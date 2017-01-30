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改造一團亂的家：一間明亮的白色系簡約住宅

Genie Chien Genie Chien
Leys Avenue Project, Katie Malik Interiors Katie Malik Interiors
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住家裝修不一定得大刀闊斧改造，有時候一些小細節的改變，就能讓生活空間變得不一樣，使它呈現出獨特的美感，同時也顯示出主人的個性來。今天我們要帶你去拜訪這樣一座房子，儘管它外觀不算太差，但內部裝潢卻已顯得過時，空間未好好整理變得雜亂。室內設計裝潢師 Katie Malik 決定將它改頭換面，還它一個漂亮的全新面貌，一起來參觀吧！

改造前的起居室

Sitting room-Before the transformation Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Sitting room-Before the transformation

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

改造前的起居室並非全無魅力。木頭地板頗具特色，房間裏還有壁爐和藝術裝飾品。但是壁爐上的瓷磚看來卻很過時，顏色平淡，房間裏也相當混亂！

改造後的起居室

Sitting room after the transformation Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Sitting room after the transformation

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

改造後，這裡成了一處明亮、寬敞和現代感的生活空間。美麗的地板和壁爐都被留了下來，牆面塗上一層白色新漆，讓房間顯得更清潔明亮！設計師採用灰色和綠松石顏色，為房間注入了新的色彩，卻不顯得過度亮眼。

改造前的家庭房

Family room before Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Family room before

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

起居室的情況也差不多，表面上是個舒適的房間，但是裝飾品和圖片擺得相當零亂，讓空間看來混亂不堪，裝潢也出現了歲月的痕跡。

改造後的家庭房

Family room after Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Family room after

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

空間已被重組過，視覺上看來比較不雜亂了。原本左側的獨立式櫥櫃已被移除，換成了一座有白色層架的櫃子，與房間其他的裝潢搭配得更和諧。

改造前的餐廳

Dining area before Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Dining area before

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

簡單的木製桌椅所組成的用餐區，實際上還算具有吸引力，但是看來還是單調了些。餐桌擺放的位置面臨著前面的院子，但是空間卻顯得有些暗沈，給人頹廢失色的感覺。

改造後的餐廳

Dining area after Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Dining area after

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

餐廳裡裝上了漂亮的窗簾，與客廳裡的配色非常相搭。新的白色桌椅為空間帶來現代斯堪地納維亞式風格，舊的餐桌椅被移除後，馬上就讓用餐環境大為改善，也更符合這座住宅的裝潢特色了！

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