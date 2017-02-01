12 款專為小宅設計的廚房吧台，讓用餐成為全家最美好的時光！

廚房是每個家庭裡大家最喜歡的空間，不僅可以享受美食，還有家人間溫馨的對話。如果你想重新裝潢一下府上的廚房，我們為你提供了 12 款超棒的吧台設計！從木頭、陶瓷到大理石貼面，一切你想像得到的， homify 都幫你找到了！只要打造好一座漂亮的廚房吧台，不論是小孩上學前或爸媽上班前，大家都可以聚在這裡享用美味早餐，現在就一起來參觀吧！
地方空間不夠大，可以採用加長式的傢俱，組合成一座延伸式的吧台。像這樣由烹飪區拉長為早餐吧，堪稱美觀又實用！
要讓廚房的風格看起來統一，最好採用相同的材質和顏色搭配。像這樣的餐桌椅腳和吧台的腿採用同一款木料，就可以呈現一體感，和大理石桌面也非常和諧。
在吧台底下裝置 LED 燈，與室內其他照明設備交互輝映，創造出一股精緻優雅的氛圍來，讓每位踏進這裡的訪客當場都驚豔！
不必拆去牆壁，也無需移動其他部位，只要在廚房的進出口擺上一張餐桌，就立刻構成很方便的早餐吧。
對於喜歡打破單調風格的你，可以運用磚塊來打造吧台的基座，上面加上一塊明亮材質的檯面。兩者搭出完美的觀感，簡直潮爆了！
這款吧台不僅充分運用廚房裡寶貴的空間，外觀新穎時尚也很符合現代都會族群。做好早點後，立刻送到吧台上，超高效率非常適合分秒必爭的你！
有時想給廚房改變一下，做法可以很簡單，像是幫吧台換個不一樣的桌面，瞧，這樣的配色是不是更醒目了呢？
這座廚房的流理台、吧台和牆壁都採用大理石為材質。一體成形的設計，讓整座廚房變得完美無匹！
木頭的溫暖質感可以大大改善廚房的氣氛，採用拋光木材做為吧台的台面，會讓食物嚐起來更美味。在周邊打造一些層架，置放物品也會更方便。
這座整合式的早餐吧具有多種功能，你可以在此洗滌炊具、切菜調味，備好餐後直接坐下來用餐，是舒適又方便的設計。
這座吧台是採用純白色系，吧台椅身則是深色材質，兩者都呈現光潔明亮的觀感，和烹飪區構成令人印象深刻的視覺效果，散發出獨特又精緻的氣質！
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