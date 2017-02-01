12 款專為小宅設計的廚房吧台，讓用餐成為全家最美好的時光！

廚房是每個家庭裡大家最喜歡的空間，不僅可以享受美食，還有家人間溫馨的對話。如果你想重新裝潢一下府上的廚房，我們為你提供了 12 款超棒的吧台設計！從木頭、陶瓷到大理石貼面，一切你想像得到的， homify 都幫你找到了！只要打造好一座漂亮的廚房吧台，不論是小孩上學前或爸媽上班前，大家都可以聚在這裡享用美味早餐，現在就一起來參觀吧！