你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

7 間採用低成本打造出來的奢華浴室

Genie Chien Genie Chien
Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

家裡的浴室是每天必用的地方，風格和細節關係到使用起來的感受，絕對值得你重視！但是，到底要採用哪些顏色和器皿，才能讓浴室感覺舒適又美觀，卻又不必砸大錢呢？以下我們為你精選 7 款浴室設計，只用上經濟實惠的預算，便能裝潢出像這樣漂亮又時尚的沐浴環境，更棒的是，它們還自帶一股低調奢華風，立刻一起來參觀！

1. 採用絕美的瓷磚設計

NEAR Architecture, San Paolo, Rome, Paolo Fusco Photo Paolo Fusco Photo 現代浴室設計點子、靈感&圖片 Turquoise
Paolo Fusco Photo

NEAR Architecture, San Paolo, Rome

Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo
Paolo Fusco Photo

如何用低預算打造出漂亮的浴室呢？第一招，購置有美麗圖案和明亮色彩的瓷磚。照片中這款藍白色調的款式，主要來自於地中海的靈感，裝上這麼一組磁磚，浴室立刻身價不凡！

2. 生態結合時尚風

Interior DM, Didonè Comacchio Architects Didonè Comacchio Architects 浴室
Didonè Comacchio Architects

Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects
Didonè Comacchio Architects

純白色系搭配木製傢俱，讓空間顯得明亮又豐富！大片的鏡子帶來明朗的氛圍，加上綠色植物的點綴，讓活潑的生命力躍動起來。低廉成本便讓浴室變身五星級！

3. 低調奢華風

Interior with garden, mg2 architetture mg2 architetture 現代浴室設計點子、靈感&圖片
mg2 architetture

mg2 architetture
mg2 architetture
mg2 architetture

對於希望創造出迷人效果的人來說，可以採用這款非傳統型的設計。儘管只動用了有限預算，但這些簡單時尚的配備和裝飾，瞬間就讓空間變得華麗麗，卻又不會感到俗氣！

4. 從復古到當代

La Segreta, Marcello Gavioli Marcello Gavioli 浴室
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

以藍白色調的方形磁磚打造出來的浴室牆壁，呈現低調復古氛圍。牆上的方型鏡子對映著中央明亮的燈泡，散發出經典當代風。簡約的飾品搭配很有設計感的洗手檯，構成很美的視覺觀感！

5. 滿室的鮮綠

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli 浴室
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

採用草綠色裝潢的這間小浴室，予人光鮮亮麗的溫馨感。設計師在此擺放了柳條置物籃，並用小型植物來點綴，花費有限，便創造出簡約又新鮮的印象。

6. 時尚優雅派

Appartamento ad Ostiense - Roma, Archifacturing Archifacturing 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Archifacturing

Archifacturing
Archifacturing
Archifacturing

這間浴室採用藍色油漆來裝潢牆面和地板，呈現出光澤華麗的表面。當預算有限時，只要選定優雅沈穩的色系，畫望點睛式的改造，也能賦予沐浴時間不同的享受。

7. 簡約現代風

abitazione privata, Bologna, senzanumerocivico senzanumerocivico 浴室
senzanumerocivico

senzanumerocivico
senzanumerocivico
senzanumerocivico

這座浴室採用溫暖的燈光和中性色系來裝潢，同時運用隔板來區分空間，創造出隱私感來。洗臉盆上方的照明設備營造出一股現代時尚風，讓低預算打造的浴室呈現出簡約雅緻的氣質！

如果你正在尋找居家裝潢的設計，一定不能錯過以下文章：

2017 年浴室流行趨勢：6 個讓浴室時尚又美麗的訣竅

絕美的秘密樂園: 10 個屋頂上的奇幻空間

愜意的家庭生活：一間讓你盡享農村生活的簡單木屋
喜歡這 7 款低成本打造出來的漂亮浴室嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了