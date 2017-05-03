你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

14 款有雙洗手台的絕美現代風浴室

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

早晨起床後，你是不是常常跟家人上演洗手台爭奪戰呢? 大多數的家庭的浴室都只有規劃一個洗手台，因此對於與家人同住的你來說，想必是非常不便利的。這一次的點子簿為大家整理了 14 款有雙洗手台的絕美現代風浴室，這些設計能夠讓你與同住的人同時盥洗，不需要爭先恐後搶浴室，也讓早晨的心情更加輕鬆愉悅。

一起跟著我們欣賞由不同專家所設計，14 款有雙洗手台的絕美現代風浴室吧!

1. 簡約時尚

Koncepcyjny projekt łazienki, KN.wnętrza KN.wnętrza 現代浴室設計點子、靈感&圖片 水泥 Grey
KN.wnętrza

KN.wnętrza
KN.wnętrza
KN.wnętrza

第一間要看的浴室十分簡約又時尚。兩個洗手台的上方有各自的大鏡子，而洗手台的造型簡單俐落，非常有美感。

2. 多樣素材

GW's RESIDENCE, arctitudesign arctitudesign 浴室
arctitudesign

arctitudesign
arctitudesign
arctitudesign

石材、木材以及玻璃等不同的素材打造出一間十分溫馨又別緻的浴室，而洗手台上方的鏡子還身兼櫥櫃，實用度非常高。

3. 木頭檯面

APARTAMENTO - T3 DUPLEX - ESTRELA, EU LISBOA EU LISBOA 現代浴室設計點子、靈感&圖片
EU LISBOA

EU LISBOA
EU LISBOA
EU LISBOA

木頭的檯面為這間較為摩登且冷調的浴室帶來一絲溫暖，寬敞的水槽則讓同時盥洗的兩人不會感到擁擠。

4. 白色

Smoky Quartz, KUBE architecture KUBE architecture 現代浴室設計點子、靈感&圖片
KUBE architecture

KUBE architecture
KUBE architecture
KUBE architecture

全白的浴室讓人感覺神清氣爽，洗手台下方還有大量的儲藏空間，簡單實用。

5. 沉穩氣息

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА КВАРТИРЫ AZ2H, IGOR SIROTOV ARCHITECTS IGOR SIROTOV ARCHITECTS 浴室
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS
IGOR SIROTOV ARCHITECTS

採暗色系的浴室讓人感到其沉穩的氣息，白色的水槽則更顯得顯眼。

6. 獨特的水槽

Vivienda Sta. Caterina. Vivir junto al mercado., Egue y Seta Egue y Seta 浴室
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

這間浴室的亮點是其獨特形狀的水槽，非常有流線感的設計十分可愛。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 禪風

Proyecto de viviendas de lujo - Morano Mare, Raul Caballeria Arquitectos S.A.S Raul Caballeria Arquitectos S.A.S 現代浴室設計點子、靈感&圖片 陶器 White
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S
Raul Caballeria Arquitectos S.A.S

這間浴室散發著淡淡的禪意，水槽的設計也很簡約典雅。

8. 金屬水槽

odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz 現代浴室設計點子、靈感&圖片
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

金屬質感的水槽搭配上木頭的檯面非常有衝突感，但是卻有無法取代的個性。

9. 石材

Reforma en La Moraleja, Madrid. - SSARQ Arquitectura, Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores

Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores
Luzestudio – Fotografía de arquitectura e interiores
Luzestudio - Fotografía de arquitectura e interiores

採用石材的洗手台非常氣派，寬敞的空間更讓人感到非常舒適。

10. 大鏡面

INTERNO ITALIANO, ZETAE Studio ZETAE Studio 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ZETAE Studio

ZETAE Studio
ZETAE Studio
ZETAE Studio

大鏡面讓一起盥洗的人可以隨意地走動，而櫥櫃的細節則帶有普普風的味道。

11. 大理石

宜蘭健康屋 日式, 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas 浴室
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

宜蘭健康屋 日式

耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas
耀昀創意設計有限公司/Alfonso Ideas

大理石打造而成的流理台散發著高貴的魅力，讓人彷彿置身在飯店的浴室內一樣。

12. 混凝土牆面

自然清亮 前置建築 Preposition Architecture 現代浴室設計點子、靈感&圖片
前置建築 Preposition Architecture

自然清亮

前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture
前置建築 Preposition Architecture

混凝土牆面帶來一絲的工業氣息，與典雅的洗手台形成了強烈卻不突兀的對比。

13. 黑色浴室

Apartamento São Caetano, VSS ARQ VSS ARQ 浴室
VSS ARQ

VSS ARQ
VSS ARQ
VSS ARQ

黑色系的浴室個性十足，搭配上恰到好處的燈光後一點也不顯陰暗。

14. 角落

Bathroom studioarte 現代浴室設計點子、靈感&圖片 bathroom
studioarte

Bathroom

studioarte
studioarte
studioarte

最後看到的這間浴室，專家利用角落的角度，巧妙地打造出洗手台的盥洗空間。簡單的木頭層板構成了儲物空間，耐看又實用。

延伸閱讀: 超舒壓～13 間讓你可以舒服泡澡的現代風浴室

質樸下的豪氣: 一間室內優雅又高貴的鄉間平房
你最愛哪一款設計? 留言告訴我們吧~

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了