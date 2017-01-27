10 張圖教你如何打造現代美式鄉村風

清新且隨性，傳遞無拘無束的生活態度的現代美式鄉村風擁有不少的擁護者，而在打造現代美式鄉村風的時候，最關鍵的元素便是木材。現代美式鄉村風著重於呈現木頭的質地，因此設計師常常會在空間中規劃木頭的儲藏櫃或是傢俱。最為經典的美式鄉村風主色調通常以白色為主，但是為了增添層次以及個性，不少專家們也會大膽採用不同的色系。除了木頭之外，美式鄉村風常見的元素便是磚頭，而浪漫的燈具以及皮製的沙發也是美好的小細節。
這本點子簿要圖解設計，用 10 張圖教你如何混搭不同的素材，成功地打造美式鄉村風。喜歡這個風格的你，絕對不容錯過我們的攻略!
磚頭是打造美式鄉村風的關鍵之一，但是為了讓整體風格能帶有現代感，專家們通常會選擇一面小面積的牆，鋪上紅磚或文化石。
木頭的儲藏櫃是美式鄉村風常見的特色，為了讓整體的氣氛更加輕鬆年輕，在木材上漆上粉嫩的色系會是不錯的方法。
小碎花也是鄉村風的代表元素之一，你可以選擇有碎花圖樣的窗簾或是桌布。如果你怕碎花所傳達的風格太過具體，你可以像參考這張圖中的白色沙發及抱枕，選用素色和格紋。
如果你的家中每個角落都要走鄉村風，那麼就打造一個以木頭做為主素材的廚房吧! 你可以將木頭櫃漆上粉嫩色調，打造出較為甜美的鄉村風情。
除了碎花，格子也是鄉村風必備的花樣。你可以選擇格紋的寢飾，搭配有沿襲古典之美的床組，讓臥室散發鄉村風情。
別只把你的重心放在大型的傢俱上，像是餐盤以及茶具這些餐桌上的配件也是能讓美式鄉村風更為完整的要素。
不要因為
美式鄉村風 這幾個字就侷限了你家中的設計，大膽地採用明亮色系吧! 像是圖中選擇將牆面漆上湖水綠，就讓整體感更活潑有朝氣!
經典的皮革沙發能為美式鄉村風注入復古的情調，是家中的亮點。
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