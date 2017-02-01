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12 款專為小宅設計的廚房吧台，讓用餐成為全家最美好的時光！

Genie Chien Genie Chien
Ethnic Inspiration House, Ansari Architects Ansari Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房是每個家庭裡大家最喜歡的空間，不僅可以享受美食，還有家人間溫馨的對話。如果你想重新裝潢一下府上的廚房，我們為你提供了 12 款超棒的吧台設計！從木頭、陶瓷到大理石貼面，一切你想像得到的， homify 都幫你找到了！只要打造好一座漂亮的廚房吧台，不論是小孩上學前或爸媽上班前，大家都可以聚在這裡享用美味早餐，現在就一起來參觀吧！

1. 組合式設計

Breakfast counter Studio Stimulus 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Studio Stimulus

Breakfast counter

Studio Stimulus
Studio Stimulus
Studio Stimulus

地方空間不夠大，可以採用加長式的傢俱，組合成一座延伸式的吧台。像這樣由烹飪區拉長為早餐吧，堪稱美觀又實用！

2. 大理石桌面和木頭桌腿的混搭

Residential - Gamadia Road, Nitido Interior design Nitido Interior design 廚房 木頭 Brown
Nitido Interior design

Nitido Interior design
Nitido Interior design
Nitido Interior design

要讓廚房的風格看起來統一，最好採用相同的材質和顏色搭配。像這樣的餐桌椅腳和吧台的腿採用同一款木料，就可以呈現一體感，和大理石桌面也非常和諧。

3. 運用 LED 燈創造明亮優雅感

Kitchen Ansari Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Ansari Architects

Kitchen

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

在吧台底下裝置 LED 燈，與室內其他照明設備交互輝映，創造出一股精緻優雅的氛圍來，讓每位踏進這裡的訪客當場都驚豔！

4. 大理石檯面

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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這座吧台採用大理石為桌面，它的外形看來高貴，而且容易清潔，更棒的是它與其他材質很容易混搭，不會發生視覺上的衝突感。

5. 擺設小型桌

KItchenette The White Room 廚房
The White Room

KItchenette

The White Room
The White Room
The White Room

不必拆去牆壁，也無需移動其他部位，只要在廚房的進出口擺上一張餐桌，就立刻構成很方便的早餐吧。

6. 紅磚打造的吧台

Fabien Charuau - Recent Projects Fabien Charuau Photography 廚房
Fabien Charuau Photography

Fabien Charuau – Recent Projects

Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography
Fabien Charuau Photography

對於喜歡打破單調風格的你，可以運用磚塊來打造吧台的基座，上面加上一塊明亮材質的檯面。兩者搭出完美的觀感，簡直潮爆了！

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7. 現代簡約風

Residência Vila Assunção - Santo André, Decolle Studio de Arquitetura Ltda Decolle Studio de Arquitetura Ltda 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Decolle Studio de Arquitetura Ltda

Decolle Studio de Arquitetura Ltda
Decolle Studio de Arquitetura Ltda
Decolle Studio de Arquitetura Ltda

這款吧台不僅充分運用廚房裡寶貴的空間，外觀新穎時尚也很符合現代都會族群。做好早點後，立刻送到吧台上，超高效率非常適合分秒必爭的你！

8. 換上新的吧台面

Diseño y Equipamiento TORRE ESMERALDA - Punta del Este, Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova 廚房
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

有時想給廚房改變一下，做法可以很簡單，像是幫吧台換個不一樣的桌面，瞧，這樣的配色是不是更醒目了呢？

9. 大理石一體成形設計

DI - Cocina, Estudio .m Estudio .m 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Estudio .m

Estudio .m
Estudio .m
Estudio .m

這座廚房的流理台、吧台和牆壁都採用大理石為材質。一體成形的設計，讓整座廚房變得完美無匹！

10. 木頭的吧台面

Trabajo para el estudio de Arquitectura LINK Inversiones., Sebastian Alcover - Fotografía Sebastian Alcover - Fotografía 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Sebastian Alcover – Fotografía

Sebastian Alcover - Fotografía
Sebastian Alcover – Fotografía
Sebastian Alcover - Fotografía

木頭的溫暖質感可以大大改善廚房的氣氛，採用拋光木材做為吧台的台面，會讓食物嚐起來更美味。在周邊打造一些層架，置放物品也會更方便。

11. 整合式吧台

cocinas, OLKAB CORART OLKAB CORART 廚房
OLKAB CORART

OLKAB CORART
OLKAB CORART
OLKAB CORART

這座整合式的早餐吧具有多種功能，你可以在此洗滌炊具、切菜調味，備好餐後直接坐下來用餐，是舒適又方便的設計。

12. 運用對比色系

A modern kitchen refit Redesign 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Redesign

A modern kitchen refit

Redesign
Redesign
Redesign

這座吧台是採用純白色系，吧台椅身則是深色材質，兩者都呈現光潔明亮的觀感，和烹飪區構成令人印象深刻的視覺效果，散發出獨特又精緻的氣質！

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