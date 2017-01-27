你是步入社會沒多久的新鮮人，或者是已經在職場打滾幾年的上班族，還是過幾年就要邁向退休生活的人? 不管你的社會歷練有多久，你是否有幻想過自己的退休生活會是什麼模樣呢? 也許你難以割捨城市的便利性，想要繼續住在熱鬧的城市裡頭。也可能你早已厭倦了大都市的車水馬龍，恨不得能夠趕快離開，奔向幽靜的鄉下過生活。

如果你屬於後者的話，這次的點子簿可以說是為你而生。我們整理了 13 間讓你等不及退休就想搬進去住的鄉間小房子，這些房子都坐落在有綠意環繞的幽靜區域，房子的面積不是太大，卻提供了溫馨的氛圍以及現代生活所需的機能與舒適性。