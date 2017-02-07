用 162 萬台幣裝潢你家吧! 一間混搭元素的復古雜貨公寓

蝸居生活是現代人常有的現象，一間小小的公寓中就要涵蓋所有生活的空間，而在有限的空間裡，如果不能夠創造出最大的收納效益，那往往就會讓環境趨於雜亂。這次點子簿要介紹一間充滿混搭復古風的小公寓，讓你看看在小空間中怎麼創造出混搭的美感，雖然雜但一點兒都不亂。而專家以大約 600 萬日圓，折合台幣約 162 萬元完成了這次的裝修案件。

一起來看看這間亂中有序的復古雜貨公寓吧!