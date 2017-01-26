門是可以保護我們的隱私的重要配備，尤其是當有客人來訪，製造出大量噪音的時候，關上門便能幫助我們避免收到來自鄰居的抱怨紙條。但是對於空間不大的家，一扇看似不佔面積的門，有可能會讓室內變得更為狹窄擁擠。為了解決這樣的窘境，拉門便是最為理想的設計。

拉門的門框可以使用金屬，塑料或是木材，進而打造出充滿現代感，懷舊，或是極簡主義，甚至是工業感的居家風格。而依照你的需求，你也可以選擇完全透明，霧面，或是不透光的材質。今天的點子簿將為你介紹 14 個可以讓小空間更寬敞的拉門設計，這些拉門不僅有實際的功能，也為室內增添優雅感。

也想要為家中增設拉門的你，趕快跟我們一起看看這些好設計吧!