「冬暖夏涼」的居家生活: 與西曬問題決鬥的必知秘技

台灣的四季不分明，我們的衣櫥裡最常穿到的絕對是短袖的衣服，有時候甚至會覺得厚外套淪為衣櫃裡的裝飾品。雖說如此，當一、二月寒流來襲的時候，台灣濕冷的天氣經常讓人吃不消。在這樣的氣候中生活的我們，想要過著舒適的生活，在購屋或是裝修房屋的時候，便要以冬暖夏涼為目標，規劃相應的設計。
如果你的家有西曬或是夏熱冬冷的問題的話，我們今天為你整理了讓家中冬暖夏涼的秘技。你可以從你家中的格局以及裝修方式著手，打造出一個一年四季都能舒適過生活的家，同時減少開冷氣的頻率。
台灣夏天吹西南風、冬天東北風。如果說房子的附近沒有其他高樓當作屏障，冬天與東北季風正面對決，即使沒有開窗室內溫度也會下降許多。如果通風面向西南方的話，便較能維持一定的室內溫度。而在夏季的時候，台灣吹的是西南風，因此只要不適焚風，開窗就會涼爽許多。
為了要讓房子冬暖夏涼，最理想的朝向是面西南方。
在台灣，接受到日照時光較長的面向為南向、東南、西南的採光面。由於西面開窗會導致西曬的情形發生，因此我們建議你將大面積的窗戶在北邊，既能通風又能防曬。
不過萬一當你看到這篇文章的時候，你早已住進了西曬的房子理了怎麼辦? 別擔心，上有政策，下有對策。你可以從屋頂隔熱、室外遮陽、屋內防曬著手。
接下來我們就要告訴你西曬屋的解決方案。
百葉窗或是遮陽板能夠把大部份的熱能阻隔在外，是非常實用且效果好的隔熱方式。你可以在玻璃窗內設置雙層的隔熱窗，遮住過量的陽光。裝在中間的百葉窗可以調節排熱，讓室內較為涼爽。冬天的時候，你可以打開內窗，讓曬熱的空氣進屋，這樣一來室內的溫度便會暖活許多。
台灣的建築大多數是混凝土結構，散熱比較慢，也因此常常在晚上回到家中的時候，你會發現家裡比外面還要熱。你可以請專家在混凝土的牆面上釘上木板，然後在中間填入隔熱的素材。岩棉、泡沫玻璃、玻璃纖維球這三種隔熱效果都差不多的素材，而岩棉則是三者中最便宜的素材。
我們的專家能協助你打造有隔熱效果的牆面!
在台灣常有頂樓加蓋的建築，如果你住在頂加，或是頂樓的話，屋頂的隔熱就特別重要。除了使用隔熱板外，你也可以利用綠化屋頂，讓房子降溫，不過綠屋頂需要專人維護，因此可能比較麻煩些。若是合法的話，在屋頂上搭建可以防熱、遮陽、隔熱，邊緣又可回收雨水的鐵皮屋頂會是不錯的選擇。
從家中的內部也能加強隔熱的裝置，例如使用隔熱玻璃或是窗簾，都是不錯的方法。你也可以在窗戶的旁邊加裝隔熱的玻璃拉門，讓如臥室等家中的空間不會太過炙熱。
讓綠藤攀爬上你的牆面，不僅能夠讓室內更為涼爽，還可以成為家中的美麗風景。我們建議你選用有調節溫溼作用的天然植栽，讓你的家中環境更為清爽。
希望這本點子簿能讓大家的家中冬暖夏涼，不再飽受悶熱之苦!
更多讓居家生活更美好的點子簿: