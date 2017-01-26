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14 個可以讓小空間更寬敞的拉門設計

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura
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門是可以保護我們的隱私的重要配備，尤其是當有客人來訪，製造出大量噪音的時候，關上門便能幫助我們避免收到來自鄰居的抱怨紙條。但是對於空間不大的家，一扇看似不佔面積的門，有可能會讓室內變得更為狹窄擁擠。為了解決這樣的窘境，拉門便是最為理想的設計。

拉門的門框可以使用金屬，塑料或是木材，進而打造出充滿現代感，懷舊，或是極簡主義，甚至是工業感的居家風格。而依照你的需求，你也可以選擇完全透明，霧面，或是不透光的材質。今天的點子簿將為你介紹 14 個可以讓小空間更寬敞的拉門設計，這些拉門不僅有實際的功能，也為室內增添優雅感。

也想要為家中增設拉門的你，趕快跟我們一起看看這些好設計吧!

1. 寬敞的門與深色的門框

Двери в японском стиле - раздвижная конструкция, Lesomodul Lesomodul 窗戶與門門
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
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身色系的門框讓這個拉門更有成熟風味，是喜歡穩重系居家生活的你的不二選擇。

2. 有景色的陽台

Hotel Condesa DF, JSa Arquitectura JSa Arquitectura
JSa Arquitectura

JSa Arquitectura
JSa Arquitectura
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連結到陽台的玻璃窗拉門讓室內以及戶外毫無隔閡，並且讓大量的陽光進駐。

3. 室內與室外的連結

homify 窗戶與門窗戶裝飾品
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如果你擁有一大片的露臺，那麼玻璃拉門能夠完美地連結室內以及戶外的空間。

4. 金色以及霧面效果

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4plus5

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霧面的拉門能提供身在不同區域的人隱私感，而金色的圖樣則是完美的點綴。

5. 透明玻璃以及拉簾

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BERRY BLINDS INTERIORISMO

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如果你覺得在陽光普照的天氣，透明玻璃會讓室內的人感到太過刺眼，那麼加裝拉簾是好辦法。

6. 玻璃門

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Lesomodul

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Lesomodul
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兩扇玻璃門，一扇有金屬的圓框，另外一扇則是全玻璃。

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7. 這不是衣櫥，但很實用

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BAO

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又一個霧面的拉門，是不是很別緻有特色呢?

8. 木頭以及彩色玻璃

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Lesomodul
Lesomodul
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木頭拉門賦予室內一種懷舊感，而彩色玻璃的圖樣則讓層次更豐富。

9. 有圖樣的霧面玻璃

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霧面的拉門讓在廚房的人能夠不用擔心訪客的目光，專注於料理工作上。

10. 分隔空間

homify 窗戶與門門
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黑框的玻璃大拉門讓兩個空間感覺毫無分隔，並且帶有工業風的強烈個性。

11. 室內的小庭院的拉門

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Taller Estilo Arquitectura

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裝上拉門後，臥室內也可以有個小庭院，是不是非常特別? 

12. 分隔同時融合

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Hélène de Tassigny

Hélène de Tassigny
Hélène de Tassigny
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拉門可以分隔空間，卻也可以讓彼此融合在一塊。

13. 清爽的廚房

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CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
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鐵框的拉門非常適合乾淨清爽的廚房，清質感的顏色讓人感覺無負擔。

14. 隱私感

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Central de Arquitectura
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客廳與臥室在同一個空間，霧面的拉門絕對是可以提供隱私感的最佳配備。

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