你是步入社會沒多久的新鮮人，或者是已經在職場打滾幾年的上班族，還是過幾年就要邁向退休生活的人? 不管你的社會歷練有多久，你是否有幻想過自己的退休生活會是什麼模樣呢? 也許你難以割捨城市的便利性，想要繼續住在熱鬧的城市裡頭。也可能你早已厭倦了大都市的車水馬龍，恨不得能夠趕快離開，奔向幽靜的鄉下過生活。
如果你屬於後者的話，這次的點子簿可以說是為你而生。我們整理了 13 間讓你等不及退休就想搬進去住的鄉間小房子，這些房子都坐落在有綠意環繞的幽靜區域，房子的面積不是太大，卻提供了溫馨的氛圍以及現代生活所需的機能與舒適性。
這間美麗的獨棟住宅四周皆被綠意環繞，並且以居高臨下之姿望向周遭的房子。室內的裝潢簡單，選用了現代化的家電設備，而挑高的天花板也讓自然光流竄於整個空間內。
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橘色系的質樸外觀之下，是出乎人意料的時尚室內裝潢。大面積的露臺連結了室內以及小菜園的空間，是喜歡現代設計的人在鄉下過生活的最佳選擇。
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雖然這間一層樓的鄉間住宅只有 21 坪，可是當你走進這個家裡面的時候，你一定會驚呼其寬敞的空間感。21 坪的空間中，專家規劃了開放式的廚房，客廳以及餐廳，還有一間小臥室以及主臥室，是非常適合小家庭的溫馨住家。
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奶油色搭配棕色的預製平房的質感佳，擁有大露臺是這間房子最美好的特色。
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有著灰色的屋頂，潔白的建築主體，這間比地面高三階的鄉間住宅讓全家人可以盡情地享受戶外的時光。
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兩層樓的石屋不管是一樓或是二樓都擁有寬敞的戶外面積，石頭組成的外觀非常有田園風情，木頭搭建而成的遮陽棚則讓全家人不會受到曬傷之苦。
寬敞的木頭甲板以及有朝氣的土黃色外觀是這個家最有魅力的地方，大面積的落地玻璃拉門則讓室內的人也可以享受戶外的微風與空氣。在這樣愜意舒適的空間內，應該可以開心地度過退休後的每一天吧?!
上了石頭步道後，就是這間土黃色的家，有著質樸外觀的它在一片綠意中更顯突出。採用大量木材的室內空間中，最吸引人的無非就是樓梯間的大書櫃了!
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這個以混凝土以及木頭所組成的家帶有北歐的質感，室內的各個空間都讓人感到神清氣爽，簡單的擺設則是回歸簡樸鄉下生活的好設計。
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白色的屋身以及灰色的屋頂，對稱的建築結構以及希臘式的細節讓這個家成為鄰里間談論的話題。而夢幻的門廊，則是讓我們一見傾心的區塊。
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41 坪的小房子裡所有設備應有盡有，而節能的設備則是這間預製屋最棒的亮點!
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這間白色的木屋採用合成板，因此可以說是小木屋的便宜替代方案。然而這個家的外表依舊十分有質感，淡雅的風格是喜歡雅緻路線的你的最佳選擇。
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傳統的山形屋頂，加上大面積的玻璃窗以及落地窗，這間深灰色的小屋帶有現代的設計特色。擁有大露臺以及庭院，讓居住的人可以在此充電，然後再出發!
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看完這些鄉間小屋，你是不是也開始期待你的退休生活呢?