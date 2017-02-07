8 個在每間廚房都行得通的實用好點子

廚房是我們其中一個常用到的地方——媽媽從一大清早開始就在廚房為孩子們準備早餐、情侶們一起在廚房甜蜜地下廚、大時大節一家人在廚房忙個不停地做菜、跟麻吉們在廚房的吧台小酌個幾杯‥‥‥
我們深明廚房的重要性，所以今天為大家帶來了8個實用的好點子，讓你們輕鬆地把廚房變得更美！
抽屜是廚房的必要元素，可是如果沒有特別間隔的話，你也許也是隨便把刀叉往裡面丟就算了？我們建議你在抽屜連裡加設比如說藤製的籃子，讓你可以把不同的廚房用品分門別類地放好。
桿子的用途很多，而在廚房牆上安裝桿子能有效使你的廚具整齊排列，方便存取。 除此以外，選用配合你廚房設計的桿子還有助於提起整體的時尚感和設計感喔！
傳統的櫃門尺寸有限，而且把門打開來的時候需要的空間可不少！把櫃門轉換成摺疊門就能夠解決這些問題，你甚至還能訂製一個大型的櫃門來把你的爐灶隱藏起來，使空間更添整潔感。
原來你也可以利用桌邊來增加收納空間！當中的小竅門就是這個——桌邊掛勾！把常用的果醬、乾果或中式醬料等等的瓶瓶罐罐放在一起，方便日常使用。
一提到黑板，大家也許會馬上想起國小國中吧！不過我們想告訴你的是，其實你可以選擇把廚房的牆身裝上黑板，而非一般的油漆或牆紙！這樣子做除了非常有個人風格外，對於喜歡鑽研食譜的你們來說也非常實用方便——簡單地拿起粉筆就能寫下筆記了！
雙邊層架總是給人一種輕盈的感覺，而且它充足的儲物空間非常適合用來擺放廚房用具，讓廚房保持井然有序。 把架子跟餐桌連接，可以加強各個部分的整體感，共同營造出一個絕美的廚房空間。
喜歡這些設計嗎？那我們歡迎你找廚房裝修師們聊聊喔～