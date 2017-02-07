用 162 萬台幣裝潢你家吧! 一間混搭元素的復古雜貨公寓

蝸居生活是現代人常有的現象，一間小小的公寓中就要涵蓋所有生活的空間，而在有限的空間裡，如果不能夠創造出最大的收納效益，那往往就會讓環境趨於雜亂。這次點子簿要介紹一間充滿混搭復古風的小公寓，讓你看看在小空間中怎麼創造出混搭的美感，雖然雜但一點兒都不亂。而專家以大約 600 萬日圓，折合台幣約 162 萬元完成了這次的裝修案件。
一起來看看這間亂中有序的復古雜貨公寓吧!
開放性的廚房雖然無法強化收納的功能，後方的木櫃木箱雖然玲瑯滿目，卻安排的整齊有致。而廚房檯櫃空間中的可愛小物，更是讓公寓有種逗趣的可愛風味，這些小物同時也具有相對的機能性。
想要有獨特的廚房，卻又怕出錯，何不看看:11 個常犯的廚房裝修錯誤以及避免的方法。
別緻的吊燈先帶出了餐廳比較俏皮的氛圍，餐廳的桌椅也採用不同色調及材質相互搭配，圓形的小茶几也讓空間多了可愛的圓滑感，而這裡的原木地板正是融合這些角色的要點之一。
當室內有較多的物件時，最害怕的就是出現一些陰暗的角落，因此大面積的採光是必要的，這公寓裡幾乎用了一整面牆來讓光線進入，並且選用紗質的窗簾來讓光線更為柔和，強調室內溫馨的質調。
不強眼的灰藍色來做為這公寓的門顯得相當合適，而且門的設計相當復古，搭配中性的色調，與充滿雜貨的空間一點兒也不違和。
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在這可愛的雜貨公寓中，來盞復古式的吊燈，更添其可愛溫馨的氛圍，而且點了燈就似乎象徵靈感的出現，更有好點子來點綴這可愛的雜貨空間。
為了點燃你的靈感，也來盞燈吧!