始的山林，與大自然比鄰而居，用最謙卑的心境來與之共處。
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