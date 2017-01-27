10 張圖教你如何打造現代美式鄉村風

清新且隨性，傳遞無拘無束的生活態度的現代美式鄉村風擁有不少的擁護者，而在打造現代美式鄉村風的時候，最關鍵的元素便是木材。現代美式鄉村風著重於呈現木頭的質地，因此設計師常常會在空間中規劃木頭的儲藏櫃或是傢俱。最為經典的美式鄉村風主色調通常以白色為主，但是為了增添層次以及個性，不少專家們也會大膽採用不同的色系。除了木頭之外，美式鄉村風常見的元素便是磚頭，而浪漫的燈具以及皮製的沙發也是美好的小細節。

這本點子簿要圖解設計，用 10 張圖教你如何混搭不同的素材，成功地打造美式鄉村風。喜歡這個風格的你，絕對不容錯過我們的攻略!