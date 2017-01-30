改造一團亂的家：一間明亮的白色系簡約住宅

住家裝修不一定得大刀闊斧改造，有時候一些小細節的改變，就能讓生活空間變得不一樣，使它呈現出獨特的美感，同時也顯示出主人的個性來。今天我們要帶你去拜訪這樣一座房子，儘管它外觀不算太差，但內部裝潢卻已顯得過時，空間未好好整理變得雜亂。室內設計裝潢師 Katie Malik 決定將它改頭換面，還它一個漂亮的全新面貌，一起來參觀吧！