門是可以保護我們的隱私的重要配備，尤其是當有客人來訪，製造出大量噪音的時候，關上門便能幫助我們避免收到來自鄰居的抱怨紙條。但是對於空間不大的家，一扇看似不佔面積的門，有可能會讓室內變得更為狹窄擁擠。為了解決這樣的窘境，拉門便是最為理想的設計。
拉門的門框可以使用金屬，塑料或是木材，進而打造出充滿現代感，懷舊，或是極簡主義，甚至是工業感的居家風格。而依照你的需求，你也可以選擇完全透明，霧面，或是不透光的材質。今天的點子簿將為你介紹 14 個可以讓小空間更寬敞的拉門設計，這些拉門不僅有實際的功能，也為室內增添優雅感。
也想要為家中增設拉門的你，趕快跟我們一起看看這些好設計吧!
連結到陽台的玻璃窗拉門讓室內以及戶外毫無隔閡，並且讓大量的陽光進駐。
如果你覺得在陽光普照的天氣，透明玻璃會讓室內的人感到太過刺眼，那麼加裝拉簾是好辦法。
霧面的拉門讓在廚房的人能夠不用擔心訪客的目光，專注於料理工作上。
裝上拉門後，臥室內也可以有個小庭院，是不是非常特別?
拉門可以分隔空間，卻也可以讓彼此融合在一塊。
鐵框的拉門非常適合乾淨清爽的廚房，清質感的顏色讓人感覺無負擔。
客廳與臥室在同一個空間，霧面的拉門絕對是可以提供隱私感的最佳配備。
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