早晨起床後，你是不是常常跟家人上演洗手台爭奪戰呢? 大多數的家庭的浴室都只有規劃一個洗手台，因此對於與家人同住的你來說，想必是非常不便利的。這一次的點子簿為大家整理了 14 款有雙洗手台的絕美現代風浴室，這些設計能夠讓你與同住的人同時盥洗，不需要爭先恐後搶浴室，也讓早晨的心情更加輕鬆愉悅。

一起跟著我們欣賞由不同專家所設計，14 款有雙洗手台的絕美現代風浴室吧!