「冬暖夏涼」的居家生活: 與西曬問題決鬥的必知秘技

台灣的四季不分明，我們的衣櫥裡最常穿到的絕對是短袖的衣服，有時候甚至會覺得厚外套淪為衣櫃裡的裝飾品。雖說如此，當一、二月寒流來襲的時候，台灣濕冷的天氣經常讓人吃不消。在這樣的氣候中生活的我們，想要過著舒適的生活，在購屋或是裝修房屋的時候，便要以冬暖夏涼為目標，規劃相應的設計。

如果你的家有西曬或是夏熱冬冷的問題的話，我們今天為你整理了讓家中冬暖夏涼的秘技。你可以從你家中的格局以及裝修方式著手，打造出一個一年四季都能舒適過生活的家，同時減少開冷氣的頻率。