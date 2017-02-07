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8 個在每間廚房都行得通的實用好點子

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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廚房是我們其中一個常用到的地方——媽媽從一大清早開始就在廚房為孩子們準備早餐、情侶們一起在廚房甜蜜地下廚、大時大節一家人在廚房忙個不停地做菜、跟麻吉們在廚房的吧台小酌個幾杯‥‥‥

我們深明廚房的重要性，所以今天為大家帶來了8個實用的好點子，讓你們輕鬆地把廚房變得更美！

​1.抽屜連藤製籃子

Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya 廚房廚房器具
Bodrum Femaş Mobilya

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
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抽屜是廚房的必要元素，可是如果沒有特別間隔的話，你也許也是隨便把刀叉往裡面丟就算了？我們建議你在抽屜連裡加設比如說藤製的籃子，讓你可以把不同的廚房用品分門別類地放好。

​2. 牆上的桿子

House S - S Evi, HANDE KOKSAL INTERIORS HANDE KOKSAL INTERIORS 廚房
HANDE KOKSAL INTERIORS

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HANDE KOKSAL INTERIORS
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桿子的用途很多，而在廚房牆上安裝桿子能有效使你的廚具整齊排列，方便存取。 除此以外，選用配合你廚房設計的桿子還有助於提起整體的時尚感和設計感喔！

3. 摺疊門

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa 廚房
Escapefromsofa

Escapefromsofa
Escapefromsofa
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傳統的櫃門尺寸有限，而且把門打開來的時候需要的空間可不少！把櫃門轉換成摺疊門就能夠解決這些問題，你甚至還能訂製一個大型的櫃門來把你的爐灶隱藏起來，使空間更添整潔感。

4. 桌邊掛勾

Bill, Steckregal, nordprodukt.de nordprodukt.de 廚房儲櫃
nordprodukt.de

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原來你也可以利用桌邊來增加收納空間！當中的小竅門就是這個——桌邊掛勾！把常用的果醬、乾果或中式醬料等等的瓶瓶罐罐放在一起，方便日常使用。

5. 選用架子

homify 廚房
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如果想為廚房營造出更寬闊的空間感及減低壓迫感，那你應該考慮安裝架子，而非置頂式的廚櫃組合。

​6. 黑板

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Concepto Taller de Arquitectura

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一提到黑板，大家也許會馬上想起國小國中吧！不過我們想告訴你的是，其實你可以選擇把廚房的牆身裝上黑板，而非一般的油漆或牆紙！這樣子做除了非常有個人風格外，對於喜歡鑽研食譜的你們來說也非常實用方便——簡單地拿起粉筆就能寫下筆記了！

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​7. 善用窗邊空間

Royaal Boven Wonen, Studio LS Studio LS 廚房
Studio LS

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Studio LS
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如果你的廚房剛好位於窗邊那就真的太好了！因為你可以在窗台的部分加建額外的儲物空間或者流理平台，善用每寸空間。

​8. 連接餐桌的雙邊層架

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雙邊層架總是給人一種輕盈的感覺，而且它充足的儲物空間非常適合用來擺放廚房用具，讓廚房保持井然有序。 把架子跟餐桌連接，可以加強各個部分的整體感，共同營造出一個絕美的廚房空間。

喜歡這些設計嗎？那我們歡迎你找廚房裝修師們聊聊喔～

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