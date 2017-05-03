早晨起床後，你是不是常常跟家人上演洗手台爭奪戰呢? 大多數的家庭的浴室都只有規劃一個洗手台，因此對於與家人同住的你來說，想必是非常不便利的。這一次的點子簿為大家整理了 14 款有雙洗手台的絕美現代風浴室，這些設計能夠讓你與同住的人同時盥洗，不需要爭先恐後搶浴室，也讓早晨的心情更加輕鬆愉悅。
一起跟著我們欣賞由不同專家所設計，14 款有雙洗手台的絕美現代風浴室吧!
第一間要看的浴室十分簡約又時尚。兩個洗手台的上方有各自的大鏡子，而洗手台的造型簡單俐落，非常有美感。
石材、木材以及玻璃等不同的素材打造出一間十分溫馨又別緻的浴室，而洗手台上方的鏡子還身兼櫥櫃，實用度非常高。
全白的浴室讓人感覺神清氣爽，洗手台下方還有大量的儲藏空間，簡單實用。
採暗色系的浴室讓人感到其沉穩的氣息，白色的水槽則更顯得顯眼。
這間浴室的亮點是其獨特形狀的水槽，非常有流線感的設計十分可愛。
這間浴室散發著淡淡的禪意，水槽的設計也很簡約典雅。
金屬質感的水槽搭配上木頭的檯面非常有衝突感，但是卻有無法取代的個性。
採用石材的洗手台非常氣派，寬敞的空間更讓人感到非常舒適。
大鏡面讓一起盥洗的人可以隨意地走動，而櫥櫃的細節則帶有普普風的味道。
大理石打造而成的流理台散發著高貴的魅力，讓人彷彿置身在飯店的浴室內一樣。
混凝土牆面帶來一絲的工業氣息，與典雅的洗手台形成了強烈卻不突兀的對比。
最後看到的這間浴室，專家利用角落的角度，巧妙地打造出洗手台的盥洗空間。簡單的木頭層板構成了儲物空間，耐看又實用。
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