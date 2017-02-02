7 間採用低成本打造出來的奢華浴室

家裡的浴室是每天必用的地方，風格和細節關係到使用起來的感受，絕對值得你重視！但是，到底要採用哪些顏色和器皿，才能讓浴室感覺舒適又美觀，卻又不必砸大錢呢？以下我們為你精選 7 款浴室設計，只用上經濟實惠的預算，便能裝潢出像這樣漂亮又時尚的沐浴環境，更棒的是，它們還自帶一股低調奢華風，立刻一起來參觀！
如何用低預算打造出漂亮的浴室呢？第一招，購置有美麗圖案和明亮色彩的瓷磚。照片中這款藍白色調的款式，主要來自於地中海的靈感，裝上這麼一組磁磚，浴室立刻身價不凡！
純白色系搭配木製傢俱，讓空間顯得明亮又豐富！大片的鏡子帶來明朗的氛圍，加上綠色植物的點綴，讓活潑的生命力躍動起來。低廉成本便讓浴室變身五星級！
對於希望創造出迷人效果的人來說，可以採用這款非傳統型的設計。儘管只動用了有限預算，但這些簡單時尚的配備和裝飾，瞬間就讓空間變得華麗麗，卻又不會感到俗氣！
以藍白色調的方形磁磚打造出來的浴室牆壁，呈現低調復古氛圍。牆上的方型鏡子對映著中央明亮的燈泡，散發出經典當代風。簡約的飾品搭配很有設計感的洗手檯，構成很美的視覺觀感！
採用草綠色裝潢的這間小浴室，予人光鮮亮麗的溫馨感。設計師在此擺放了柳條置物籃，並用小型植物來點綴，花費有限，便創造出簡約又新鮮的印象。
這間浴室採用藍色油漆來裝潢牆面和地板，呈現出光澤華麗的表面。當預算有限時，只要選定優雅沈穩的色系，畫望點睛式的改造，也能賦予沐浴時間不同的享受。
這座浴室採用溫暖的燈光和中性色系來裝潢，同時運用隔板來區分空間，創造出隱私感來。洗臉盆上方的照明設備營造出一股現代時尚風，讓低預算打造的浴室呈現出簡約雅緻的氣質！
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